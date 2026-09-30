Sopka u tanzanského jezera chrlí lávu z uhličitanů místo křemičitanů. Je jediná na světě a mění chemii celé krajiny

Tahle sopka produkuje natrokarbonatitovou lávu, směs sodno-draselných karbonátů s minimem křemičitanů, jakou dnes žádný jiný vulkán na Zemi nevypouští. Při erupci vypadá tavenina v denním světle temně černá, jenže během hodin na vzduchu bledne do světle šedé a nakonec do bíla, protože její minerály jsou na povrchu nestabilní. A právě tyto mimořádně rozpustné sloučeniny stékají po svazích, prosakují zlomy, vstupují do horkých pramenů a končí v uzavřené pánvi Natronu, kde se odparem koncentrují do leptavé solanky s pH až 11,5. V té solance pak žijí mikroorganismy, jejichž pigmenty barví hladinu do odstínů od oranžové po hlubokou červeň.
Láva chladnější než pec na pizzu: proč je Lengai geologický unikát
Běžné bazaltové sopky, Etna, Kilauea či islandské štítové vulkány, chrlí silikátovou taveninu o teplotách přesahujících tisíc stupňů Celsia. U Etny naměřili vědci přibližně 1 085 °C. Lengai pracuje v úplně jiném režimu. Její natrokarbonatitová láva dosahuje pouhých 510 až 588 °C, tedy méně než rozpálená pec v pizzerii. Složením připomíná spíš roztavenou sodu než roztavený kámen: dominují karbonáty sodíku, draslíku a vápníku, zatímco oxid křemičitý, páteř všech ostatních pozemských láv, v ní téměř chybí.
Jak taková anomálie vzniká? Podle studie publikované v časopise
Nature se hluboko pod riftem vyvíjí karbonátově bohaté alkalické magma. Při nízkém tlaku se z něj oddělí natrokarbonatitová tavenina procesem nemísitelnosti, podobně jako se olej oddělí od vody. Starší karbonatitové komplexy existují na několika kontinentech, jenže všechny dávno vyhasly. Lengai zůstává jedinou aktivní sopkou tohoto druhu na celé planetě, jak dokládá databáze Smithsonian Global Volcanism Program. Cesta minerálů od kráteru ke krvavé hladině Natronu
Sopka a jezero fungují jako propojená geochemická soustava. Mechanismus má dvě hlavní větve. Po erupcích déšť vyluhuje z čerstvého popela a lávových proudů rozpustné sodno-draselné karbonáty; během dnů až týdnů se tyto ionty dostávají do povrchových toků. Paralelně prosakuje podzemní voda zlomovým systémem Gregory Riftu a napájí přes dvacet horkých pramenů, které ústí přímo do jezerní pánve. Obě cesty zásobují Natron ionty sodíku, uhličitanovými a hydrogenuhličitanovými anionty.
Natronové jezero nemá odtok. Veškerá voda z něj odchází jedině odparem, a tak se rozpuštěné soli neustále zahušťují. Na dně a v mělčinách krystalizuje trona a termonatrit, minerály, které daly jezeru jméno. Teplota vody v některých zónách dosahuje šedesáti stupňů. Výsledkem je prostředí tak žíravé, že většinu organismů spolehlivě vytlačí.
VIDEO Červený koberec z mikrobiálních pigmentů
Krvavé zbarvení hladiny nemá původ v minerálech samotných. Vytvářejí ho živé organismy, především cyanobakterie rodu
Arthrospira fusiformis, tedy příbuzné komerčně pěstované „spiruliny“. Tyto sinice prosperují v extrémní salinitě a alkalitě, snášejí intenzivní ultrafialové záření a odpovídají na něj zvýšenou produkcí ochranných karotenoidů: β-karotenu, zeaxanthinu, echinenonu a dalších xantofylů. Právě tyto fotoprotektivní pigmenty proměňují otevřenou vodní plochu v paletu od růžové přes oranžovou po sytě rudou. V mělkých tůních a na solných krustách se k cyanobakteriím přidávají i haloarchaea, další skupina extremofilních mikrobů s vlastními červenými barvivy.
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Arthrospiry živí populaci malých plameňáků ( Phoeniconaias minor), kteří si na Natronu zřídili největší hnízdiště v celé východní Africe. Ptáci potřebují úzké hydrologické okno: příliš vysoká hladina zaplavuje hnízda, příliš nízká odhaluje krusty a umožňuje predátorům přístup po souši. Rostoucí rozkolísanost srážek toto okno zužuje, a s ním i šanci na úspěšné vyhnízdění. Analog Marsu dvacet kilometrů od masajské vesnice
Kombinace uzavřené pánve, karbonátové chemie, vulkanického přísunu a deltaických sedimentů zaujala i planetární vědce. Tým kolem McHenryho představil na konferenci
Lunar and Planetary Science Conference 2023 pánev Natronu jako pozemský analog kráteru Jezero na Marsu, kam přistál rover Perseverance. Logika je přímočará: pokud chceme pochopit, jak se v alkalickém jezeře uchovávají biosignatury, potřebujeme místo, kde takové jezero skutečně existuje, a kde ho navíc zásobuje aktivní vulkanismus. Na Zemi splňuje obě podmínky jediná lokalita.
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jezero Natron do severního okruhu a nabízí půldenní i vícedenní výpravy včetně nočního výstupu na Lengai. Koupání v samotném jezeře nepřipadá v úvahu; žíravá solanka s pH přes jedenáct a teplotou kolem šedesáti stupňů k tomu láká asi jako vanička s louhem. Osvěžení nabízejí sladkovodní vodopády a prameny v nedalekém Engare Sero. Proč Lengai a Natron tvoří neoddělitelný celek
Odeberte z rovnice sopku a Natronové jezero ztratí svůj chemický motor, přísun karbonátů, který udržuje extrémní alkalitu. Odeberte jezero a karbonatitové minerály se rozptýlí v krajině beze stopy, rozpuštěné prvním přívalovým deštěm. Teprve uzavřená pánev bez odtoku je dokáže akumulovat do koncentrací, v nichž prosperují extremofilní sinice a jejich pigmenty malují hladinu do červena. Srovnatelná alkalická jezera, keňské Magadi nebo Nasikie Engida, sdílejí s Natronem evaporační chemii, ale žádné z nich nesedí vedle aktivního karbonatitového vulkánu. Mrtvé moře je zase extrémně slané, avšak jeho chloridová solanka s pH kolem šesti patří do zcela odlišné chemické kategorie.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková