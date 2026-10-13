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Sony tiše vylepšilo PlayStation 5 grafickou technologii z PS5 Pro. Stačí stáhnout aktualizaci, rozdíl je vidět okamžitě

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Základní PlayStation 5 od 1. října 2026 umí AI upscaling obrazu odvozený z PS5 Pro. Zatím ve dvou hrách, ale vizuální skok je znatelný hned po spuštění.
Bílý PS5, herní ovladač, herní konzole

Bílý PS5, herní ovladač, herní konzole

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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