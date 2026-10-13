Sony tiše vylepšilo PlayStation 5 grafickou technologii z PS5 Pro. Stačí stáhnout aktualizaci, rozdíl je vidět okamžitě

Sony bez velké tiskové konference, speciální akce nebo nové verze konzole zveřejnilo na
PlayStation.Blog příspěvek, který může změnit obrazovou kvalitu her na základní PS5. Nová knihovna pro rekonstrukci obrazu pomocí umělé inteligence se jmenuje QSSR (Quick Spectral Super Resolution) a vychází z vývojové linie PSSR, tedy technologie, která byla dosud vyhrazena výkonnější PS5 Pro. Nejde však o její identickou kopii. Sony označuje QSSR za další vývojový stupeň a „rychlou evoluci“ PSSR, navrženou tak, aby fungovala i na slabším hardwaru základní konzole. Podle prvních dojmů přináší ostřejší obraz, více jemných detailů, méně blikání a lepší stabilitu při pohybu. Důležité upřesnění: „stáhnout aktualizaci“ neznamená nainstalovat systémový update celé PS5, ale stáhnout patch konkrétní podporované hry. K dnešnímu dni jsou oficiálně potvrzené dva tituly: Marvel’s Wolverine a Ghost of Yōtei. Co přesně QSSR dělá a čím se liší od PSSR
PSSR na PS5 Pro je pokročilý upscaler využívající umělou inteligenci, který Sony označuje za „zlatý standard“ konzolové rekonstrukce obrazu. QSSR je jeho odlehčená varianta: využívá zjednodušenou neuronovou síť optimalizovanou pro hardware základní PS5. Nedosahuje stejné úrovně jako PSSR, přesto má přinášet znatelné zlepšení oproti dosavadnímu vykreslování. Studio Insomniac Games u hry Marvel’s Wolverine zdůrazňuje vyšší ostrost na úrovni jednotlivých pixelů a stabilnější obraz. Sucker Punch u Ghost of Yōtei zmiňuje lepší vykreslení jemných detailů a vyšší časovou stabilitu obrazu mezi jednotlivými snímky.
Principem se QSSR podobá technologiím
NVIDIA DLSS a AMD FSR, které rekonstruují obraz ve vyšším rozlišení z obrazu s nižším vstupním rozlišením. Na rozdíl od nich je ale QSSR konzolovou technologií určenou pro integraci do konkrétních her, nikoli širokou platformou zahrnující například generování snímků nebo rekonstrukci obrazu s využitím ray tracingu.
Sony ani jedno ze studií zatím nezveřejnily benchmarky, údaje o interním rozlišení ani procentuální vyčíslení zlepšení. Přínosy jsou zatím popisovány kvalitativně, nikoli konkrétními čísly.
Jak aktualizaci získat a ve kterých hrách funguje
Žádný univerzální systémový firmware není potřeba. QSSR se zpřístupňuje prostřednictvím aktualizací podporovaných her:
Marvel’s Wolverine – aktualizace je dostupná od 1. října 2026. Po jejím instalování se QSSR objeví jako další grafická volba v nastavení hry. Ghost of Yōtei – funkce je součástí patche v2.0, který je globálně dostupný od stejného data. Aktualizace zároveň přidává obsah Echoes of Sekigahara a Most Wanted, takže nejde o drobnou záplatu, ale o rozsáhlejší balík změn.
Obě hry mají na PlayStation Store uvedenou češtinu mezi podporovanými jazyky pro texty a menu. Český dabing ale nenabízí ani jedna.
Sony slibuje, že knihovnu QSSR zpřístupní vývojářům PlayStationu, aby ji mohli integrovat i do dalších her. Veřejný harmonogram dalších podporovaných titulů však zatím neexistuje. A pro pořádek: u Grand Theft Auto VI, které má vyjít 19. listopadu 2026, zatím nebyla podpora QSSR na základní PS5 potvrzena. Hra je označena pouze štítkem PS5 Pro Enhanced.
Dělá QSSR z PS5 Pro zbytečný nákup?
Krátká odpověď zní ne. Delší odpověď vyžaduje srovnání hardwaru.
Parametr PS5 (základ) PS5 Pro GPU výkon až 10,3 TFLOPS 16,7 TFLOPS Compute Units základní konfigurace o 67 % více než PS5 Paměť 16 GB GDDR6, 448 GB/s 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5, o 28 % rychlejší přenosová rychlost Rendering základní výkon až o 45 % rychlejší vykreslování AI upscaling QSSR (od října 2026) plné PSSR
QSSR zmenšuje rozdíly v kvalitě obrazu u podporovaných her, ale základní PS5 tím nezískává výkonovou rezervu pro vyšší interní rozlišení, pokročilejší ray tracing ani větší prostor pro kompromisy mezi obrazovou kvalitou a snímkovou frekvencí. PS5 Pro se na Heurece prodává od 22 490 Kč, zatímco základní PS5 Slim s mechanikou stojí na Alze 17 290 Kč a digitální verze 15 690 Kč. Pokud vám jde především o ostřejší obraz ve dvou konkrétních hrách, cenová výhoda modelu Pro se zmenšuje. Jestliže ale chcete co nejvyšší kvalitu napříč širší knihovnou her a větší výkonovou rezervu do budoucna, PS5 Pro má stále své opodstatnění.
Proč to Sony udělalo až teď
QSSR navazuje na projekt Amethyst, tedy hlubší spolupráci Sony a AMD na technologiích strojového učení pro grafiku,
oznámenou v prosinci 2024. Sony přiznává, že původní PSSR mělo pro základní PS5 příliš vysoké výpočetní nároky. Teprve zjednodušení neuronové sítě a její optimalizace pro konkrétní hardware umožnily vytvořit QSSR i pro starší konzoli. Podle nás jde o chytrý tah: Sony tím udržuje zájem o základní PS5 v době, kdy PS5 Pro stále nemá dostatečně širokou nabídku her s exkluzivními vylepšeními. Zároveň dává vývojářům důvod implementovat upscaling pomocí umělé inteligence i pro méně výkonný hardware.
Dva tituly jsou teprve začátek, nikoli revoluce. Pokud se však QSSR dostane do rukou většímu počtu studií, může základní PS5 nabídnout vizuálně kvalitnější obraz, než jaký její majitelé dosud znali.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík