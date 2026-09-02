Sony posílá majitelům PS4 osobní vzkaz: „Je čas přejít na PS5.“ Kdo to neudělá, přijde o všechny velké hry

Koncem ledna 2026 se na internetu objevily screenshoty zprávy označené „From PlayStation“, kterou někteří hráči dostali rovnou do notifikací na svém PS4. Text jim připomíná, že mohou dohnat hity roku 2025 jako
Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders nebo Ghost of Yōtei a připravit se na nejočekávanější hry roku 2026 včetně SAROS, 007 First Light a Nioh 3. Zpráva končí jednoznačně: „Teď je ten správný čas upgradovat na konzoli PS5.“ Součástí je QR kód vedoucí na oficiální web PlayStation s aktuálními cenami a balíčky. Nejde o e-mail ani blogový příspěvek, ale o cílenou zprávu doručenou přímo do konzole, kterou jako první zachytil a sdílel uživatel Sahil Shaw a následně ji potvrdil server Push Square. A právě výčet her ve zprávě ukazuje, o co majitelé PS4 přicházejí: žádná z těchto velkých novinek nemá oznámenou verzi pro starší konzoli. Které velké hry PS4 nedostane
Sony si pro svou zprávu nevybralo náhodné tituly. Každá zmíněná hra je oficiálně potvrzená jen pro novější platformy:
Clair Obscur: Expedition 33 – PS5, Xbox Series X|S, PC ARC Raiders – PS5, Xbox Series X|S, PC Nioh 3 – PS5 a Steam (vydání 6. února 2026) 007 First Light – PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2 (vydání 27. května 2026) Ghost of Yōtei a SAROS – v kampani zmíněné jako tituly pro PS5
U žádné z nich výrobce ani vývojář PS4 verzi neoznámil. To neznamená, že na PS4 přestaly vycházet hry úplně. Oficiální katalog PlayStation stále ukazuje chystané tituly s označením „PS4 & PS5“, mezi nimi
NBA 2K26, Little Nightmares III, Elden Ring Nightreign nebo EA Sports FC 26. Trend je ale jednoznačný: hlavní exkluzivity a velké multiplatformní novinky se PS4 vyhýbají. Sony tuto skutečnost nyní aktivně používá jako prodejní argument. Nejde jen o marketing, PS4 přichází o služby
Kdyby šlo jen o jednorázovou reklamní zprávu, dalo by se to odbýt mávnutím ruky. Jenže vedle marketingové kampaně běží konkrétní omezování PS4 v rámci služeb. Sony na svém
oficiálním blogu oznámilo, že od ledna 2026 se PS Plus soustředí více na PS5 a nové PS4 hry budou do služby přidávány jen občas. Dříve uplatněné PS4 tituly hráčům zůstávají, ale nové měsíční přírůstky cílí primárně na novější konzoli.
A to není všechno. Podle interní dokumentace, kterou citoval server
Insider Gaming, Sony od jara 2026 omezuje některé starší funkce PSN pro nově vydávané PS4 hry, konkrétně Activity Feed Web API, sdílená média nebo uživatelské profily v původní podobě. V praxi to znamená, že i vývojáři, kteří by chtěli PS4 verzi vydat, mohou narazit na technická omezení.
Podobný scénář Sony odehrálo už jednou. V březnu 2019 přestaly být nové hry pro PS3 a PS Vita součástí PS Plus a služba se přesunula výhradně k PS4. Tentokrát je ale komunikace agresivnější: místo tichého ústupu přišla přímá výzva do konzole.
Kolik stojí přechod v Česku
Sony ve své zprávě tvrdí, že „teď je ideální čas“. Z cenového pohledu je to diskutabilní. V březnu 2026 firma oznámila nové evropské ceny: 649,99 eur za PS5 a 599,99 eur za digitální edici, platné od 2. dubna 2026. Žádné plošné zlevnění se nekoná, trend jde opačným směrem.
V českém retailu se aktuálně pohybují ceny takto:
Varianta Alza.cz Datart PS5 Digital Edition Slim od 13 990 Kč od 13 990 Kč PS5 Slim s mechanikou od 15 390 Kč od 15 490 Kč Bundle s Marvel’s Wolverine — 15 990 Kč
Oficiální český web PlayStation navíc propaguje balení PS5 +
Astro Bot a PS5 Digital Edition + Astro Bot, konkrétní cenu ale nechává na prodejcích. Kdo zvažuje digitální edici, měl by vědět ještě jednu věc: Sony na české stránce upozorňuje, že od ledna 2028 budou nově uvedené hry na PlayStation dostupné výhradně digitálně. Verze s mechanikou tak má smysl hlavně pro ty, kdo chtějí dál kupovat fyzická média; toto omezení se týká nově vydávaných her, nikoli zpětně již vydaných titulů. Proč Sony tlačí právě teď
Podle posledního veřejného rozkladu měl ekosystém PlayStation k dubnu 2024 zhruba 49 milionů měsíčně aktivních PS4 a 49 milionů měsíčně aktivních PS5 konzolí. K červnu 2026 Sony uvádí přes 95 milionů prodaných PS5 a 125 milionů měsíčně aktivních účtů celkem, novější rozdělení mezi generacemi ale nezveřejnilo.
Desítky milionů aktivních PS4 hráčů představují obrovskou skupinu, která zatím neutrácí v PS5 ekosystému. Nekupuje nové hry za plnou cenu, nevyužívá vyšší úrovně PS Plus a nepřispívá k příjmům z prodeje hardwaru a příslušenství pro novou generaci. Ve chvíli, kdy je PS5 masově rozšířená a PS6 se podle odhadů očekává nejdříve kolem roku 2029, dává pro Sony byznysově smysl vytěžit současnou generaci na maximum. Zpráva o upgradu v konzoli je jen nejviditelnější krok v procesu, který běží už měsíce pod povrchem.
Zda kampaň dorazila i českým hráčům, zatím potvrzené není, veřejně doložené screenshoty pocházejí ze zahraničních účtů. Jedno je ale jisté: ať už zprávu na svém PS4 uvidíte, nebo ne, seznam her, které na staré konzoli nikdy nevyjdou, se každým měsícem prodlužuje.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík