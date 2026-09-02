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Sony posílá majitelům PS4 osobní vzkaz: „Je čas přejít na PS5.“ Kdo to neudělá, přijde o všechny velké hry

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Sony začalo oslovovat majitele PS4 přímo v konzoli zprávou, která je vybízí k přechodu na PS5. Největší chystané hry totiž pro starou verzi nevyjdou.
Sony PlayStation 4, aktivní ovladač

Sony PlayStation 4, aktivní ovladač

Zdroj: Public Domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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