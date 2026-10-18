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Sonda se ponořila do mraků Venuše a vyslala šokující údaje. Sesterská planeta Země skrývala peklo

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Z dálky vypadá Venuše skoro jako naše planeta. Je podobně velká a obklopuje ji hustá atmosféra, takže si lidé kdysi pod jejími mraky představovali nejrůznější světy. Dne 18. října 1967 se však sovětská Venera 4 vydala přímo do této neprůhledné vrstvy a odeslala data, která pomohla odhalit skutečné podmínky na Venuši.
Sonda se ponořila do mraků Venuše a vyslala šokující údaje. Sesterská planeta Země skrývala peklo

Sonda se ponořila do mraků Venuše a vyslala šokující údaje. Sesterská planeta Země skrývala peklo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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