Solárním panelům zvoní umíráček. Nahradí je zařízení, které váží 1,5 kg a nepotřebuje slunce

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Obnovitelné zdroje energie zažívají v Česku boom, fotovoltaické instalace rostou jako houby po dešti. Jenže každý, kdo vsadil na sluneční panely, zná jejich zásadní slabinu: jakmile se zatáhne, nastane tma nebo hustá mlha, produkce elektřiny klesá téměř k nule. Podzimní plískavice či zimní šero dokážou výkon solárů srazit na zlomek běžných hodnot. A právě v těchto chvílích začíná hrát prim jiná forma obnovitelné energie – vítr, který fouká nezávisle na denní době i počasí.
Kanadský vývojářský tým nyní představil zařízení, které má ambici proměnit způsob, jakým lidé mimo civilizaci získávají elektřinu. Shine 2.0 je miniaturní větrná turbína, která se vejde do batohu a dokáže vyrábět proud i uprostřed noci. Není to první generace tohoto konceptu – předchůdce si už získal pozornost outdoorových nadšenců. Nová verze však přináší vylepšené parametry a ještě větší všestrannost.
Aerodynamika v lahvi na pití
Na první pohled připomíná Shine 2.0 futuristickou vzducholoď ve zmenšenině. Tělo turbíny má rozměry běžné litrové lahve na vodu, aerodynamické linie a skládací lopatky, které se po použití bezpečně přiloží k tělu. Celá konstrukce tak nezabere v batohu prakticky žádný prostor navíc. Hmotnost činí pouhých 1,4 kilogramu, což z ní dělá jednoho z nejlehčích pomocníků pro výpravy do terénu.
Uvnitř lehkého pláště pracuje vysoce účinný generátor, který energii z proudění vzduchu ukládá do integrované baterie o kapacitě 12 000 mAh. Zařízení tak funguje současně jako soběstačná powerbanka – dokáže nabíjet chytré telefony, čelovky, GPS navigace, laptopy, baterie do dronů i další drobnou elektroniku. Moderní rychlonabíjecí USB-C port navíc umožňuje pomocí volitelných adaptérů (například USB-C na XT60) dobíjet i velké přenosné elektrocentrály.
Výrobce do výbavy zahrnul Bluetooth modul s mobilní aplikací, která v reálném čase zobrazuje rychlost větru, aktuální výkon i celkový objem vygenerované energie. Uživatel tak přesně ví, jak efektivně zařízení zrovna pracuje. Další technickou fintu představuje automatické natáčení turbíny na montážním stojanu – systém se sám otáčí přímo proti směru větru, což maximalizuje účinnost bez nutnosti ručního nastavování.
Padesát wattů z větru, sedmdesát pět z baterie
Právě tady přichází klíčová informace, kterou mnozí zájemci hledají: kolik energie vlastně taková drobná větrná elektrárna vyprodukuje? Při ideálních povětrnostních podmínkách a rychlosti větru kolem 45 kilometrů za hodinu dosahuje generátor výkonu až 50 W. Integrovaná baterie pak dokáže přes USB-C port dodávat maximální výstupní výkon 75 W díky technologii Power Delivery.
V praxi to znamená, že vybitý notebook se při plném větru dobije zhruba za dvě hodiny, což je rychlost srovnatelná se standardní domácí zásuvkou. Jenže fyzikální zákony nelze obejít. Pokud vítr pouze líně vane, výkonnost klesá hluboko pod hranici 5 W. V bezvětří nebo při naprosto minimálním vánku se nabíjení chytrého telefonu může protáhnout na 10 až 12 hodin. Schopnost fungovat v noci nebo při celodenním zataženém nebi však tuto proměnlivost do značné míry kompenzuje.
Zařízení disponuje certifikací odolnosti IP54, takže spolehlivě odolá prachu i stříkající vodě. Dešťové přeháňky ani prašné prostředí mu tedy nevadí, což podtrhuje jeho outdoorové využití.
Pro koho má smysl investovat dvanáct tisíc?
Všestrannost využití je hlavním argumentem pro pořízení. Turbína najde uplatnění především u lidí, kteří tráví čas mimo civilizaci – outdoorové expedice, vícedenní vodácké výpravy, kempování nebo pobyt na odlehlých chatách bez přípojky k distribuční síti. Stejně dobře ale poslouží jako spolehlivá domácí záloha při blackoutu, kdy dokáže zajistit nepřetržitý chod komunikačních technologií bez nutnosti skladovat zásoby benzínu pro hlučné elektrocentrály.
Zásadním faktorem při rozhodování zůstává ekonomická stránka věci. Pořizovací cena se pohybuje mezi 11 000 a 12 000 korunami včetně potřebného montážního příslušenství. Pro občasného výletníka, který vyrazí jednou do roka na víkend do kempu, jde o zbytečně nákladnou záležitost. Pro aktivní cestovatele, digitální nomády pracující mimo civilizaci nebo pro případ krizové připravenosti však Shine 2.0 představuje technicky vyspělé řešení, které nabízí jeden z nejlepších poměrů mezi výkonem a vlastní hmotností na současném trhu s malými obnovitelnými zdroji.
Běžné větrné elektrárny bývají závislé na stabilním a silnějším větru, tato miniaturní verze si však dokáže poradit i se skromnějšími podmínkami, jaké jsou v Česku běžné. Otázka tedy nezní, zda solární panely zcela nahradí – ale zda dokáže doplnit jejich slabá místa tam, kde slunce nesvítí.
Zdroje článku: energozrouti.cz, shineturbine.com, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová