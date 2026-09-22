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Solární panely na vodě vyrábí víc proudu než na střeše. Odpařování pod nimi ochlazuje články a zvyšuje účinnost křemíku

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V květnu 2023 spustili na horní nádrži přečerpávací elektrárny Štěchovice jeřáb s posledním ze 192 fotovoltaických modulů, které spočinuly na 144 vzduchem plněných plovácích.
Solární panely na vodě vyrábí víc proudu než na střeše. Odpařování pod nimi ochlazuje články a zvyšuje účinnost křemíku

Solární panely na vodě vyrábí víc proudu než na střeše. Odpařování pod nimi ochlazuje články a zvyšuje účinnost křemíku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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