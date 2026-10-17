Solární odsolovací jednotka o velikosti kontejneru zajišťuje vodu pro odlehlou australskou školu

Solární odsolovací jednotka o velikosti kontejneru zajišťuje vodu pro odlehlou australskou školuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
wongutha-desalination-unit.tmb-960-banner
Článek byl publikován 17.10.2026 13:00
Na opatření proti suchu a posílení vodního režimu krajiny vynaložilo Ministerstvo zemědělství v letech 2017...
Meteorologické balóny pomáhají předpovídat počasí po celém světě, po každém letu ale obvykle zůstává jen...
Antibiotika, která se dostávají do odpadních vod, představují problém pro čistírny i životní prostředí....
Ministerstvo zemědělství připravilo dotace pro zemědělské podniky a podniky akvakultury, které zasáhl růst...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →