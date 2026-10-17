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Solární odsolovací jednotka o velikosti kontejneru zajišťuje vodu pro odlehlou australskou školu

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Odlehlá australská škola získává pitnou vodu díky malé odsolovací jednotce, která využívá solární energii a bateriová úložiště. Zařízení mění slanou podzemní…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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