Solární elektrárna, která běží i po setmění. Čína v Gobi ukládá energii do 19 tisíc tun soli rozpálené na 550 °C

Státní energetická společnost China Three Gorges (CTG) oznámila 7. července 2026 komerční zkušební provoz gigawattového komplexu u města Hami v provincii Sin-ťiang. Slovo hybridní tu označuje spojení dvou solárních technologií v jednom projektu. Na klasickou fotovoltaiku, která mění sluneční záření přímo na elektřinu, připadá 900 megawattů. Zbylých 100 megawattů tvoří koncentrovaná solární energie (CSP) s lineárními Fresnelovými reflektory a jen tahle menší část umí vyrábět i po západu slunce.
Sůl rozpálená přes den v noci vyrábí páru pro turbínu
Lineární Fresnelův reflektor tvoří řady plochých nebo mírně zakřivených zrcadel, která odrážejí světlo na pevně uloženou přijímací trubici. Technologie sama nová není, americké ministerstvo energetiky ji vede jako jednu z architektur CSP. CTG ji ovšem nasadila ve velkém měřítku a spojila ji s fotovoltaikou. V Hami proudí přijímacími trubicemi směs dusičnanových solí a přes den se v nich ohřeje až na 550 °C.
Rozpálená sůl odtéká do izolované nádrže a čeká tam na večer. Po setmění teče přes výměník tepla, vyrábí vysokotlakou páru a pára roztáčí turbínu. Ochlazená sůl se vrací do studené nádrže a druhý den se celý oběh opakuje. V nádržích komplexu je přibližně 19 tisíc tun roztavené soli. Energie po celou dobu zůstává ve formě tepla a žádné elektrochemické články v tom řetězci nejsou.
Podle návrhu má elektrárna takhle dodávat proud ještě několik hodin po setmění. Kolik hodin přesně, z dostupných údajů nevyplývá.
Kolik domácností utáhne pouštní komplex o rozloze 18 kilometrů čtverečních?
Areál zabírá 1 817 hektarů, tedy zhruba 18 kilometrů čtverečních pouštní pláně. Stojí na nich 260 tisíc zrcadel, která se natáčejí za sluncem. Jejich celková kolektorová plocha dosahuje 800 tisíc metrů čtverečních, takže světlo pro ohřev soli sbírá zrcadlová plocha větší než tři čtvrtě kilometru čtverečního.
CTG počítá s roční výrobou 2,067 terawatthodiny elektřiny. Místní úřady ji přepočítávají na spotřebu zhruba 830 tisíc domácností. Projekt má zároveň ročně ušetřit přibližně 620 tisíc tun standardního uhlí, které by jinak skončilo v kotlích.
Stavba postupovala po etapách. Fotovoltaická část se k síti připojila už v prosinci 2024 a plného gigawattového výkonu dosáhl celý komplex v září 2025. Integrovaný celek je v komerčním zkušebním provozu od 7. července 2026.
Tuhnoucí sůl v potrubí patří k rizikům, se kterými se musí počítat
Lithiová baterie ukládá elektřinu elektrochemicky, při nabíjení a vybíjení se v ní přesouvají ionty mezi elektrodami. Roztavená sůl uchovává teplo a samotné tepelné médium nepodléhá cyklování stejným způsobem jako elektrochemické články. Americké ministerstvo energetiky ve svých technických materiálech uvádí, že tepelná akumulace může být výhodná všude, kde je potřeba levně uložit teplo a později z něj vyrobit elektřinu.
Bezúdržbový provoz to neznamená. Vysoké teploty namáhají nádrže, potrubí i armatury a materiály ohrožuje koroze a tepelná únava. Když se systém po západu slunce správně neprovozuje a nevyhřívá, sůl může v potrubí zatuhnout. Lithiové články mají svá vlastní rizika, u nich se řeší hlavně tepelný únik a požár.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) proto obě technologie proti sobě nestaví. Lithiové baterie slouží ke krátkodobé akumulaci v řádu několika hodin a hodí se k vyrovnávání špiček. Tepelná nádrž s roztavenou solí má uplatnění v místech s dostatkem přímého slunečního záření, kde je potřeba posunout výrobu elektřiny do večera a do noci.
Dubaj sází na zrcadla sedmkrát víc než čínská poušť
Odborný server pv magazine srovnává Hami s dubajským komplexem Noor Energy 1 o celkovém výkonu zhruba 950 MW. V Dubaji připadá na CSP 700 MW a na fotovoltaiku 250 MW, navíc v jiné konfiguraci CSP. Tepelná část tam tvoří téměř tři čtvrtiny výkonu, v Hami desetinu.
Pro elektrárnu, o které se mluví hlavně kvůli noční výrobě, je to podstatná výhrada. Po setmění dodává čínský komplex nejvýš 100 z 1 000 megawattů, protože fotovoltaika bez slunce nevyrábí. Bez baterií se tedy obejde jen ta desetina výkonu, kterou zastane horká sůl.
Gobi nabízí pro takovou stavbu vhodnou kombinaci podmínek. Patří k nim vysoká úroveň přímého slunečního záření (DNI), rozsáhlé volné plochy, nízké srážky a podpora Pekingu pro velké energetické základny v pouštních a aridních oblastech. Čína má k tomu státní developery a dodavatelský řetězec, které zvládnou projekty v mimořádném měřítku. V širší oblasti Hami vzniká i hybridní projekt společnosti CEEC o výkonu 1,5 GW, který místo Fresnelových reflektorů používá věžové CSP.
Pro Česko zbývá teplo v menším: příklad stojí v polských Gliwicích
Podle zpráv Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) má CSP v Evropské unii komerční základnu. Její další rozvoj ale mimo jiné závisí na tom, jak trh ocení flexibilitu a řiditelnost výroby. Velké CSP elektrárny potřebují hodně přímého slunečního záření a Česko má vyšší podíl rozptýleného záření a častější oblačnost. Gigawattový hybrid po vzoru Gobi tu proto nemá podmínky.
Ve střední Evropě připadají v úvahu menší aplikace, například solární teplo pro průmysl, akumulace tepla v teplárenství nebo sezónní zásobníky. V polských Gliwicích vzniká solární teplárenský park o tepelném výkonu 13,2 MW s velkým zásobníkem horké vody, který bude sloužit k vytápění města.