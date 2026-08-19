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Šokující výchova ve starém Řecku: Proč otcové sami vybírali svým synům milence?

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Jak mohli řečtí občané, cenící si zdrženlivosti, projevovat zalíbení v bisexualitě a pederastii? Po dlouhá léta to zajímalo mnoho badatelů. Byla to skutečně "dórská láska" přinesená válečníky, či hluboko zakořeněný zvyk obdivovaný i v dílech jako je příběh Diova milence Ganyméda?
Šokující výchova ve starém Řecku: Proč otcové sami vybírali svým synům milence?

Šokující výchova ve starém Řecku: Proč otcové sami vybírali svým synům milence?

Zdroj: Euaion Painter - Marie-Lan Nguyen / Public domain, Wikimedia commons
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