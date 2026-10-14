Šok v Šanghaji! Alcaraz vyletěl s outsiderem, Bergs mu nedovolil ani set a pomůže Zverevovi na trůn

Šok v Šanghaji! Alcaraz vyletěl s outsiderem, Bergs mu nedovolil ani set a pomůže Zverevovi na trůnPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šok v Šanghaji! Alcaraz vyletěl s outsiderem, Bergs mu nedovolil ani set a pomůže Zverevovi na trůnZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 14.10.2026 08:10
Clarence Seedorf (50) během hráčské kariéry vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, teď ho ale čeká úplně jiná...
Fabio Wardley tvrdí, že má na Daniela Duboise recept. Obsahuje především tvrdou pravačku a pořádnou porci...
Tomáš Plekanec už nemusí nikomu dokazovat, že hokeji rozumí. Po 1001 zápasech v NHL a letech strávených v...
Obránci Premier League si lámou hlavu, jak ho zastavit. Erling Haaland (26) mezitím vyřešil úplně jiný...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Bouzková prolétla prvním kolem jako uragán. Dánka vydržela jen deset gamů a vzdala
- Corinthians sázejí na slavné jméno. Seedorf povede Depaye s Lingardem a pokusí se odvrátit katastrofu
- "Vím, jak ho zlomit." Wardley odhalil slabinu Duboise a věří, že ho dokáže opět dostat na kolena
- Plekanec už reprezentaci nepostrádá. Na Kladně má velké plány, leč varuje: Zázraky nepřijdou lusknutím prstů