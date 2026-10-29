Socialistický recept na nezapomenutelný „Eskymo dort”. Recept na krém doporučuji uložit – chutná úplně jako zmrzlina

Eskimo dort s čokoládovou polevou je zkrátka splněným snem pro všechny milovníky chladivých a krémových dezertů, kteří si chtějí dopřát sladkou tečku jako z luxusní cukrárny. Když do něj zaboříte lžičku, přivítá vás neuvěřitelně lahodná kombinace textur, kde se lehkost piškotového těsta dokonale snoubí s bohatou vanilkovou náplní a čokoládovým pohlazením. Je to skvělá volba pro sváteční odpoledne, rodinnou oslavu nebo prostě jen tak pro radost k šálku dobré kávy.
Název tohoto oblíbeného moučníku odkazuje na populární dětské mražené pochoutky, které v sobě rovněž snoubily jemný krém a poctivou čokoládovou vrstvu. Tradice domácích chladivých řezů a dortů sahá hluboko do minulosti, kdy šikovné hospodyně hledaly způsoby, jak během teplých dnů potěšit své blízké osvěžujícím a přitom sytým moučníkem, který vydrží krásně vláčný. Spojení medového či kakaového korpusu s poctivým žloutkovo-máslovým krémem a hladkou čokoládovou polevou se rychle stalo legendou, která se s oblibou předává z generace na generaci v mnoha obměnách.
Kouzlo tohoto receptu spočívá také v jeho úžasné variabilitě, díky které si ho můžete upravit podle vlastní chuti. Pokud máte rádi výraznější čokoládový profil, můžete do krému vmíchat lžíci kvalitního kakaa nebo trošku rozpustné kávy pro kávový šmrnc. Mezi korpus a krém se skvěle hodí také tenká vrstva kyselejší ovocné marmelády, která celkový sladký profil příjemně oživí a dodá mu zajímavý kontrast. A jako finální ozdoba poslouží vedle čokoládové polevy třeba i čerstvé maliny, kopeček domácí šlehačky nebo jemný posyp z nastrouhané hořké čokolády.
Vejce vyšlehejte s vaječnými bílky a cukrem do pěny. Přidejte olej, med, a jakmile se ingredience propojí, také kakao, kypřicí prášek, mouku a vanilkový cukr.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto vlijte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30 minut. Pak ho nechte vychladnout.
Poznámka: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Zatímco korpus chladne, připravte krém. V rendlíku smíchejte vaječné žloutky s cukrem, který nechte zcela rozpustit. Asi po 2 minutách přidejte škrob, vanilkový cukr a nakonec mléko.
Směs zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu. Poté ji přendejte do mísy, zakryjte potravinovou fólii a nechte zcela vychladnout.
Tip: Aby na základu na krém nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
V samostatné misce šlehejte změklé máslo 2–3 minuty. Poté, co získá nadýchanou texturu, do něj vešlehejte vychladlý základ na krém. Vzniklým krémem pokryjte korpus a uhlaďte ho.
Nakonec připravte polevu. V samostatném hrnci smíchejte mléko s kakaem, cukrem a máslem. Ingredience zahřívejte asi 2 minuty a poté směs nechte pár minut chladnout.
Polevou pokryjte vrstvu krému a dezert vložte na 2 hodiny do lednice. Eskimo dort s čokoládovou polevou pak servírujte dle potřeby.
Poznámka: Každou porci můžete ozdobit trochou šlehačky.
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Zdroj receptu: Alisa’s Kitchen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato