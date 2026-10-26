„Sobci a ufňukánci. Chovají se jako malé děti.“ Rooney rozstřílel hvězdy Manchesteru United na kusy

- United prohrál v Lize mistrů s Comem 1:4 a nevyhrál už sedm soutěžních zápasů v řadě.
- Rooney v podcastu The United Stand označil hráče za sobce, kteří se chovají jako malé děti.
- Fernandes po zápase zpochybnil Carrickovu taktiku, Martínez dříve kritizoval vedení klubu.
- V Premier League patří United až jedenáctá příčka. Michael Carrick tým vede teprve od ledna.
Hračky z kočárku
Porážka u jezera Como bolela, ale ještě víc rezonovalo, co přišlo po ní. Kapitán Bruno Fernandes veřejně označil pokyny z lavičky za příliš pasivní a trenér Michael Carrick mu nevybíravě odpověděl. Do sporu se teď vložil muž, jehož slovo má na Old Trafford mimořádnou váhu.
„Tihle hráči jsou sobci. Nezajímají je spoluhráči, trenér, realizační tým ani fanoušci. Zajímají se jen sami o sebe,“ pronesl Wayne Rooney v podcastu The United Stand. „Když není po jejich, chovají se jako malé děti, které vztekle vyhazují hračky z kočárku a svádějí vinu na všechny ostatní.“
Bývalý útočník, který za United nastřílel rekordních 253 soutěžních gólů, vidí počátek rozkladu ve vystoupení obránce Lisandra Martíneze proti vedení. „Když vystoupil Martínez, říkal jsem, že je to naprostá katastrofa, protože to rozbije kabinu. Tím to začalo. Teď jsme to viděli u Bruna a uvidíme to i u dalších hráčů, protože nechtějí převzít odpovědnost,“ varoval.
Zeď pro Fergusona
Rooney připomněl, jak vypadala kabina v dobách, kdy United vládl Anglii i Evropě. „Byly chvíle, kdy jsme spolu s Alexem Fergusonem nemluvili, ale na hřišti bych pro něj proskočil zdí,“ zavzpomínal.
Martíneze už dřív sepsul i bývalý kapitán Roy Keane, podle něhož se z klubu stal cirkus. Rooney k tomu přidal ještě jedno jméno a mířil na nejvyšší patro šatny.
Zrcadlo pro kapitána
„Bruno prožívá pravděpodobně nejhorší období od chvíle, kdy do klubu přišel. A není náhoda, že teď přenáší tlak na někoho jiného, protože si to nechce připustit,“ poznamenal Rooney na adresu portugalského záložníka.
Výsledky dávají kritikům munici. Rudí ďáblové jsou v lize jedenáctí a hlasy volající po Carrickově konci sílí, přestože trenér převzal mužstvo teprve v lednu. Jak těžko se po Fergusonovi hledá úspěšný nástupce, ukazuje i bilance všech trenérů od roku 2013.
Rooney svou výčitku zakončil větou, kterou si v Carringtonu nejspíš přečtou všichni. „Kdyby se Bruno podíval do zrcadla, kdyby se do něj podíval Martínez a všichni ostatní hráči, zjistili by, že problém je v nich samotných. A že to, co předvádějí, nestačí.“