Snoubenka hokejisty Nečase má před svatbou vážný problém s kolenem. Lékař ji poslal rovnou na operaci

Když influencerka a moderátorka Nikola Mertlová v zářijovém vlogu na YouTube popsala, co se děje s jejím kolenem, většina médií se zaměřila na jednu otázku: stihne svatbu? Jenže veřejně dostupná fakta ukazují jinam. Obřad s hokejistou Martinem Nečasem je podle novějších vyjádření obou plánovaný až na léto 2027. Mnohem naléhavější je podzim 2026, tedy operace, berle, schody, prázdný byt a snoubenec, který 20. září nastupuje do předsezonního programu Colorada.
Dva roky bolesti, tři diagnózy
Příběh nezačal letos. Podle jarního vlogu, který jako první přepsal TN.cz, Nikolu koleno trápilo zhruba dva roky. Moc to neřešila, bolest cítila spíš v klidu než při pohybu, takže dál cvičila jógu a problém odsunula. Na jaře 2026 si Martin všiml bulky v zadní části kolene a rovnou ji poslal na vyšetření. V Denveru lékaři diagnostikovali Bakerovu cystu. Nic hrozného, říkala tehdy.
V létě se cysta vrátila, větší než předtím. Červencový vlog přinesl informaci, že řešení bude „asi v Praze“, ale do operace se jí nechtělo. A pak přišel září: nový nález odhalil naprasklý meniskus a lékař podle jejích slov řekl, že odkládání nemá smysl, stav by se jen zhoršoval.
Tři časové body, tři eskalace. Jaro: cysta. Léto: recidiva. Podzim: meniskus a doporučení operovat hned.
Proč lékař neví předem, jak velký zákrok to bude
Mertlová ve vlogu zmínila dvě varianty. Kratší znamená zhruba měsíc rekonvalescence, delší až čtyři měsíce. Definitivní rozsah se podle ní ukáže teprve „na kamerce“, tedy při artroskopii, kdy chirurg vidí vnitřek kloubu v reálném čase.
Z ortopedického hlediska to dává smysl. Podle AAOS OrthoInfo záleží na typu a umístění trhliny menisku. Některé léze v dobře prokrvené zóně se dají sešít, což vyžaduje delší hojení. Jiné, v méně prokrvené oblasti, se řeší částečným odstraněním poškozené tkáně a návrat k běžnému fungování je rychlejší. Chirurg volí postup až podle toho, co skutečně uvidí.
K tomu přibývá otázka recidivy cysty. Bakerova cysta u dospělých často vzniká jako důsledek jiného problému uvnitř kolene. Pokud základní příčina zůstane, cysta se vrací i po odsátí. Právě proto lékař chce při zákroku prozkoumat celý kloub a právě proto nemůže předem slíbit, jestli to bude měsíc, nebo čtyři.
Hokejový kalendář versus berle
Tady se láme skutečné napětí příběhu. Colorado Avalanche zahajuje předsezonní zápasy 20. září 2026 a základní část NHL startuje 30. září. Martin Nečas bude mít klubové povinnosti, které nedovolují flexibilitu běžného partnera.
Nikola přitom sama říká, že by po operaci minimálně měsíc chodila o berlích, nezvládala schody a potřebovala pomoc v domě. Při čtyřměsíční variantě by omezení zasáhlo celý podzim a část zimy. Kdo se o ni postará, veřejně neupřesnila. Ze sekundárních zdrojů vyplývá, že by nejspíš musela přijet pomoc z Česka.
Podle nás je tohle jádro problému, ne otázka, jestli koleno „rozchodí“ do svatby, ale praktická logistika rekonvalescence ve chvíli, kdy je snoubenec na druhé straně kontinentu.
Svatba v létě 2027, ne letos
Řada článků zasadila svatbu do roku 2026. Novější veřejné výroky ale ukazují jinam. Martin Nečas začátkem července 2026 v rozhovoru pro Expres.cz řekl, že svatba má být „příští léto“. Sama Nikola při zářijovém výběru šatů zopakovala totéž, a z její zmínky o „dvou měsících před 28. narozeninami“ média odvodila orientačně červenec 2027.
Pokud tento termín platí, ani čtyřměsíční rekonvalescence svatbu časově neohrozí. Operace na podzim 2026 by při delší variantě skončila kolem přelomu roku, což nechává půl roku rezervy. Komplikace by ale zasáhly přípravy: zkoušení šatů, cestování, plánování detailů v období, kdy je Nikola upoutaná na berle a Martin hraje sezonu.
Kdo je Nikola Mertlová
Nikola Mertlová, vystupující také jako Nykki Mertl, začínala v dívčí skupině 5Angels, později se vydala sólovou cestou. Dnes je aktivní na YouTube a TikToku a v roce 2026 moderuje pořad Are You The One? Aftershow na prima+. S Martinem Nečasem jsou spolu od pandemie covidu, zásnuby přišly letos v létě.
Koleno ji neohrozí na životě a svatbu pravděpodobně neshodí z kalendáře. Ale prvních pár týdnů po operaci, berle, prázdný byt, snoubenec v šatně Colorada, to bude test jiného druhu než cokoliv, co řeší před oltářem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta