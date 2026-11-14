Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Snobové se mu vyhýbali. Karlův most stojí na místě po původním Juditině mostě a provází jej mýtus o vajíčkách v maltě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlův most nabízí krásné výhledy i tajemnou minulost. Zjistěte pravdu o vejcích v maltě a odhalte překvapivý důvod, proč se mu pražští snobové raději vyhýbali.
Karlův most

Karlův most

Zdroj: FOTO:Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:39

Reklama
Další články z Výletárium
Červený kamion přijíždí k vám! Seznam prvních adventních zastávek
Červený kamion přijíždí k vám! Seznam prvních adventních zastávek
Johanka z Arku se natáčela u nás. Turisty oblíbené hrady se proměnily ve středověkou Francii, smrt ji čekala na hradě Loket
Johanka z Arku se natáčela u nás. Turisty oblíbené hrady se proměnily ve středověkou Francii, smrt ji čekala na hradě Loket

Velkofilm Johanka z Arku proměnil české hrady ve středověkou Francii. Filmaři zamířili na oblíbená česká...

Jezero Natron mumifikuje zvířata a mění je v solné sochy
Jezero Natron mumifikuje zvířata a mění je v solné sochy

Voda v severotanzanském jezeře Natron dosahuje teploty 60 stupňů a dokonale mumifikuje uhynulá zvířata....

Kde se natáčeli Lyžníci? Podívejte se na filmová místa
Kde se natáčeli Lyžníci? Podívejte se na filmová místa

Oblíbená zimní rodinná komedie Krakonoš a lyžníci se natáčela na Jilemnicku a v Jizerských horách. Poznejte...

Koncerty a filmy zdarma. Vyrazte na kapely Lucie a Žlutý pes, zpěvačku Annu K. nebo vánoční komedii Sám doma
Koncerty a filmy zdarma. Vyrazte na kapely Lucie a Žlutý pes, zpěvačku Annu K. nebo vánoční komedii Sám doma

Zelný trh v Brně chystá bohatý vánoční program zdarma. Návštěvníky čekají živé koncerty legendárních kapel...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.