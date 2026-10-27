Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Petr Zvěřina, jedna z nejkontroverznějších tváří první řady VyVolených, dnes místo kamer před obličejem vyrábí oheň, déšť a sníh za kamerou.
Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu

Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:32

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Dana Morávková před objektivem překvapila. V černé kožence omládla o dvacet let, v kožíšku vypadá jako filmová hvězda
Dana Morávková před objektivem překvapila. V černé kožence omládla o dvacet let, v kožíšku vypadá jako filmová hvězda
Všichni v něm vidí vítěze StarDance, on si z toho hlavu nedělá. Vojta Dyk popsal, jak vypadá jeho život po natáčení
Všichni v něm vidí vítěze StarDance, on si z toho hlavu nedělá. Vojta Dyk popsal, jak vypadá jeho život po natáčení

Kurz 2,2:1 u bookmakerů, 30 bodů v prvním večeru, 31 ve druhém. Čísla mluví jasně, Vojtěch Dyk ale mluví o...

Sandra Nováková se nechala nafotit nahoře bez. Žhavý snímek od Hynka Čermáka teď draží pro nemocnou holčičku
Sandra Nováková se nechala nafotit nahoře bez. Žhavý snímek od Hynka Čermáka teď draží pro nemocnou holčičku

Herečka věnuje do benefiční aukce intimní fotografii, kterou nafotil Hynek Čermák. Výtěžek pomůže Viktorce...

Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh
Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh

Oto Ševčík, herec s noblesním vystupováním a germánským profilem, prožil osud, na kterém se dvacáté století...

Jana Plodková chtěla děti, ale osud rozhodl jinak. S partnerem jsou spolu patnáct let, svatbu ale kategoricky odmítá
Jana Plodková chtěla děti, ale osud rozhodl jinak. S partnerem jsou spolu patnáct let, svatbu ale kategoricky odmítá

Herečka v lednu 2025 poprvé veřejně řekla, že její tělo nebylo schopno otěhotnět. Umělé oplodnění ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.