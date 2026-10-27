Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu

Petr Zvěřina kdysi svůj vysněný život třemi slovy: srub, partnerka, pes. VIPŽivot připomíná, že to bylo pár let po rozvodu s modelkou Nikolou, uprostřed období, kdy se živil DJingem a občasnými moderátorskými zakázkami. Žádný srub nekoupil, psi mu mezitím uhynuli. Ale
partnerku nakonec potkal, v taxíku, který sám řídil, protože pandemie mu zavřela kluby i filmové štáby. Dnes je s ní šestým rokem a pracuje u speciálních efektů pro největší českou SFX firmu. Příběh bouřliváka z Václaváku se přepsal do tiché zákulisní práce, kde se počítá timing, ne sledovanost. Z Václaváku do duelu, který prohrál sedm ku jedné
Září 2005, první řada VyVolených na Primě. Petr Zvěřina stojí v duelu proti Emilu Zajacovi. Výsledek: 33 689 hlasů pro Zvěřinu, 253 917 pro Emila. Diváci rozhodli jednoznačně.
Zvěřina si v domě vybudoval pověst člověka, který uráží soupeře, vyhrožuje štábu a servíruje hlášky typu „já jsem Petr Zvěřina z Václaváku, já jsem do Prahy nepřijel na babetě.“ Prima ho podle jeho slov prezentovala jako hulváta, a on jí k tomu dal dost materiálu. CNN Prima NEWS v bilanční reportáži k dvaceti letům formátu označila první řadu VyVolených za historicky nejsledovanější pořad stanice. Zvěřina z ní vyšel jako jedna z nejzapamatovatelnějších, a nejméně oblíbených, postav.
Manželství s modelkou Nikolou skončilo pravomocným rozvodem v roce 2017. Zvěřina tehdy řekl, že mu manželka během vztahu našla jiného a otěhotněla. Nikola nabídla jinou optiku: vadil jí jeho
bohémský party život, odlišné představy o rodině, probrečené noci. Dvě verze jednoho rozpadu, jak to v rozvodech bývá. Po rozvodu následovaly dva roky, kdy Zvěřina veřejně vystupoval jako single a přiznával, že jeho pracovní režim vztahu nepřeje. V únoru 2019 mluvil o smrti otce, o rozpadu osmiletého vztahu s další partnerkou a o tom, že film ho začíná bavit víc než pódia. Pak formuloval obraz se srubem. Znělo to jako přání člověka, který ví, co chce, ale neví, kde to hledat. Zdroj fotografie: Nextfoto Taxík, vtip o Brnu a šest let spolu
Pak přišel covid. Kluby zavřely, natáčení stálo. Zvěřina v březnu 2021 popsal situaci bez příkras: téměř rok bez práce, potřeba zaplatit nájem, odvody, jídlo. Řešení? Taxík. Sedl za volant a začal vozit lidi po Praze. Do auta jednou nastoupila žena, řekla, že je z Brna. Zvěřina zareagoval vtipem o Brnu. Rozesmál ji.
A ten smysl pro humor ji „dostal,“ jak sám říká. Jsou spolu šestým rokem. Její jméno nezmiňuje, slíbil jí, že o ní veřejně mluvit nebude. Jedna věc ho ale na celé situaci těší zvlášť: partnerka o VyVolených nic nevěděla. Žádné předsudky, žádný bouřlivák z obrazovky. Čistý start.
Taxikařinu už „pověsil na hřebík.“ Ale právě ta epizoda mu přinesla víc než výdělek na přežití. Nabídka přišla od
Flash Barrandov, podle Czech Film Commission největší firmy na speciální efekty v Česku. Zvěřina neměl odborné vzdělání, učil se za pochodu. Praktické efekty, ne počítačové, ale fyzické: oheň, mlha, déšť, sníh, umělá krev. Na natáčení Resident Evil v pražských Holešovicích shazoval vaky s krví a hlídal timing na sekundy. Popisuje to jako práci, kde chyba může někoho zranit. Veřejně ověřitelné kreditní stopy potvrzují jeho jméno u českých filmů Oběť a Il Boemo z roku 2022, kde je v databázi Filmového přehledu veden jako rekvizitář ve výpravě. Kde jsou dnes ostatní z první řady
Vladko Dobrovodský, vítěz první řady, vytěžil show finančně nejvíc, odhadované výdělky v milionech korun. Pak se stáhl, vrátil se k vaření, část života strávil ve Španělsku. Emil Zajac, ten, který Zvěřinu v duelu drtivě porazil, jezdí kamionem, angažuje se v romské politice a má novou rodinu.
Regina Holásková, dnes Agia, žije v chatce u Brněnské přehrady, věnuje se aktivismu a umění. Zvěřina zůstal showbyznysu nejblíž, ale přesunul se na jeho druhou stranu. Místo reflektorů hasicí přístroj a stopky. „Můj život je krásný,“ řekl na jaře. Partnerku má, filmovou práci taky i hudbu. Ale jedním dechem dodává, že nemá dítě, a že je to jeho „jediný životní handicap.“
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová