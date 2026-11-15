Sníh na fotovoltaických panelech snižuje výrobu elektřiny. Jeho odstraňování se ale často nevyplatí

První prosincová nadílka přikryje střechu a aplikace v mobilu ukáže nulový výkon elektrárny. Snaha dostat sníh ze solárních panelů za každou cenu ale často skončí poškrábanou antireflexní vrstvou, prasklým sklem po teplé vodě nebo zbytečným úrazem na střeše.
Když v zimě napadne několik centimetrů sněhu, majitelé domácích elektráren často váhají, zda vytáhnout teleskopické hrablo a zachránit denní výrobu. Jak ale ukazují odborné analýzy portálu
TZB-info o výkonu fotovoltaiky v zimě, zimní měsíce se na celoroční produkci podílejí jen zhruba deseti až dvaceti procenty, protože hlavní roli hrají krátké dny a nízké slunce. Podrobnosti o chování krycího skla pod sněhovou vrstvou shrnuje i článek TZB-info o fotovoltaických panelech a sněhu.
Zatímco technické přehledy na portálech
Solární magazín a ZlínSolar upozorňují na riziko poškození antireflexního povrchu a tepelného šoku při nešetrném čištění, statické limity střechy v zimě určuje stavební norma ČSN EN 1991-1-3 pro zatížení sněhem. V naprosté většině dnů v nížinách a středních polohách se tak vyplatí nechat přírodu, aby sníh ze skla uvolnila sama.
Fotovoltaika není vstupenka k soběstačnosti. Bez zálohy při výpadku zhasnete Proč se ruční ometání v nížinách ekonomicky téměř nevyplatí
Pohled na nulu ve výrobním grafu dokáže majitele nové elektrárny znepokojit, jenže v prosinci a lednu bývá denní zisk z čistých panelů při zatažené obloze velmi skromný. Zatažená zimní obloha dodá na šikmou střechu jen zlomek letního záření a celodenní výroba pokryje často pouze základní spotřebu lednice a routeru.
Pokud tedy v prosinci strávíte hodinu složitým ometáním střechy a vyrobíte díky tomu o dvě nebo tři kilowatthodiny více, ušetříte v přepočtu jen kolem patnácti až dvaceti korun. Navíc stačí další slabé sněžení večer a celá práce přijde vniveč. Pravidelné ruční čištění má význam spíše na horských chalupách nebo u plochých střech s velmi nízkým sklonem, kde leží desítky centimetrů těžkého sněhu celé týdny.
Zimní období přináší v českých podmínkách jen malý podíl celoroční výroby elektrárny. Jakmile vysvitne slunce, tmavé buňky pod tenkou vrstvou sněhu se mírně ohřejí a sníh z hladkého skla sjede sám. Chladný mrazivý vzduch čistým panelům naopak svědčí, protože křemíkové články mají při nízké teplotě vyšší účinnost. Riziko uklouznutí na namrzlé střešní krytině nebo na žebříku výrazně převyšuje hodnotu zachráněné elektřiny. Čtyři chyby, kterými při odklízení zničíte sklo i záruku
Když se majitel přesto rozhodne sníh odstranit, bývají největší škodou nevhodné nástroje, které má právě po ruce v garáži nebo v dílně. Solární panel není obyčejné okenní sklo, ale kalený povrch opatřený tenkou antireflexní úpravou pro lepší prostup šikmých paprsků.
Pokud je nutné sníh odstranit u nízko položených panelů, používá se výhradně měkký kartáč z bezpečné pevné podesty.
Hrubá mechanická nebo tepelná chyba může vést k mikrotrhlinám v křemíkových článcích nebo ke ztrátě záruky výrobce. Přehled nejčastějších metod a jejich reálných následků ukazuje následující srovnání.
Způsob odstranění sněhu Co se stane s panelem Dopad na záruku a výkon Verdikt pro praxi Kovová škrabka nebo běžná lopata na sníh Poškrábe antireflexní vrstvu a může narušit silikonové těsnění rámu Trvalý pokles propustnosti světla a ztráta záruky na povrch Nikdy nepoužívat Polévání horkou nebo teplou vodou z konve Prudký teplotní šok v mrazu může roztrhnout kalené sklo Nutná výměna celého poškozeného modulu na vlastní náklady Extrémní riziko prasknutí Vysokotlaký čistič (wapka) v mrazu Tlaková voda pronikne kolem kabelových průchodek a rámu Voda v konektorech zamrzne a způsobí izolační chybu střídače V zimě zcela nevhodné Měkký pěnový stahovač na teleskopické tyči ze země Šetrně stáhne prachový sníh bez tlaku na sklo Zachová povrch i těsnění, pokud netlačíte na přimrzlou krustu Jediná šetrná varianta u nízkých střech Proč částečně ometený panel někdy škodí víc než souvislá pokrývka
Typickou chybou při čištění ze žebříku nebo ze střešního okna je situace, kdy dosáhnete jen na horní dvě třetiny panelů a spodní pruh přimrzlého sněhu necháte u spodního rámu. Z fyzikálního hlediska tím vyvoláte mnohem složitější stav než u rovnoměrně zasněžené plochy.
Panely v jedné sérii jsou zapojené za sebou podobně jako hadice. Pokud spodní řada článků zůstane pod tlustým pásem sněhu ve stínu a na horní část svítí ostré zimní slunce, zastíněné články začnou klást proudu odpor a zahřívají se. U moderních modulů tento stav částečně řeší ochranné bypass diody v zadní krabici, přesto dlouhodobé částečné zablokování jedné sekce zvyšuje tepelné namáhání spojů a snižuje výkon celého řetězce.
Kdy je sníh na panelech skutečným nebezpečím pro střechu a okolí
Ačkoli samotný výkon elektrárny nemusíte v lednu zachraňovat každý den, existují dvě situace, kdy je nutné stav sněhu na střeše aktivně sledovat. První je náhlý sesuv těžkého mokrého sněhu při oblevě. Protože sklo panelů je mnohem hladší než pálená taška nebo betonová krytina, vrstva sněhu se na něm při prvním oteplení utrhne najednou jako kompaktní deska.
Sjíždějící mokrý sníh zatěžuje spodní hranu hliníkového rámu i střešní konstrukci pod panely.
Pokud pod okapem pod panely vede vchod do domu, příjezdová cesta pro auto nebo veřejný chodník, může padající masa ledu a sněhu poškodit zaparkovaný vůz nebo zranit procházející osobu. Zvlášť nebezpečné je to u střech, kde sněhové háky končí těsně pod panelem a rozjetý sníh přes ně přepadne.
Druhým rizikovým scénářem je dlouhodobé hromadění mokrého sněhu na plochých střechách nebo v úžlabích za panely na nízkých sklonech. Zatímco čerstvý prachový sníh váží kolem sto kilogramů na metr krychlový, ulehlý a vodou nasáklý mokrý sníh dosahuje až čtyř set kilogramů na metr krychlový. Deseticentimetrová vrstva těžké břečky tak znamená přitížení zhruba čtyřicet kilogramů na každý čtvereční metr střechy, což spolu s vlastní hmotností panelů a konstrukce může u starších krovů bez statické rezervy znamenat nadměrné namáhání.
Bezpečný postup, když už musíte sníh ze země stáhnout
Máte-li panely na nízké pergole, garáži nebo přístřešku, kam bezpečně dosáhnete ze země nebo z pevné lávky bez vstupu na kluzkou tašku, držte se jednoduchého postupu, který ochrání sklo i hliníkový rám.
Pracujte výhradně ze země pomocí dlouhé teleskopické tyče s měkkou pěnovou stěrkou nebo jemným kartáčem bez kovových hran. Odstraňujte pouze čerstvý a sypký sníh, přimrzlou ledovou krustu u povrchu skla nechte na slunci a nikdy do ní neťukejte. Vždy táhněte sníh plynule směrem dolů po spádu panelu, nestůjte přímo pod místem sesuvu a hlídejte okolí pod okapem. Nepoužívejte posypovou sůl ani automobilové rozmrazovače, které poškozují těsnění a hliníkovou eloxovanou vrstvu rámů. Pokud na střeše leží více než dvacet centimetrů těžkého mokrého sněhu na ploché konstrukci, zavolejte odbornou firmu se jištěním.
Fotovoltaika není vstupenka k soběstačnosti. Bez zálohy při výpadku zhasnete Proč čistým panelům mráz pomáhá a kdy sníh v okolí zvyšuje výrobu
Mnoho majitelů si myslí, že fotovoltaika potřebuje k vysokému výkonu především horké letní počasí. Ve skutečnosti platí pravý opak, protože polovodičové křemíkové články s rostoucí teplotou ztrácejí napětí a jejich účinnost klesá. Zatímco v červenci se tmavý panel na střeše rozpálí přes šedesát stupňů Celsia, za jasného únorového mrazu zůstává studený a při stejném dopadu slunečních paprsků pracuje znatelně efektivněji.
Pokud tedy z vašich šikmých panelů sníh sám sklouzne, ale okolní zahrada, střecha sousední garáže nebo terasa zůstávají bílé, nastává takzvaný albedo efekt. Bílá sněhová pokrývka v okolí odráží sluneční paprsky a zvyšuje rozptýlené záření dopadající na šikmou plochu modulů. Za jasného zimního poledne po sesuvu sněhu tak dokáže domácí elektrárna krátkodobě dosáhnout překvapivě vysokého okamžitého výkonu, přestože venku mrzne.
Naopak u plochých střech se sklonem panelů kolem deseti až patnácti stupňů nemá sníh dostatečný spád k samovolnému sesuvu a zůstává ležet mezi řadami i za obvodovou atikou. Právě u těchto konstrukcí se vyplatí sledovat předpověď počasí a v případě vytrvalého sněžení zkontrolovat s projektem, zda sněhová pokrývka nepřekračuje výpočtovou hodnotu pro danou oblast.
Co zkontrolovat po zimě a po silných mrazech
Jakmile sníh roztaje a přijdou první jarní dny, stačí pohledem ze země nebo dalekohledem zkontrolovat, zda sjíždějící led neohnul spodní hliníkovou lištu nebo neuvolnil okapový žlab pod panely. Zároveň se vyplatí podívat do aplikace střídače na napětí jednotlivých řetězců, které potvrdí, že všechny ochranné diody i konektory přežily zimní mrazy bez ztráty výkonu.
Zdroje fotografií Fotovoltaické panely na střeše rodinného domu pod sněhem: W.carter / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Ometání sněhu ze solárních panelů měkkým koštětem: Oliver Rudkin / Wikimedia CC BY 2.0 Detail zasněžených fotovoltaických panelů na šikmé střeše: Asurnipal / Wikimedia CC BY-SA 4.0