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Sníh na fotovoltaických panelech snižuje výrobu elektřiny. Jeho odstraňování se ale často nevyplatí

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První sněhová nadílka srazí výkon domácí fotovoltaiky k nule. Ruční shazování sněhu ze střechy však přináší větší riziko úrazu a poškození skla než samotná zimní ztráta výroby.
Střecha rodinného domu v zimě s fotovoltaickými panely částečně pokrytými sněhem

Střecha rodinného domu v zimě s fotovoltaickými panely částečně pokrytými sněhem

Zdroj: W.carter / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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