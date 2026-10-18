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Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

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Sněm Soudcovské unie v Lipně nad Vltavou zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici. Sněm si také zvolil nové vedení, Tomáš Rychlý už nekandidoval a vystřídá ho Libor Vávra.
Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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