Snacha nevěřila, že tyhle vanilkové rohlíčky peču jen ze 4 surovin. O Vánocích zmizely jako první a recept chtěla celá rodina

Loni na Štědrý den se mě snacha zeptala, kolik žloutků dávám do vanilkových rohlíčků. Když slyšela, že ani jeden, myslela si, že si z ní dělám legraci. Rohlíčky přitom zmizely z talíře jako první a večer si recept opisovala celá rodina.
Těsto drží i bez vajec
Do těsta patří jen čtyři věci: hladká mouka, máslo, mleté ořechy a moučkový cukr. Vejce ani žloutek těsto nepotřebuje. Abych byla upřímná, pátá věc přece jen přibude. Směs moučkového a vanilkového cukru, ve které se rohlíčky obalují, ale přichází na řadu až po upečení.
Podle průzkumu agentury Instant Research pro Billu z roku 2024 jsou vanilkové rohlíčky druhé nejoblíbenější vánoční cukroví v Česku, hned po lineckém. U takové klasiky člověk čeká složitý recept, a proto snacha nevěřila. Jen pamatujte, že ořechy patří k častým alergenům.
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Často se vypráví, že tvar rohlíčků připomíná turecký půlměsíc z obléhání Vídně v roce 1683. Doložené to není. Tehdejší rohlíky byly kynuté a pečivo ve tvaru rohlíčku zmiňují písemné prameny už ve 13. století.
Skutečný příběh začíná vanilkou. Pravá byla drahá, dokud němečtí chemici v roce 1874 nevyrobili syntetický vanilin. Vanilková chuť se pak dostala do běžných domácností a brzy nato vznikly první recepty na rohlíčky.
Nejstarší známý recept pochází z kuchařky Die Süddeutsche Küche od rakouské autorky Kathariny Prato z konce 19. století. Vejce v něm nejsou a dodnes slouží jako měřítko. Rohlíčky se podle něj pekly v mírné troubě a měly zůstat světlé. Poměr surovin se od dnešního téměř neliší.
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Surovina Dnes osvědčený poměr Katharina Prato Mouka 250 g hladké 250 g Máslo 200 g 210 g Ořechy 100 g mletých 100 g jemně tlučených mandlí Cukr 70 g moučkového 70 g Postup krok za krokem
Nejvíc práce za vás odvede chlad, proto začněte den předem:
Mouku, ořechy a cukr promíchejte, přidejte máslo a rychle zpracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie a nechte v lednici, nejlépe přes noc. Pak se lépe tvaruje a v troubě drží tvar. Tvarujte po částech a zbytek těsta mezitím nechte v chladu. Od teplých rukou máslo měkne a rohlíčky se roztékají. Pečte obvykle při 170–180 °C asi 10–12 minut, jen do světle zlatavé barvy. Trouby se liší, první plech proto hlídejte. Nečekejte, až rohlíčky ztvrdnou přímo v troubě. Pevnost získají teprve při chladnutí na plechu, takže kdo je peče do tvrda, vytáhne je přesušené. Obalte je, dokud jsou ještě teplé. Cukr se na ně nejlíp chytá ve chvíli, kdy se už dají vzít do ruky bez obav, že se rozpadnou. Někdo obaluje hned po vytažení, jiný počká pár minut. Těsto se láme pod prsty? Na vině bývá mouka nebo tuk
Pracovní desku podsypávejte jen opravdu lehce, protože každá lžíce mouky navíc těsto vysušuje. Lámat se může i tehdy, když je v něm málo tuku. Když se přesto začne drolit, dejte ho nakrátko zpátky do chladu, a pokud ani to nepomůže, vmačkejte do něj kousek másla.
Přečtěte si také: Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype Když se těsto při tvarování drolí, pomůže chlad nebo kousek másla navíc. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Jankovičová Kováčová / Pexels.
Máslo vezměte vždy pravé. S levnějším tukem se těsto hůř zpracovává a rohlíčky ztrácejí chuť. „Když použijete levnější tuky, je těsto jakoby gumové,“ uvedla pro Novinky.cz cukrářka Pavla Stoklasová z Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.
Vanilkový cukr a uložení do Vánoc
Na obalení sáhněte po vanilkovém cukru, který obsahuje pravou vanilku. Vanilinový má jen aroma bez vanilky, zato bývá několikanásobně levnější. Mluvčí SZPI v listopadu 2020 pro Seznam Zprávy uvedl, že výrobek označený jako vanilkový nesmí obsahovat ethylvanilin, jen přírodní vanilkové aroma nebo extrakt z vanilkových lusků. Jak si vedou konkrétní výrobky, najdete ve zdrojích pod článkem.
Péct můžete klidně už teď. Rohlíčky vydrží i několik týdnů a podle zkušené cukrářky chutnají lépe, když pár dní odleží. Uložte je do uzavřené plechové nebo papírové krabice v chladu a mezi jednotlivé vrstvy dejte pečicí papír. Dejte jim vlastní krabici, protože vůni kořeněných perníčků nebo citrusového cukroví do sebe rychle nasají a vanilka se ztratí.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vase-zpravy-jak-na-vanilkove-rohlicky-hlavne-kvalitni-suroviny-radi-cukrarka-z-valasska-40169901, https://www.vienna.at/vanillekipferl-dem-original-rezept-aus-dem-19-jahrhundert-auf-der-spur/7221101, https://www.austria.info/cs/recepty/vanilkove-rohlicky/, https://www.denik.cz/gastronomie/vanilkove-rohlicky.html, https://www.skrblik.cz/navod/tradicni-vanilkove-rohlicky, https://forbes.cz/klasika-lame-rekordy-da-se-vycislit-ceska-laska-k-vanilkovym-rohlickum/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prozkoumali-jsme-vanilkove-cukry-na-co-dat-pozor-a-ktery-se-vyplati-129654, https://www.infranken.de/ratgeber/genuss/rezepte/vanillekipferl-geschichte-rezepte-tipps-fuer-die-beliebten-plaetzchen-art-6341126, https://www.derstandard.at/story/3000000196753/die-suche-nach-dem-perfekten-vanillekipferl, https://www.falter.at/zeitung/20231121/die-mutter-aller-kekse, https://vikendovepeceni.cz/wp-content/uploads/2024/11/Vsechno-o-vanocnim-cukrovi.pdf, https://www.denik.cz/gastronomie/vanilkovy-cukr.html, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-cesi-maji-nejradeji-vanilkove-rohlicky-s-pecenim-cukrovi-zacinaji-uz-v-listopadu-40014539, https://www.blesk.cz/vanilkove-rohlicky-cukrovi-recept