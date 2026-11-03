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Snacha nevěřila, že tyhle vanilkové rohlíčky peču jen ze 4 surovin. O Vánocích zmizely jako první a recept chtěla celá rodina

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Dennívýzva
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Loni na Štědrý den se mě snacha zeptala, kolik žloutků dávám do vanilkových rohlíčků. Když slyšela, že ani jeden, myslela si, že si z ní dělám legraci. Rohlíčky přitom zmizely...
Snacha nevěřila, že tyhle vanilkové rohlíčky peču jen ze 4 surovin. O Vánocích zmizely jako první a recept chtěla celá rodina

Snacha nevěřila, že tyhle vanilkové rohlíčky peču jen ze 4 surovin. O Vánocích zmizely jako první a recept chtěla celá rodina

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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