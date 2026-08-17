Smutný den pro cyklistiku. Britský rychlík Tarling měl v závodě vážnou kolizi s protijedoucím autem

V pátek 14. srpna 2026 se na silnici mezi městy Melgaço a Fafe odehrála tragédie, která přesáhla rámec jednoho závodu. Finlay Tarling, britský dráhový a silniční cyklista z NSN Development Team, zemřel po kolizi s vozidlem, které nepatřilo do závodního konvoje. Organizátoři Volta a Portugal jeho smrt potvrdili ještě téhož dne. Etapa čítající 166 kilometrů byla okamžitě neutralizována, bez klasifikace, bez pódia, bez vítěze. Zůstala jen prázdná silnice a otázky, na které zatím nikdo nedokázal odpovědět.
Kdo byl Finlay Tarling
Příjmení Tarling v profesionální cyklistice rezonuje díky Joshovi, jezdci WorldTour týmu Ineos Grenadiers. Finlay byl jeho mladší bratr a v oficiálním profilu NSN Development Team figuroval jako specialista na časovku, odtud přezdívka „rychlík“. Na kole ale uměl víc než jen závodit proti chronometru.
Na juniorském dráhovém mistrovství světa 2024 si odvezl tři bronzové medaile: v týmové stíhačce, madisonu a bodovacím závodě. O rok dříve skončil druhý na prestižním juniorském Chrono des Nations. V sezoně 2026 pak obsadil třetí místo na britském U23 šampionátu v časovce a na Tour du Rwanda dvakrát bojoval o etapové vítězství, čtvrtý v jedné etapě, druhý v další. Kariéra, která teprve nabírala obrysy.
Co víme o nehodě, a co zatím ne
Oficiální komuniké organizátorů Volta a Portugal potvrdilo smrt po vážné nehodě v osmé etapě. Tolik fakta. Okolnosti jsou složitější. Sekundární zprávy citující lokální úřady mluví o vozidle, které nepatřilo do závodu a dostalo se na trasu. Přesný mechanismus (kde auto vjelo, proč nebylo zastaveno, zda Tarling jel v tu chvíli mimo hlavní peloton) k 17. srpnu 2026 nebyl v otevřených zdrojích detailně popsán.
Tým Anicolor-Campicarn, jeden z účastníků závodu, ve svém vyjádření výslovně uvedl, že čeká na vyjasnění okolností od organizátorů, Portugalské cyklistické federace a kompetentních úřadů. Odpovědnost tedy zatím nelze připsat žádné konkrétní straně jako uzavřený závěr. Závod samotný pokračoval od soboty 15. srpna bez NSN Development Team a celá 87. edice doběhla do cíle v neděli.
Minuta ticha v Pardubicích
Tragédie se okamžitě promítla za hranice Portugalska. Soustrast vyjádřili portugalský prezident i premiér, Mezinárodní cyklistická unie i British Cycling. V sobotu 15. srpna, den po Tarlingově smrti, se peloton Czech Tour zastavil před startem třetí etapy z Pardubic na Dlouhé stráně. Jezdci NSN stáli v čele startovního pole. Minuta ticha. Pak se závodilo dál, s podporou Finových rodičů Michaela a Dawn, kteří podle týmového prohlášení vyjádřili přání, aby jejich synovi spolujezdci pokračovali.
Otevřená silnice jako systémový problém
Podle dat UCI tvořilo v roce 2024 chování vozidel pouhé jedno procento zaznamenaných závodních incidentů. Nízké číslo ale neznamená nízké riziko; stačí připomenout případ z Il Lombardia, kde soukromé auto vjelo na trasu a srazilo Maximiliana Schachmanna.
Klíčový je rozdíl mezi úrovněmi závodů. Na nejvyšší WorldTour úrovni UCI výslovně požaduje plně uzavřené silnice. U závodů nižších kategorií, kam Volta a Portugal patří, se v praxi často pracuje s klouzavou uzávěrou: silnice se uzavírá jen na dobu průjezdu pelotonu, typicky na dvacet až třicet minut. Boční přístupy hlídají pořadatelé a policie, ale systém má přirozené slabiny. Zvlášť v momentě, kdy jezdec není v hlavním balíku a pohybuje se v odstupu, kde ochrana trasy může být řidší.
UCI už před touto tragédií tlačila na rozšíření bezpečnostních opatření: incidentní databáze, protokol Way Out/Way In pro pohyb vozidel, žluté karty, povinní bezpečnostní manažeři. Pokud se potvrdí, že na trase mezi Melgaçem a Fafe selhal právě přístupový bod, debata se nevyhnutelně přesune k tomu, zda klouzavá uzávěra na mezinárodních závodech ještě stačí.
Finlayi Tarlingovi bylo devatenáct. Tři bronzy z mistrovství světa, stoupající výsledková křivka, celá kariéra před sebou. Zůstala po něm prázdná startovní pozice na Czech Tour a otázka, kterou si profesionální cyklistika klade po každé podobné tragédii, a pokaždé na ni odpovídá příliš pomalu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný