SMS z policejní linky 158 hlásí trestní oznámení? Nevěřte, odkaz vás přes falešnou Datovku dovede k vykradení účtu

Senior z Kroměřížska v únoru 2025 přišel o téměř 230 tisíc korun. Nejdřív mu přišla SMS, která se vydávala za zprávu policie, a potom zazvonil telefon. Na podobném schématu stojí i současná vlna podvodů. Zpráva tvrdí, že na příjemce bylo podáno trestní oznámení, a k podrobnostem posílá odkaz. Kdo na něj klikne, ocitne se na stránce, která se tváří jako portál Datových schránek. V některých případech po vyplnění údajů ještě volá falešný bankéř nebo policista a oběť přesvědčuje, aby peníze převedla na údajně bezpečný účet.
Proč se na displeji ukáže tísňová linka policie
K policejním systémům se nikdo nedostal. Útočníci používají SMS spoofing, při kterém upraví identifikaci odesílatele tak, aby příjemce na telefonu viděl číslo nebo jméno, kterému věří. Podle monitorovací zprávy Českého telekomunikačního úřadu zůstává spoofing v Česku problémem, přestože operátoři podvodné zprávy ve velkém blokují. Podvodníci se přizpůsobují a přesouvají se i k anonymním předplaceným SIM kartám nebo na WhatsApp.
Číslo 158 si vybrali promyšleně. Je to skutečná tísňová linka a policie přes ni od roku 2022 oficiálně přijímá i nouzové SMS, takže zpráva z tohoto čísla nepůsobí v telefonu nijak cize. SMS komunikaci na této lince ale policie používá pro nouzové situace a odkazy na trestní oznámení z ní nerozesílá. Kombinace známého čísla a výhrůžky trestním řízením je přesně ten druh útoku, u kterého samotné jméno odesílatele nic nedokazuje.
Co falešnou Datovku prozradí dřív, než zadáte heslo
Odkaz z SMS vede na web, který napodobuje portál Datových schránek. Běží ale na doméně s koncovkou .top. Oficiální adresa je datovka.gov.cz. Stránka pak oběť vyzve k „ověření“ přes bankovní identitu. To u skutečných státních služeb běžně funguje, a proto tenhle krok nevzbudí podezření. Člověk se tak dostane na podvrženou kopii Internet Banky MONETA. Skutečné bankovnictví sídlí na adrese ib.moneta.cz a falešná verze má adresu jinou.
Jakmile oběť zadá přihlašovací údaje a potvrdí přístup, podvodník se dostane k jejímu účtu. Získané údaje může rovnou zneužít k dalším operacím, nebo zavolá jako „bankéř“ a dotlačí oběť k převodu na „záchranný“ účet.
Ztracená identita může vyjít dráž než vybraný účet. Policie na Rychnovsku v lednu 2026 popsala dva poškozené. Prvnímu pachatel založil na jeho jméno několik bankovních účtů a požádal o úvěry. Druhému sjednal téměř deset úvěrů a jeden z nich dosáhl 200 tisíc korun. Kdo má v rukou cizí bankovní identitu, může na jméno oběti zakládat účty, nechat si vydat platební karty nebo uzavírat půjčky.
Podvodníci sázejí na strach a nepozornost u adresního řádku
Česká národní banka ve svém materiálu o podvodech v platebním styku popisuje, že útočníci záměrně pracují s emocemi. Vydávají se za policii, banku nebo jinou autoritu, aby oběť jednala bez rozmyslu. Strach z trestního řízení patří k nejsilnějším spouštěčům a v této kampani se k němu přidává číslo policie a web, který vypadá jako státní portál.
Všechny tři části řetězce, tedy linku 158, Datové schránky i bankovní identitu, znají Češi z běžného styku s úřady a bankami. Dohromady proto působí jako obyčejný úřední úkon. Podvodníci zároveň počítají s tím, že oběť nezkontroluje adresní řádek prohlížeče, i když právě doména podvod odhalí ještě před zadáním údajů. Další varovný signál přichází po telefonu: když „policista“ nebo „bankéř“ žádá převod peněz na bezpečný účet, jde o typický postup sociálního inženýrství.
Klikli jste a zadali heslo? Tahle čísla vytočte hned
Pokud jste na odkaz neklikli, zprávu smažte. Můžete ji také přeposlat na číslo 7726, které operátoři používají k hlášení podvodných a nevyžádaných SMS. Pokud jste klikli, ale nic nevyplnili, škoda pravděpodobně nevznikla. V tom případě stránku zavřete a nic nezadávejte.
Pokud jste zadali přihlašovací údaje nebo potvrdili jakoukoli operaci, rozhodují minuty. Klienti MONETA mohou volat zákaznický servis na 224 443 636 nebo nonstop blokační linku na 224 442 424. Banka podle situace zablokuje internetové bankovnictví a platební karty a pokusí se zastavit odcházející platby. Šance na úspěch je tím větší, čím dřív zavoláte. Potom změňte hesla u všech služeb, kde používáte stejné přihlašovací údaje. Uložte si snímky obrazovky se zprávou, historii prohlížeče a potvrzení transakcí. Nakonec věc oznamte policii, a to osobně, v naléhavém případě přes linku 158, nebo jinou oficiální cestou.
Zákon o platebním styku dává na oznámení neautorizované transakce poskytovateli platebních služeb až 13 měsíců. Lhůta zní velkoryse, jenže oběti, která údaje zadala sama nebo převod potvrdila pod tlakem manipulace, nijak nezaručuje, že peníze dostane zpět. Posouzení odpovědnosti je v takovém případě výrazně složitější. Policie tento typ podvodu podle banky MONETA řeší a pachatelům podle okolností hrozí trest za podvod nebo za neoprávněný přístup k počítačovému systému.