Smrtící střet na přejezdu. Senior ve fabii zemřel po srážce s vlakem na Šumpersku

Smrtící střet na přejezdu. Senior ve fabii zemřel po srážce s vlakem na ŠumperskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smrtící střet na přejezdu. Senior ve fabii zemřel po srážce s vlakem na ŠumperskuZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 05.10.2026 04:26
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