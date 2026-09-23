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Smrtelná srážka u Nové Vsi na Mělnicku: řidič osobního auta nepřežil střet s kamionem

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Řidič osobního automobilu v úterý před polednem zemřel po srážce s kamionem na silnici I/16 u Nové Vsi na Mělnicku. Silnice je v místě…
sanitka-lekar-zzs-zachranka

sanitka-lekar-zzs-zachranka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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