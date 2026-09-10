Smrt v luxusní vile odhalí špinavá tajemství boháčů. Na Netflix míří mrazivá krimi novinka plná lží

Jeden z přátel zemře při požáru luxusní vily a čtyři zdánlivě dokonalé páry napadne, že se vzájemně neznají tak dobře, jak si mysleli. Nový
krimi kousek Dokonalá lež (The Perfect Lie) míří na Netflix.
To, co vypadá jako semknutá skupina přátel, se na první pohled perfektními životy, se pomalu mění v síť tajemství, lží, manipulace a nedůvěry. Narůstající napětí je tématem nového nizozemského dramatického
seriálu, který napsala Dorien Goertzen ve spolupráci s Jopem Esmeijerem a který je natočen podle bestselleru The Dinner Club (De Eetclub), od Saskie Noort. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
„Byla to úžasná výzva přetvořit známý příběh a převést ho do formátu seriálu, ve kterém je napětí vždy v popředí,“ říká scenáristka Goertzen. „Zvolili jsme odlišnou narativní strukturu a jak příběhu, tak i postavám jsme dali moderní, současný nádech. Herecké obsazení vdechlo postavám život způsobem, který předčil všechna naše očekávání. Jsem nesmírně hrdá na to, čeho jsme společně s tvůrčím týmem pod vedením Dany Nechushtan , a nemůžu se dočkat, až bude seriál možno zhlédnout.“
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V hlavních rolích se představí Loes Haverkort, Teun Luijkx, Remko Vrijdag, Rifka Lodeizen, Charlie-Chan Dagelet, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Noortje Herlaar a Edwin Jonker. Seriál režírují Dana Nechushtan a Margien Rogaar.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix O čem seriál bude?
Když se Karen s rodinou přestěhuje do luxusní čtvrti v Bergenu, je vřele přivítána v exkluzivním klubu zbohatlíků. Její nová skupina přátel si užívá extravagantního a hédonistického životního stylu – drahé večeře, nekonečné večírky, dokonalé vztahy. Pouze ale do chvíle, kdy jedna z luxusních vil shoří a jejich přítel Evert při požáru zemře. Jeho žena a děti přežijí se zraněním.
Karen brzy zjistí, že úzké přátelství skupiny drží pohromadě jen lži a každý má co skrývat. Nic není tak, jak se zdá, a Karen se proto vydává na pátrání po pravdě. Ale za jakou cenu?
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Fanoušci možná vědí, že původní román The Dinner Club byl již v roce 2010 zfilmován jako celovečerní film
De Eetclub. Ten má však na Kinoboxu aktuální hodnocení 52 % a moc úspěchu nesesbíral. Seriál tedy pro tento příběh vypadá jako mnohem vhodnější formát. Samotná autorka Saskie Noort je nadšená, že příběh dostává druhou šanci: „Jsem nesmírně hrdá na to, že můj příběh natočí Netflix. The Dinner Club je jedním z mých nejoblíbenějších románů a vidět, jak opět ožívá jako seriál, je splněný sen. Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak budou postavy a příběhy ztvárněny na obrazovce.“
Existuje také další důvod, proč se Netflix adaptace ujal. Román je totiž první knihou trilogie – Saskie Noort pokračovala v příběhu v románech Debet (2013) a De Nazaten (2023), což znamená, že pokud si diváci seriál oblíbí, o další zábavu budou mít postaráno.
Na Netflix seriál dorazí 10. září 2026.
Zdroje: Netflix, Kinobox, , What's on Netflix New on Netflix
Hodnocení na
Kinoboxu: 52 %