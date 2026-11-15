Smrt syna, kóma i rozvod po 38 letech. Kamila Magálová z Líbáš jako Bůh promluvila o nejtěžších letech svého života

Kdo ji zná z českých komedií Líbáš jako Bůh nebo Líbáš jako ďábel, pamatuje si elegantní ženu s noblesním humorem. Dlouholetá členka činohry Slovenského národního divadla, tvář desítek filmů a seriálů včetně české Terapie. Jenže za posledních patnáct let prošla Magálová třemi ranami, které by každá zvlášť stačila na zlomení. Rozpad osmatřicetiletého manželství, třídenní kóma po sepsi a nakonec to nejhorší: smrt syna Martina při nehodě na koňském pólu. V podcastu Hovory s Timeou a v rozhovoru pro časopis Madam Eva o tom letos promluvila s otevřeností, jakou u ní veřejnost dosud neznala.
Tři rány, které nepřišly naráz
Důležité je rozumět časové ose. Nejde o jednu krátkou katastrofu, ale o sled úderů rozprostřených přes víc než deset let. V roce 2009 se Magálová dozvěděla, že její manžel udržuje tajný poměr s o třicet let mladší ženou. Nevěra vyšla najevo po dvou letech, rozvod přišel v roce 2012. Ještě v období rozpadu manželství prodělala herečka ledvinový záchvat po divadelním představení, kámen v močových cestách přerostl v ledvinovou sepsi a tři dny v kómatu. Lékaři jí podle její výpovědi dávali asi dvacetiprocentní šanci na přežití.
A pak, o roky později, přišla rána, kterou sama označuje za „největší tragédii“ svého života. Syn Martin zahynul při koňském pólu, kůň ho katapultoval zhruba tři metry do výšky, po pádu došlo k roztržení aorty. Smrt byla okamžitá.
„Matky by neměly pochovávat své děti“
V prosinci 2024 řekla Magálová v rozhovoru pro Denník N, že kdyby se po synově smrti nevrátila do divadla, „už by tu nebyla„. O půl roku později, v podcastu Hovory s Timeou, šla ještě dál. Přiznala, že se přestala modlit Otčenáš. Že Bohu vyčítá, co se stalo. Že není jediný den, kdy by na Martina nemyslela.
Přitom neříká, že přestala věřit úplně. „Jsem věřící,“ dodává, ale víru dnes žije jinak, ráda chodí do kostelů a chrámů, sedí v tichu. Pravidelná modlitba ale skončila. Není to dramatické gesto, spíš tichý rozchod s rituálem, který přestal dávat smysl.
Hlas v kómatu, který změnil všechno
O zkušenosti z kómatu mluví Magálová bez ezoterického nádechu. Žádné bílé světlo na konci tunelu. Popisuje „hnědý“ obraz a ženský hlas velmi podobný jejímu vlastnímu, který jí říkal, aby „začala řešit svůj život“. Praktický důsledek? Po návratu z nemocnice udělala definitivní rozhodnutí ukončit nefunkční manželství. Sama tuto zkušenost interpretuje jako existenční zlom, moment, kdy přestala odkládat rozhodnutí, která odkládala roky kvůli dětem a vnoučatům.
Medicínsky prokázanou souvislost mezi vztahovým stresem a sepsí zdroje nedokládají. Ale že jedno do druhého zapadlo jako ozubená kola, říká sama herečka dost jasně.
Co ji drží nad vodou
Nejsilnější na celé výpovědi není výčet tragédií. Je to způsob, jakým Magálová odmítá předstírat uzdravení. Neprodává příběh o překonání. Mluví o každodenním fungování s neodstranitelnou ztrátou.
Redakce VIPŽivot shrnula konkrétní mechanismy, které popisuje:
- Práce – divadlo jako struktura dne, důvod vstát a někam jít.
- Sedm vnoučat – nejčastěji zmiňovaný zdroj radosti.
- Disciplína – doslova říká, že zůstat ležet v posteli je to nejjednodušší, jenže nikomu tím nepomůže.
- Drobné úkoly – každý den si najít něco, co zaměstná hlavu a aspoň na chvíli odvede od bolestných myšlenek.
Žádný velký recept. Žádná motivační fráze. Jen každodenní rozhodnutí nekapitulovat.
Herečka, kterou české publikum zná, a nezná
Čeští diváci si Magálovou spojují hlavně s rolí po boku Marie Poledňákové. Film Líbáš jako Bůh je aktuálně dostupný na Prima+ i Oneplay. Letos se herečka objeví i ve slovenské komedii Dva sršne, jejíž premiéra je na Slovensku naplánovaná na 26. listopadu; české uvedení zatím oznámeno nebylo.
Ale ta veřejně noblesní herečka z komedií a ta žena, která v podcastu přiznává myšlenky na skok z osmnáctého patra, jsou tentýž člověk. Právě ten kontrast dělá její současnou výpověď tak těžko přeslechnutelnou.
Magálová nepřekonala nic. Naučila se s tím vstávat každé ráno. A to je možná víc.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Tereza Kuchyňková