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Smrt kata ze Srebrenice jako varování pro Evropu: Mladí Srbové uctívají válečného zločince

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Americký psycholog William Hirst, který zkoumal vzpomínky Američanů na čtvrtstoletí staré teroristické útoky 11. září 2001, tvrdí, že při předávání takové generační zkušenosti mladším generacím je nejdůležitější, co říkají dětem rodiče s dovětkem...
Mladič, pohřeb

Mladič, pohřeb

Zdroj: Reuters
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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