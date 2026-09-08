Smrt kata ze Srebrenice jako varování pro Evropu: Mladí Srbové uctívají válečného zločince

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Smrt kata ze Srebrenice jako varování pro Evropu: Mladí Srbové uctívají válečného zločincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Americký psycholog William Hirst, který zkoumal vzpomínky Američanů na čtvrtstoletí staré teroristické útoky 11. září 2001, tvrdí, že při předávání takové generační zkušenosti mladším generacím je nejdůležitější, co říkají dětem rodiče s dovětkem...
Mladič, pohřeb
Zdroj: Reuters
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Yperit nebo fosgen na Šumavě? Kritika od Motoristů je politická, podobných míst jsou v Česku tisíce, říkají odborníci
Českému průmyslu se až nečekaně daří. Po dlouhé době navíc z Německa přicházejí také dobré zprávy
Český průmysl měl mít problém. Jeho nejdůležitější obchodní partner Německo se už několik let potýká s...
Ano, šéfe, poslouchám. Babiš zavelel Bednárikovi ke zvýšení mýtného, to může jít nahoru i o desítky procent
Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A...
Ano, šéfe, poslouchám. Babiš zavelel Bednárikovi ke zvýšení mýtného, to může jít nahoru i o desítky procent
Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A...
Rozpočet počítá s novým „superministerstvem“, Havlíček přebírá agendy, peníze i lidi ostatním resortům
V návrhu státního rozpočtu na příští rok s druhým největším schodkem v historii je pomyslným vítězem...
Na této stránce si můžete přečíst vybrané články z Hospodářských novin v plném rozsahu, přímo na Centrum.cz - v plném znění a bez zámečku, Ve spolupráci s redakcí Hospodářských novin pro vás každýden vybíráme analýzy, rozhovory, komentáře i zpravodajství z oblasti ekonomiky, politiky, byznysu,...Všechny články tohoto autora →
Sousedka nevěřila, že tuhle roládu peču bez šlehačky. Na kafi zmizela do 20 minut a recept si opisovala do sešitu
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:07
4 min
VIDEO: Tudy povede D11. Dron proletěl nad celou rozestavěnou trasou
Hradecká Drbna
dnes, 05:05
1 min
KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizely
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Vodní elektrárna Střekov slaví 90 let. Návštěvníci si tuto sobotu prohlédnou i její tři turbíny
VodaDnes.cz
dnes, 05:00
2 min
Nejlepší ovoce pro ženy nad 50: Zhubnou a žádné křečáky
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
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Jedna chyba v pořadí úklidu způsobí, že prach zůstane v bytě i po hodině práce. Většina domácností ji opakuje každý týden
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Mucholapka loví hmyz a žere ho zaživa. Doma přežije roky, ale jen když ji zalijete správnou vodou a nikdy nedáte do běžné hlíny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
V Brně někdo zaregistroval vrak na parkovišti jako hotel na Google Maps. Noc stojí 15 korun, hodnocení je 4,8 z 5
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Bílá díra: Měla by fungovat přesně opačně než díra černá?
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T
Pražská Drbna
dnes, 05:00
2 min
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Wericha vídala v trenkách, on ji učil jíst příborem. Milena Dvorská zemřela osamocená těsně před svátky
Žena.cz
dnes, 04:59
Za socialismu stál 90 Kčs a stál v každé kuchyni vedle sporáku. Dnes je z tohohle kastrolu sběratelská rarita
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:58
4 min
KVÍZ: Mistrovská Dukla začíná novou sezónu, jak dobře tradiční klub znáte?
Jihlavská Drbna
dnes, 04:57
1 min
U Vacenovic se srazil autobus s dodávkou, silnice je neprůjezdná
Jihlavská Drbna
dnes, 04:53
1 min
Po 11. září lhali o toxickém nebezpečí. Starosta New Yorku přišel s ostrým obviněním
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:51
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České basketbalistky utrpěly na MS nejvyšší porážku v historii. Američanky je převálcovaly rozdílem 41 bodů
SportyŽivě
dnes, 04:47
3 min
Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun
Budějcká Drbna
dnes, 04:46
1 min
Ani jogurt, ani tvaroh. Češi po šedesátce objevili snídani z Balkánu, po které nemají hlad do oběda
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:44
3 min
Senior se šprtá angličtinu a jede do světa
i60.cz
dnes, 04:40
5 min
Konec léta nabízí ideální chvíli k rozmnožení muškátů. Neobvyklý termín pomáhá mladým rostlinám připravit se na další sezonu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 04:39
2 min
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„Nejdivnější, to se úplně nedělá.“ Noskovou zaskočilo rozhodnutí v klíčový moment
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:39
Konečně to Němce přestalo bavit. Trump glosoval volební výhru AfD
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:37
Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní
Plzeňská Drbna
dnes, 04:35
1 min
Vyhlašujeme nejlepší matrace pro seniory. Zónová paměťová pěna zlepší spánek i kondici
Asenior.cz
dnes, 04:31
3 min
Jan Urban: Poslední Trumpova šance před volbami? Přidat na agresivitě
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
4 min
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Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:30
4 min
Co ukrývá dno jablonecké přehrady? Ukáže se v neděli, při jejím čištění po 30 letech
Liberecká Drbna
dnes, 04:30
2 min
Meteorologové vydali varování. Na konci září udeří průšvih na celé Česko
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
3 min
Už žádné zdlouhavé loupání česneku. Zbavte se slupky za méně než 10 sekund. Tento trik si zamilovali kuchaři po celé České republice
Světkreativity
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2 min
Doma vládne malá Alex, ne slavný moderátor. Mareš ukázal video z víkendu a pobavil Basikovou, Nerudovou i Maxovou
VIPživot.cz
dnes, 04:27
3 min
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„Jaké máte IQ? Jste nemocná, lečte se." Babiš vybuchl na Fridrichovou kvůli jediné otázce na Agrofert
VIPživot.cz
dnes, 04:26
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Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smysl
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dnes, 04:26
3 min
Tento týden v Ulici: Evžen objeví v šuplíku Blančinu pomůcku, Lumír zase řeší, kdo mu upíjí slivovici
VIPživot.cz
dnes, 04:25
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Nejhorší mléčná čokoláda ze supermarketu. Češi ji denně kupují sobě i dětem a neví, co v ní je
ExtraInspirace
dnes, 04:20
4 min
Stručné dějiny konce světa. Nová kniha mapuje humorné i děsivé představy apokalypsy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:20
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Veřejná ostuda Harryho a Meghan: Král Karel vydal dokument, kterým jasně odhalil, co se s nimi stane
In-lifestyle.cz
dnes, 04:18
3 min
Princ Harry prozradil, jaké má plány v Británii a lidé zuří. „Je to urážka skutečných rodičů, kteří se starají o děti"
VIPživot.cz
dnes, 04:18
3 min
Retro macecha řezy jako z rodinného receptáře: Jednoduché na podávání a vděčné pro každou návštěvu
Cooky.cz
dnes, 04:15
4 min
Kdo má v kredenci karafu ze skla po prarodičích, drží poklad. Sběratelé platí až 100 000 Kč
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dnes, 04:14
4 min
Stará váza z půdy může mít hodnotu i 100 000 Kč. Prohledejte staré bedny, jestli ji tam nenajdete
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dnes, 04:13
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Motorista měl chuť složit mandát, popsal kontrolování Babiše. Jednu daň by zavedl
Stačí posunout jídlo o hodinu. Nová studie ukazuje na nenápadný zvyk spojený s rizikem infarktu
„Nejdivnější, to se úplně nedělá.“ Noskovou zaskočilo rozhodnutí v klíčový moment
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Starověký Egypt, jak jsme si ho vymysleli: 10 mýtů, které moderní archeologie rozmetala
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