Šmicer tvrdě zkritizoval Ronalda za útěk z reprezentace. Ať se podívá do občanky, kolik mu je, vzkázal legendě

„Ať se podívá do občanky, kolik mu je“
Šmicerova slova jsou přímočará a míří na jádro problému: „Ronaldo se přeceňuje. Myslí si, že je někde jinde než ostatní.“ Nejde přitom o popření Ronaldovy kariéry, 900 gólů, pět Zlatých míčů, rekordní počet startů za národní tým. Šmicer zpochybňuje něco jiného: nárok jednačtyřicetiletého hráče na automatické místo v základní sestavě.
„Ať se podívá do občanky, kolik mu je,“ řekl pro TN.cz. Věta zní tvrdě, ale její logika je prostá. Věk není urážka, je to fakt. A fakt vyžaduje sebereflexi, ochotu přijmout menší, výkonově podmíněnou roli. Podle Šmicera by měl být Ronaldo rád, že vůbec hrál na mistrovství světa v USA, odkud Portugalsko vypadlo 6. července po prohře 0:1 se Španělskem v osmifinále. Místo vděčnosti přišel „divoký odchod“ ze srazu.
Šmicer v tom není sám. Už během mistrovství světa čeští experti Pavel Karoch a Jan Rajnoch na Sport.cz popsali Ronaldův přínos jako „nulový“ a upozornili, že Portugalsku bere kreativitu a blokuje prostor pro ofenzivní spoluhráče.
Jesus: trenér, který neustupuje
Kontext téhle kauzy sahá hlouběji než k jednomu zápasu s Norskem. Jorge Jesus převzal portugalskou reprezentaci po červencovém vyřazení z MS a přišel s jasnou filozofií: status nedává zvláštní práva. Zní to jako fráze, ale Jesus ji měl ověřenou praxí.
V Al Nassr, kde Ronalda trénoval v sezoně 2025/26, ho střídal rekordních sedmnáctkrát, čtrnáctkrát v poslední čtvrthodině. To není náhoda ani taktický detail. Je to systém. Jesus pracuje s Ronaldem jako s hráčem, který má konkrétní minutáž odpovídající aktuální kondici, ne jako s nedotknutelnou ikonou.
Před zápasem v Dánsku to řekl otevřeně: Ronaldo není hlavní téma, hrát bude Gonçalo Ramos. Podle BBC Sport portugalská federace potvrdila pouze odchod z kempu, nikoli konec reprezentační kariéry. Ronaldo sám na Instagramu slíbil, že pravdu vysvětlí „až přijde čas“. Jenže čas mezitím běžel dál, a běžel bez něj.
Portugalsko bez Ronalda: 4:2 v Kodani
Den po Ronaldově odchodu nastoupilo Portugalsko v Dánsku. Výsledek? Výhra 4:2, tři body, devět bodů ze tří zápasů a suverénní vedení skupiny A4 Ligy národů. Tým bez své největší hvězdy odehrál jeden z nejpřesvědčivějších výkonů celého srazu.
Tady se debata o egu a gestech přelévá do debaty o funkčnosti. Pokud mužstvo bez privilegovaného postavení jednoho hráče hraje takhle, otázka už nezní „měl Ronaldo právo odejít?“, ale „potřebuje ho Portugalsko vůbec v základu?“
Rúben Dias se po zápase snažil situaci zklidnit. Odmítl slovo „frikce“, Ronaldovo gesto po zápase s Norskem popsal jako krátký moment frustrace a tvrdil, že kabina je soudržná. Jenže The Guardian popsal portugalskou veřejnost jako rozdělenou na dva tábory, a ten kritičtější vůči Ronaldovi se po výhře v Kodani výrazně rozrostl.
Legenda, nebo břemeno?
Šmicerova kritika není výstřel od boku. Je to formulace toho, co si řada fotbalových lidí myslí, ale neříká nahlas: že historický status a aktuální užitek pro mužstvo jsou dvě různé věci. A že moment, kdy se legenda mění v břemeno, přichází právě tehdy, když hráč odmítne přijmout novou roli.
Ronaldo formálně v reprezentaci neskončil. Ale poprvé v kariéře čelí situaci, kdy jeho automatická nominace i automatický základ jsou vážně zpochybněné trenérem, výsledky i veřejným míněním. Jesus má po třech výhrách ze tří silnější pozici než kdykoli předtím. A pokud další srazy potvrdí, že Portugalsko funguje i bez CR7 v základu, kodaňský odchod se zpětně může číst jako začátek konce.
Ronaldo slíbil vysvětlení. Portugalsko mezitím vyhrává.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle