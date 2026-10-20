Směšný trest pro Ronalda. Na pokutu si v klubu vydělá za necelou minutu, distanc už si skoro odpykal

Poslední zářijový den v Kodani se portugalská výprava chystala na oficiální trénink na Parkenu před zápasem Ligy národů s Dánskem. Kapitán na něj nedorazil. Cristiano Ronaldo podle deníku A Bola opustil sraz, aniž by předem cokoli řekl realizačnímu týmu nebo vedení výpravy. Teprve potom zavolal prezidentovi svazu Pedru Proençovi a oznámil mu, že není v psychickém rozpoložení, aby na srazu pokračoval. O devatenáct dní později přišel verdikt disciplinární komise Portugalské fotbalové federace (FPF): 30 dní zákazu reprezentačních aktivit a pokuta 255 eur, tedy zhruba 6 200 Kč. Na papíře jde o úmyslný přestupek kapitána národního týmu. V praxi o částku, kterou Ronaldo podle odhadů vydělá za necelých čtyřicet sekund, a o distanc, který se vešel do období bez reprezentačních zápasů.
Minimum, které šlo dát
Komise podle rozhodnutí citovaného portugalskými médii uznala Ronalda vinným z úmyslného jednání podle článku 160 odstavce 1 disciplinárního řádu. Sazba za opuštění reprezentace přitom podle agentury AFP činí jeden až šest měsíců. Ronaldo dostal přesně spodní hranici.
Polehčujících okolností našla FPF hned několik. Ronaldo se k jednání přiznal, v prohlášení ze 6. října vyjádřil lítost a komise přihlédla k jeho mimořádným sportovním zásluhám. Proti němu naopak hrála kapitánská páska a obrovská mediální pozornost, kterou jeho odchod vyvolal. Výsledek? Polehčující okolnosti převážily.
Pokuta je v rozhodnutí vyjádřena jako 2,5 takzvané účetní jednotky (UC), tedy 255 eur. Celý průběh shrnuje agentura AFP, která případ sledovala od zahájení řízení. Mezi odchodem a verdiktem svaz ještě 10. října rozhodl o předběžné suspendaci.
Proč vlastně odešel? Podle jeho verze, kterou převzaly AFP a Fox Sports, mu trenér Jorge Jesus dvakrát nedodržel slovo. Poprvé proti Norsku, kdy mu měl slíbit herní čas, poslal ho na rozcvičku, ale nakonec ho nenasadil. Podruhé na tiskové konferenci před Dánskem, kde podle Ronalda nezazněly body, na kterých se předem domluvili, včetně vysvětlení jeho role v týmu.
38 sekund práce
Ronaldovy příjmy v Saúdské Arábii nejsou veřejné, mzdová databáze Capology ale odhaduje jeho hrubou fixní mzdu v an-Nasru na 208,4 milionu eur za sezonu. To je zhruba 5 miliard korun ročně a přes 97 milionů korun týdně. Forbes jde v aktuálním žebříčku nejlépe placených fotbalistů ještě dál a připisuje mu od klubu 250 milionů dolarů za sezonu, k tomu dalších 50 milionů z reklam a partnerství.
Pro výpočet jsme se drželi střízlivějšího údaje z Capology a počítali s nepřetržitým časem, tedy včetně spánku, letů a dnů volna:
|Časový úsek
|Ronaldův odhadovaný výdělek
|Týden
|asi 97,5 milionu Kč
|Den
|asi 13,9 milionu Kč
|Hodina
|asi 580 000 Kč
|Minuta
|asi 9 700 Kč
|Pokuta od FPF
|6 200 Kč = zhruba 38 sekund
Pokuta tedy představuje necelé dvě třetiny jedné minuty Ronaldova klubového platu. Kdybychom vzali Forbesův odhad, vycházela by ještě kratší doba.
Pro srovnání s domácím prostředím pomůže žebříček Forbes Česko. Nejlépe placený český fotbalista Patrik Schick si za období od července 2025 do června 2026 přišel na 195 milionů korun, Tomáš Souček na 155 milionů a Vladimír Coufal na 88 milionů. Ronaldo má Schickův roční příjem vydělaný zhruba za dva týdny a Coufalův za méně než jeden. Metodiky se liší, protože český Forbes počítá i partnerství. Na propasti mezi oběma světy to ale nic nemění.
A ještě jedna perspektiva: i Schick, tedy nejbohatší český fotbalista, by na Ronaldovu pokutu pracoval zhruba čtvrt hodiny.
Trest, který proběhl mezi zápasy
Finanční složka je spíše symbolická. Rozhodující by měla být sportovní. Jenže i ta má háček: distanc není zápasový, ale kalendářní. Podle Euronews začal běžet 1. října, tedy zpětně od chvíle, kdy Ronaldo ze srazu odešel. K 19. říjnu, kdy komise rozhodla, měl za sebou 19 z 30 dní. Zbývalo jedenáct.
Trest tak vyprší do konce října. Portugalsko přitom další zápasy hraje až 14. listopadu doma s Dánskem a 17. listopadu ve Walesu. Podle programu UEFA se oba duely hrají ve 20:45. V Česku má práva na Ligu národů ČT sport a Sport1, konkrétní přenos portugalských zápasů je ale potřeba ověřit v programu.
Ronaldo tedy reálně přišel o zápas s Dánskem, a to kvůli vlastnímu odchodu, ne kvůli trestu. Rozhodnutí komise ho nepřipraví o žádný další start. A Bola výslovně píše, že na listopad může být povolán, pokud o to Jesus bude stát.
Ani rekordní bilance nijak neutrpí. Ronaldo zůstává nejlepším střelcem v historii mužského reprezentačního fotbalu se 146 góly ve 234 zápasech. V říjnu mu jen nepřibyly další starty.
Tlak na jeho rychlý návrat přitom není velký. Portugalsko bez něj vyhrálo všechny čtyři dosavadní zápasy ve skupině A4 a postup do čtvrtfinále mělo podle AFP jistý dvě kola před koncem. Tým bez kapitána funguje. Spíš než výsledky je teď ve hře autorita trenéra.
Jak by to dopadlo v Česku nebo v klubu
Český fotbal má na podobnou situaci paragraf. Disciplinární řád FAČR v § 55 stanoví, že hráč, který se bez dostatečné a včasné omluvy úmyslně nezúčastní reprezentačního srazu nebo utkání, může dostat zákaz činnosti na dva týdny až šest měsíců, fotbalově prospěšnou činnost nebo pokutu až 50 000 korun.
Časově jsou obě sazby podobné, česká začíná dokonce níž. Horní hranice české pokuty je ale zhruba osmkrát vyšší než částka, kterou dostal Ronaldo. On by i maximální českou pokutu měl vydělanou zhruba za pět minut.
Ještě výmluvnější je pohled do klubového prostředí. Standardní hráčská smlouva v anglické Premier League umožňuje klubu za první disciplinární provinění strhnout hráči až dvě týdenní základní mzdy, při opakování nebo závažnějších okolnostech i víc. Pravidla an-Nasru to nejsou, jde čistě o modelové srovnání. Kdyby se ale takový strop použil na Ronaldův odhadovaný plat, pokuta by dosáhla zhruba 8 milionů eur, tedy kolem 195 milionů korun. Rozdíl oproti 255 eurům od FPF je víc než třicetitisícinásobný.
Zda by „obyčejný“ reprezentant za totéž dostal víc, ze zdrojů doložit nejde, protože přímý precedens chybí. Dá se ale předpokládat, že hráč bez Ronaldových zásluh a bez veřejné omluvy by v rámci sazby jeden až šest měsíců těžko skončil na samém dně.
Autorita, kterou pokuta nekoupí
Reprezentační fotbal zná i tvrdší případy. Raheem Sterling po potyčce s Joem Gomezem v roce 2019 vynechal jeden zápas Anglie, ale zůstal v týmu. André Onana po disciplinárním sporu s vedením Kamerunu v roce 2022 opustil mistrovství světa. Karim Benzema skončil v roce 2015 mimo francouzskou nominaci kvůli úplně jiné, mimosportovní kauze. Ronaldo stojí někde uprostřed: formálně potrestaný, prakticky bez zásahu do turnaje i do dalšího reprezentačního okna.
Komise případ disciplinárně uzavřela. Vztah s trenérem ale ne. Reuters už 30. září psal, že Jesus veřejně připustil napětí mezi nimi, a celá epizoda vyvolala otázku, jestli nový kouč nezažívá ranou krizi autority. Dostupné zdroje nedokládají, že by se oba muži usmířili.
Podle nás je právě tady jádro věci. Trest je tvrdší symbolicky než prakticky. Do Ronaldovy pověsti zasáhl zápisem o úmyslném přestupku, ale jeho peněženky ani listopadového kalendáře se téměř nedotkl. Federace dala najevo, že pravidla platí i pro kapitána. Zároveň ale předvedla, že je umí uplatnit tak, aby nikoho nestála nic podstatného.
Skutečný verdikt tedy nepadne v disciplinární komisi, ale až při listopadové nominaci. Pokud Jesus Ronalda povolá a postaví do základní sestavy, bude jasné, kdo z jejich sporu vyšel silnější. Pokuta za necelou minutu klubového platu v tom roli hrát nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner