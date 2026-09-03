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Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí

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Kdo topí dřevem, vysypává popelník do koše a přichází o surovinu, kterou zahrádkáři v anglosaském světě označují za nejlevnější zdroj draslíku vůbec.
Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí

Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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