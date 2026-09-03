Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí

Podle analýz univerzitních rozšiřovacích služeb obsahuje čistý dřevěný popel 50–70 % vápníku v podobě uhličitanu a 6–8 % draslíku, tedy dvou prvků, po kterých papriky v období kvetení a nasazování plodů přímo hladoví. Přidáte-li k němu sodu bikarbonu, získáte pomocníka s dvojím účinkem: v půdě mírně posouvá pH směrem k neutrálnímu pásmu, na listu funguje jako preventivní štít proti padlí. Celá směs přitom stojí doslova pár korun.
Draslík a vápník za cenu hrstky popela: co přesně papriky dostávají
Paprika patří mezi plodiny s vysokou spotřebou draslíku. Listová diagnostika uvádí optimální rozmezí 3,0–5,0 % K v rané vegetaci a 3,5–4,5 % při nasazování plodů. Vápník se pohybuje kolem 1,5–2,5 % napříč celou sezonou. Oba prvky dřevěný popel dodává štědře, a zadarmo, pokud topíte čistým, neošetřeným dřevem.
Co ovšem v popelu chybí:
Dusík, nulový obsah. Rostlina bez něj nepostaví vegetativní hmotu. Fosfor, přítomný jen v malém množství, daleko pod potřebou intenzivně plodící papriky.
Právě proto popel sám o sobě nenahradí kompletní NPK výživu. Pro srovnání: organo-minerální
AGRO hnojivo pro rajčata a papriky z OBI má deklarované složení 4-2-8 a stojí 99 Kč za kilogram. Domácí popel zvládne pokrýt „osmičku“ draslíku a přihodit vápník, ale čtyřku dusíku a dvojku fosforu musíte doplnit odjinud.
Kde popel vyniká, je rychlost účinku. Podle
UNH Extension reaguje v půdě svižněji než mletý vápenec, takže kyselejší substráty posune k neutrálnímu pH během týdnů, zatímco klasické vápnění potřebuje měsíce. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Soda bikarbona na list, ne pod kořen: kde končí internetová zkratka
Sociální sítě servírují sodu bikarbonu jako univerzální zázrak: přidejte ji k popelu, zalijte kořeny a sklízejte. Odborná literatura ale rozlišuje dvě zcela odlišné aplikace.
Na listu má soda doložený efekt. Studie na sladké paprice prokázala, že 0,5% roztok sodného i draselného bikarbonátu snížil závažnost padlí ( Leveillula taurica), omezil defoliaci a zmenšil riziko spálení plodů sluncem. Mechanismus je prostý: bikarbonát zvýší pH na povrchu listu natolik, že houbové spory nedokážou klíčit.
V půdě je situace komplikovanější. Sodný bikarbonát přináší sodík, který při opakovaném zalévání ke kořenům zatěžuje půdní roztok. Univerzita na Floridě výslovně upozorňuje na vyšší fytotoxicitu sodného bikarbonátu oproti draselnému. Přehnaná alkalizace blokuje příjem železa, hořčíku i vápníku, tedy paradoxně právě těch prvků, které chcete paprikám dodat.
Praktický závěr: sodu používejte jako foliární postřik v nízké koncentraci, ideálně preventivně ještě před nástupem příznaků padlí. Ke kořenům ji přidávejte jen výjimečně a v minimálním množství.
Kdy domácí směs zabere nejlépe, a kdy škodí
Efekt popela závisí na výchozím stavu záhonu. Největší přínos čekejte v těchto situacích:
Podmínka Proč popel pomůže Kyselá půda (pH pod 6,0) Rychle posune reakci směrem k optimu paprik (6,0–7,0) Lehká, písčitá půda chudá na draslík Doplní K, který se z lehkých substrátů snadno vyplavuje Záhon bez pravidelného vápnění Uhličitan vápenatý z popela nahradí chybějící vápnění
Naopak na záhonu s pH nad 6,5 už další alkalizace škodí.
OSU Extension doporučuje popel vynechat při pH 7 a výše. Důsledky přehnané dávky: chloróza mladých listů, zastavený růst, spálené okraje listového aparátu.
Důležité bezpečnostní pravidlo: popel nikdy nemíchejte bezprostředně s amonnými dusíkatými hnojivy. Alkalická reakce popela uvolňuje amoniak do vzduchu a cenný dusík se doslova vypaří.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková