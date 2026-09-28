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Smaženky nejsou jen nouzovka z bufetu: Křupavá retro klasika, která zasytí za pár korun

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Smaženky si pamatuji hlavně z bufetů, kde ležely vedle chlebíčků a člověk si je dal, když chtěl něco teplého a rychlého. Je to vlastně vaječný řízek na chlebu a pořád funguje skvěle: pár vajec, trocha strouhanky, pánev a nahoře kyselá okurka, kapie a hořčice, bez kterých by to za mě nebylo ono.
Fotografie ke smaženkám

Fotografie ke smaženkám

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Smaženky nejsou jen nouzovka z bufetu: Křupavá retro klasika, která zasytí za pár korun
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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