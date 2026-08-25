Smažené párečky v toastovém chlebu dělám, když doma nic není. Hotové za 10 minut a děti si vždycky přidávajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smažené párečky v toastovém chlebu dělám, když doma nic není. Hotové za 10 minut a děti si vždycky přidávají
Slaný závin s mletým masem a zeleninou ukrývá šťavnatou náplň v tenkém, dozlatova upečeném těstě. Skvělý je...
Poctivá bramborová polévka s houbami a klobásou voní po smažené cibulce, houbách a majoránce. Hustá a sytá,...
Hledáte-li moučník, při jehož přípravě byste se moc nenadřeli, zkuste nepečený šlehačkový dort se Salkem....
Připravte si neskutečně šťavnatý dezert plný osvěžující ovocné chuti. Vypadá luxusně a potěší všechny...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Krkonošské kyselo poctivě a postaru, s chlebovým kváskem a výraznou chutí
- Bramborové špalíčky jsou dokonalý důkaz, že dobré jídlo nemusí stát moc ani být složité
- Ovocné řezy s jemným krémem jsou letní moučník na plech plný šťavnatého ovoce
- Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce