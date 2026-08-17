Smažené olomoucké tvarůžky s pečenou bramborou, česnekem, tatarkou a tzatziki

Někdy přijde chuť na něco smaženého, křupavého a přiznejme si to, ne úplně dietního. Když už má člověk hřešit, sáhnu po smažených olomouckých tvarůžcích. K nim upeču celou bramboru nakrojenou na plátky s česnekem a na stůl postavím dvě omáčky – domácí tatarku a lehčí tzatziki. Je to syté, výrazné a přitom pořád zvládnutelné v běžné domácí kuchyni.
Křupavý obal, měkký rozteklý střed, voňavá brambora a k tomu jedna krémová, druhá svěží. V receptech se tvarůžky objevují buď v omáčka trojobalu, nebo v pivním těstíčku. Doma jsem zkusila obě varianty a pro tenhle talíř mi nakonec vychází nejlíp klasický trojobal. Bramboru peču vcelku, jen ji nakrájím na tenké plátky skoro až dolů, aby se mezi ně dostalo máslo, česnek a sůl.
Můj tip: Pokud jsou tvarůžky větší, dejte je před obalováním na 15 minut do lednice. Při smažení pak drží tvar znatelně lépe a s obalem se tolik nehádají. Olomoucké tvarůžky a brambory k sobě sedí odjakživa
Olomoucké tvarůžky patří k surovinám, které si člověk nesplete s ničím jiným. Mají výraznou vůni, slanější chuť a v teplé kuchyni fungují překvapivě dobře. V jednom z receptových podkladů se objevují smažené tvarůžky v pivním těstíčku z
200 g tvarůžků, 1 vejce, 4 lžic hladké mouky a 2 lžic světlého piva. Jinde je zase doporučený klasický trojobal a podávání s domácí tatarkou a bramborami. Dává to smysl. Brambora jejich výraz trochu zjemní a omáčka celé jídlo spojí. Recept na smažené olomoucké tvarůžky s pečenou bramborou
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Pečené brambory: 4 ks velkých brambor 4 stroužky česneku 60 g másla 2 lžíce olivového oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře
Smažené tvarůžky: 200 g olomouckých tvarůžků 2 ks vejce 4 lžíce hladké mouky 6 lžic strouhanky 1 špetka mleté pálivé papriky 4 plátky šunky 150 ml oleje na smažení
Domácí tatarka: 150 g majonézy 2 lžíce zakysané smetany 2 ks sterilovaných okurek 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička citronové šťávy 1 lžíce jemně krájené cibule sůl podle chuti pepř podle chuti
Tzatziki: 1/2 ks salátové okurky 200 g řeckého jogurtu 1 stroužek česneku 1 lžíce olivového oleje 1 lžička citronové šťávy sůl podle chuti kopr nebo sušená máta podle chuti Postup přípravy zlatavých olomouckých tvarůžků s pečenými bramborami
1. Brambory dobře omyjte a osušte. Každou
bramboru na prkénku nakrojte na tenké plátky, ale nedokrajujte ji úplně, aby držela pohromadě. Pomůže, když si ji při krájení opřete mezi dvě vařečky.
2. Rozpusťte
máslo, přidejte do něj prolisovaný česnek, olivový olej, sůl a pepř. Směsí potřete brambory i mezi jednotlivými plátky. Přeneste je na plech s pečicím papírem.
3. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C asi 50 až 60 minut. V polovině pečení je ještě jednou potřete česnekovým máslem, aby byly na povrchu zlaté a uvnitř měkké. Mezitím připravte domácí tatarku
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4. Nadrobno nasekejte okurky i cibuli, promíchejte je s
majonézou, zakysanou smetanou, hořčicí a citronovou šťávou. Osolte, opepřete a dejte vychladit do lednice.
5. Na
tzatziki nahrubo nastrouhejte okurku, lehce ji osolte a po pár minutách z ní vymačkejte přebytečnou vodu. Smíchejte ji s řeckým jogurtem, prolisovaným česnekem, olivovým olejem, citronovou šťávou a trochou kopru nebo máty.
6.
Olomoucké tvarůžky podle velikosti nechte vcelku, nebo je rozpulte. Pokud chcete sytější variantu, obalte každý kousek do půlky plátku šunky; tenhle trik se objevuje i v jednom z videoreceptů a doma funguje hlavně u měkčích tvarůžků. Zdroj: Chmee2, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Tvarůžky klidně obalíme dvakrát, aby sýr při smažení nevytékal
7. Připravte si trojobal. Do jednoho talíře dejte
hladkou mouku smíchanou se špetkou pálivé papriky, do druhého rozšlehaná vejce a do třetího strouhanku. Tvarůžky obalte pečlivě, klidně dvakrát, aby sýr při smažení neutekl ven.
8. V pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje. Obalené tvarůžky smažte na středním plameni z obou stran přibližně 2 až 3 minuty, až bude obal zlatý. Pak je dejte na papírovou utěrku odsát přebytečný tuk.
9. Upečené
brambory vyndejte z trouby a ještě horké lehce rozevřete. Pokud chcete, vložte mezi plátky kousek másla navíc nebo špetku pažitky.
10. Na talíř dejte jednu pečenou bramboru, porci
smažených tvarůžků, lžíci tatarky a lžíci tzatziki. Podávejte hned, dokud je obal křupavý a střed pěkně měkký. Zbylé omáčky uchovejte v lednici a spotřebujte ideálně do druhého dne. Tipy redakce ke smaženým tvarůžkům Dvojitý obal: U tvarůžků se opravdu vyplatí. Když je sýr měkčí, druhá vrstva vajíčka a strouhanky pomůže víc než pozdější záchrana na pánvi. Brambora bez spěchu: Nejlepší je péct ji celou a nepřikrývat ji alobalem hned od začátku. Na povrchu pak udělá hezké opečené hrany a mezi plátky se dostane česnekové máslo. Tatarka jemnější i ostřejší: Když ji chcete kulatější, přidejte víc zakysané smetany. Když má mít říz, dejte trochu víc cibule a pár kapek láku z okurek. Tzatziki až nakonec: Okurku vždy vymačkejte. Jinak omáčka pustí vodu a na talíři z ní bude rychle řídká záležitost. Podávání: K tomuhle jídlu se hodí i obyčejná miska salátu. Talíř pak nepůsobí tak těžce a všechno se lépe vyváží. Pokud chcete připravit tvarůžky pro víc lidí najednou, vyskládejte obalené kousky na tác a dejte je na 10 minut do chladu. Obal se zatáhne a při smažení drží o poznání lépe.
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