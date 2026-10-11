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Smažené bramborové slupky v horkovzdušné fritéze: Jednoduchá, křupavá a levná dobrota

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Skvělá volba pro chvíle, kdy oloupu brambory na kaši nebo do salátu a je mi líto slupky vyhodit. Právě tehdy přichází na řadu smažené bramborové slupky v horkovzdušné fritéze. Jsou levné, rychlé a překvapivě křupavé. Stačí je dobře umýt, osušit, okořenit a s trochou oleje upéct dozlatova, klidně i trochu do tmava.
Obrázek k receptu na Smažené bramborové slupky v horkovzdušní fritéze: jednoduchá, levná a překvapivě křupavá dobrota

Obrázek k receptu na Smažené bramborové slupky v horkovzdušní fritéze: jednoduchá, levná a překvapivě křupavá dobrota

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Smažené bramborové slupky v horkovzdušní fritéze: jednoduchá, levná a překvapivě křupavá dobrota
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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