Smažené bramborové slupky v horkovzdušné fritéze: Jednoduchá, křupavá a levná dobrota

Dobrá věc ve chvíli, kdy škrábu brambory na kaši nebo do salátu a slupky se mi nechce jen tak smést do koše. Tehdy se hodí smažené bramborové slupky z horkovzdušné fritézy. Jsou . Potřebují jen pořádně omýt, osušit, promíchat s kořením a kapkou oleje a nechat zezlátnout. Klidně i o odstín víc. levné, rychlé a překvapivě křupavé
Na tomhle receptu je příjemné, že z úplné drobnosti vznikne miska
slaného zobání, která zmizí dřív, než člověk stihne uklidit linku. Slupky jsem dřív brala prostě jako odpad. Dneska je při loupání dávám stranou, většinou do malé misky vedle prkénka. Nejlépe se mi osvědčily pevnější brambory s tenkou slupkou, protože se hezky obalí v koření a po upečení mají křehké, skoro až lupínkové okraje.
Můj tip zní: S osušením si dejte práci. Mokré slupky se ve fritéze spíš zapaří, než aby se opekly, a křupání je pak pryč. Recept na křupavé smažené bramborové slupky
Doba přípravy: 10 minut Doba pečení: 20 až 25 minut Teplota: 180 °C Počet porcí: 2 až 3 menší porce Ingredience pro přípravu slupky z 6 až 8 středních brambor 1 lžíce oleje 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky sladké papriky 1/4 lžičky česneku v prášku špetka čerstvě mletého pepře špetka sušeného tymiánu nebo rozmarýnu Postup přípravy smažených slupek z brambor
1.
Bramborové slupky nejdřív proberte. Berte jen čisté kusy, bez zelených míst a bez výrazně poškozených částí. Když jsou brambory oloupané natenko, máte skoro vyhráno.
2. Dejte je do mísy se studenou vodou a nechte stát asi
10 minut. Pustí zbytky škrobu i drobné nečistoty, které na nich po mytí mohly zůstat.
3. Slupky sceďte a opravdu pečlivě osušte utěrkou nebo papírovou kuchyňskou utěrkou.
Suchý povrch je tady zásadní, víc než by se na první pohled zdálo.
4. V míse je promíchejte s
1 lžící oleje, solí, sladkou paprikou, česnekem v prášku, pepřem a bylinkami. Snažte se, aby koření nezůstalo jen na pár kouscích. Jinak bude část slupek slaná a část skoro bez chuti.
5. Horkovzdušnou fritézu nastavte na
180 °C a nechte ji předehřát, pokud to váš typ umí. Slupky rozložte do koše spíš volně. Vysoká hromádka znamená měkký výsledek. Pečte přibližně 20 minut
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6. V polovině koš protřepejte, případně slupky obraťte. Když jsou po této době pořád světlé a poddajné, přidejte ještě
3 až 5 minut.
7. Posledních pár minut je dobré je hlídat.
Tmavší okraje nevadí, často jsou nejlepší, ale spálené kousky už budou hořké. Každá fritéza peče trochu jinak, první várka bývá trochu zkušební.
8. Podávejte hned, dokud jsou
křupavé. U nás doma se jedí samotné, občas k nim udělám jogurtový dip s česnekem. Když náhodou něco zůstane, nechte slupky vychladnout a dejte je jen krátce do otevřené misky. Druhý den už bývají měkčí. Foto: Cooky.cz, Podávejte je hned, dokud jsou křupavé. Rady, proč tenhle recept doma funguje Nejlepší výsledek dávají slupky z brambor, které jste před loupáním pořádně vydrhli kartáčkem. Silnější slupky potřebují o pár minut navíc. Tenké jsou hotové rychleji a snáz se připálí. Koření klidně upravte podle chuti. Dobrá je uzená paprika, někdo přidává i špetku chilli. Větší množství pečte raději na dvě várky. Přeplněný koš udělá ze slupek spíš povadlé plátky než křupavé zobání. Pokud chcete slupky ještě křupavější, nechte je po umytí a osušení asi pět minut ležet rozprostřené na utěrce. Povrch ještě trochu oschne a ve fritéze pak chytí lepší barvu i strukturu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková