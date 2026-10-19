Smazaný DPF i vyšší výkon prozradí data z řídicí jednotky. Legalizace tuningu stojí přes 40 tisíc korun

Diesely tvořily v prvním čtvrtletí 2026 téměř 45 % české inzertní nabídky ojetin, uvádí Cebia. Kolik z nich má upravený software, stát veřejně nesčítá. Tuningové dílny přitom běžně nabízejí v rámci balíčku vypnutí filtru pevných částic (DPF), recirkulace výfukových plynů (EGR) nebo systému AdBlue. Majitel za to dostane auto, které jede tiše, má nižší spotřebu a nesvítí mu žádná kontrolka. Nabídky „přehrání originálu“ za 3 990 korun budí dojem, že cesta zpátky je levná a dostupná kdykoli. Ta částka ale pokrývá jediný krok z několika.
Kontrolní součet kalibrace prozradí přepsaný software motoru
Slovo „očipované“ většinou neodpovídá tomu, co se v autě doopravdy stalo. Přídavný čip se montuje zřídka. Běžnější je přeprogramovat přímo originální řídicí jednotku a nahrát do ní jinou kalibraci motoru s vyšším výkonem nebo točivým momentem. Vyhláška č. 211/2018 Sb. ve znění novely z roku 2020 hodnotí nekompatibilní verzi softwaru jako vážnou závadu.
Při měření emisí se do záznamu OBD komunikace ukládá několik údajů, ze kterých se dá zásah vyčíst. Nejdůležitější je dvojice CALID a CVN, tedy identifikace kalibrace a její kontrolní součet. Jakmile se kalibrace změní, posune se i CALID. Vypnuté chybové kódy (DTC) se zase projeví ve stavu připravenosti emisních monitorů, kterému se říká Readiness. Technik navíc porovná VIN uložené v jednotce s doklady a u dieselů s AdBlue vidí stav SCR, NOx a močoviny (UREA status). Další stopu nechává filtr: záznam ukazuje, jak je DPF zanesený a jak dlouhé jsou intervaly mezi jeho regeneracemi.
Metodika pro stanice měření emisí a STK přiznává slabinu. Přímou úpravu dat v originální řídicí jednotce podle ní nejde běžnými prostředky vždy spolehlivě odhalit. Nejjistěji se zachytí zásahy, které změní CALID nebo CVN, a takové, které vyvolají nesrovnalosti v emisích.
Moderní diesel má čtyři místa, kde ho STK může nachytat
U benzínového motoru s upraveným softwarem jde v zásadě o dvě místa, řídicí jednotku a katalyzátor. U dieselu Euro 5 nebo 6 k řídicí jednotce přibývá DPF, EGR a u novějších aut i systém AdBlue. Když je tuningový balíček vypne, v OBD datech chybí záznamy o regeneracích filtru, SCR hlásí nulovou aktivitu a NOx monitor nereaguje. Každý vypnutý systém tak po sobě nechává vlastní stopu a šance projít kontrolou bez povšimnutí s každým dalším zásahem klesá. U dieselů Euro 5 a 6 s DPF navíc stačí kouřivost nad 0,25 m⁻¹, aby technik zapsal závadu emisního systému.
Německo od července 2023 měří u dieselů Euro 6 přímo počet částic na koncovce výfuku. Svaz TÜV-Verband vyhodnotil téměř milion takových kontrol. Neprošlo 3,4 % aut, samotné čtení OBD by přitom zachytilo jen 0,72 % případů. Čistě softwarová kontrola by tedy odhalila zhruba pětinu aut, která na měření částic neobstála. Upravený nebo vadný DPF tak přes kontrolu založenou jen na datech projde snadno.
Kdyby Česko německý model převzalo, prostor pro maskování zásahů do emisních systémů by se výrazně zúžil. Zatím se tu měří klasická kouřivost a čtou se OBD data.
Kolik stojí každý krok zpátky do legálního stavu
Nejdřív přijde diagnostika softwaru řídicí jednotky, která se na trhu pohybuje mezi 1 490 a 2 990 korunami. Potom nahrání originálního softwaru zhruba za 3 990 korun. Originální kalibrace však znovu zapne všechno, co tuning roky obcházel. Zanesený DPF, nefunkční SCR katalyzátor nebo zablokovaný ventil EGR se začnou hlásit jako závady. Oprava nebo výměna DPF vyjde řádově na tisíce až desítky tisíc korun, takže u staršího dieselu účet snadno přeroste tržní hodnotu celého auta.
Legalizace tuningu, tedy zachování vyššího výkonu v souladu se zákonem, vede přes schválení přestavby. Technický protokol vyjde zhruba na 3 200 korun a emisní zkouška na 9 200 korun. Měření hluku stojí 10 000 korun a zkouška elektromagnetické kompatibility 12 000 korun. Brzdy přidají dalších 8 000 až 13 500 korun. Dohromady to dělá 42 400 až 47 900 korun, tedy přes 40 tisíc korun, a to ještě před opravou jediného dílu. Legální zachování výkonu tak vyjde víc než desetkrát dráž než samotný návrat k originálnímu softwaru.
Zákon ukládá firmě, jejíž úprava udělá z auta technicky nezpůsobilé vozidlo, povinnost provozovatele na to písemně upozornit. Jestli to konkrétní dílna udělala, ukážou doklady k zakázce.
Vážná závada dává majiteli třicet dní na opravu
Nekompatibilní verze softwaru nebo emisně relevantní závady vyčtené z řídicí jednotky se podle vyhlášky obvykle řadí mezi vážné závady stupně B. Auto pak smí jezdit jen 30 dnů od data protokolu. Když závada při opakované prohlídce trvá, je vozidlo technicky nezpůsobilé a provozovatel musí zajistit jeho odtah ze stanice. Nebezpečná závada stupně C znamená okamžitý zákaz provozu.
Kdo neví, co v jeho řídicí jednotce zůstalo po předchozích úpravách, může ji ještě před STK nechat zkontrolovat ve specializovaném servisu. Technik jednotku vyčte, porovná ji s originální kalibrací a ověří, jestli nejsou vypnuté chybové kódy nebo logika DPF a EGR. Celá kontrola se vejde do tří tisíc korun.