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Slunéčko sedmitečné mizí z českých zahrad. Nahrazuje ho asijský druh, který nese smrtelnou houbu

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Beruška se sedmi tečkami na listu šeříku, ještě před patnácti lety výjev tak samozřejmý, že si ho nikdo nefotil. Dnes je to vzácnější záběr, než by většina zahrádkářů čekala.
Slunéčko sedmitečné mizí z českých zahrad. Nahrazuje ho asijský druh, který nese smrtelnou houbu

Slunéčko sedmitečné mizí z českých zahrad. Nahrazuje ho asijský druh, který nese smrtelnou houbu

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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