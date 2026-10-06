Slunéčko sedmitečné mizí z českých zahrad. Nahrazuje ho asijský druh, který nese smrtelnou houbu

Středoevropský monitoring z let 2010–2016 ukázal, že na stromech a keřích ovládlo pozici dominantního druhu slunéčko asijské,
Harmonia axyridis. Početnost původních slunéčkovitých ve srovnání s obdobím 1976–1986 poklesla o padesát až sedmdesát procent. Kombinace faktorů, v níž hraje invazní příchozí z východní Asie hlavní, ale zdaleka ne jedinou roli, proměnila českou zahradu v kolbiště, kde domácí druhy ztrácejí půdu pod nohama. Jak se z „užitečného pomocníka“ stal nejúspěšnější vetřelec mezi brouky
Harmonia axyridis byla do Evropy zaváděna jako biologická ochrana proti mšicím ve sklenících a sadech; mezi lety 1982 a 2003 ji záměrně vysadili nejméně v třinácti evropských zemích. Počáteční dojmy, že se druh v otevřené krajině neuchytí, se změnily poté, co jedinci unikli z komerčních chovů, populace se stabilizovaly a začaly expandovat tempem kolem dvou set kilometrů ročně. V české volné přírodě se první exempláře objevily roku 2006 a o pouhé čtyři roky později už asijský brouk kraloval korunám stromů v monitorovacích plochách.
Výhodami druhu jsou mimořádně široká potravní nika — požírá mšice i vajíčka a larvy jiných slunéčkovitých — agresivní vnitrodruhové predace, genetická výbava poznamenaná „bridgehead“ efektem z předchozích invazí a schopnost přezimovat ve velkých shlucích v budovách. Tyto vlastnosti středoevropské krajině nabízejí minimum odporu.
Proč slunéčko sedmitečné ustupuje: víc než jeden viník
Zjednodušený výklad „asijský brouk vytlačil českého“ nezachycuje plnou složitost: entomologové Alois Honěk a Zdenka Martinková dokumentovali na hibernační lokalitě Raná pokles populací slunéčka sedmitečného (
Coccinella septempunctata) už od počátku devadesátých let, tedy dávno před objevem Harmonia axyridis v tuzemsku. Příčiny zahrnují změny zemědělské krajiny — úbytek mšic na obilninách, proměnu osevních postupů a intenzivnější chemickou ochranu.
Monitoring Honěka a kolegů z let 2010–2016 prokázal, že
H. axyridis se stala na dřevinách ve střední Evropě nejpočetnějším druhem, zatímco abundance původních společenstev poklesla o polovinu až tři čtvrtiny. Podle AOPK ČR se dnes Harmonia axyridis vyskytuje téměř na celém území republiky; největší konkurenční tlak lze očekávat v teplejších nížinách a urbanizovaných oblastech. Foto: PxHere Jak vetřelce rozpoznáte: praktický klíč pro každou zahradu
Rozlišit oba druhy zvládne i laik, pokud ví, kam se dívat.
Slunéčko sedmitečné: červené krovky s přesně sedmi černými tečkami, černý štítek za hlavou s bílými bočními skvrnami, štíhlý obrys. Slunéčko asijské: extrémně proměnlivé zbarvení od žluté přes oranžovou po černou, nula až jedenadvacet skvrn; typický poznávací znak: světlý štítek s tmavou kresbou připomínající písmeno M nebo W; robustnější, kulatější tělo; jedinci menší než pět milimetrů prakticky nejsou.
Praktická zkratka: brouk s přesně sedmi tečkami na červeném podkladu je domácí druh; cokoli barevně rozkolísaného se světlým štítkem a výraznou velikostí ukazuje spíš na asijského příchozího.
Co můžete udělat: sedm kroků k přátelštější zahradě
Vrátit slunéčko sedmitečné na zahradu nelze jedním trikem; jde o posílení celého společenstva přirozených predátorů a vyžaduje to trpělivost i ochotu nechat část pozemku zdivočet.
Vyřaďte širokospektrální insekticidy; zasahují i užitečné druhy. Tolerujte část mšic, jsou potravním základem pro domácí slunéčka, zlatoočky i pestřenky. Ponechte kout zahrady s kopřivami a původními bylinami; kopřivy hostí mšice, které lákají predátory. Založte hromádku dřeva nebo listí jako zimní úkryt. Vysaďte kvetoucí keře a ponechte staré stromy; rozmanitá struktura porostu zvyšuje šanci, že se domácí druhy udrží. Pokud najdete shluky asijských slunéček přezimujících v domě, jemně je odchyťte a přemístěte ven ke dřevu či pod přístřešek; plošné hubení nemá smysl a zásah by mohl zasáhnout i původní druhy. Zapisujte pozorování do aplikace BioLog nebo portálu AOPK. Parazitická houba jako naděje i otazník
S invazním slunéčkem cestuje i jeho vlastní nepřítel, ektoparazitická houba
Hesperomyces harmoniae, která roste na kutikule dospělců a šíří se kontaktem při páření a v zimních shlucích; u napadených jedinců zvyšuje zimní úhyn i snižuje plodnost. Část odborníků v ní vidí potenciální regulátor populací invazního druhu.
Laboratorní pokusy z roku 2026 ukázaly silnou hostitelskou vazbu na
Harmonia axyridis a pouze omezený vývoj na dvou dalších testovaných druzích slunéček; houba zatím vypadá spíš jako specifický parazit invazního hostitele než jako plošná hrozba pro domácí faunu, výzkum však pokračuje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková