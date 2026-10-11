Slunce zavařené do sklenice: Pomerančová marmeláda s vánočním kořením zahřeje i uprostřed zimy a rozzáří každou snídani

Dřív jsem patřila k lidem, kteří
vezmou v obchodě z marmeládu regálu, položí ji do košíku a tím je věc vyřízená. Vařit ji doma mi připadalo zbytečně pracné. Sklenice, vyvařování, hlídání hustoty, k tomu tichá obava, že na konci bude jen lepkavý hrnec a zklamání. Pak ale přišla jedna zima, sousedka mi donesla kilo krásných pomerančů a najednou nebylo moc co řešit. Teď, nebo zase za rok. Dopadlo to překvapivě dobře. V bytě se držela vůně citrusů, marmeláda měla barvu skoro jako nízké zimní slunce a na opečeném s máslem chutnala úplně jinak než ta koupená. toastu
Od té doby se k ní v zimě vracím
pravidelně. Někdy ji nechám úplně čistou, jindy přidám trochu jemně nastrouhané kůry nebo špetku . Jedno pravidlo se ale vyplatí nepodcenit: skořice z ovoce odstraňte co nejvíce bílé vnitřní slupky. Umí pokazit chuť docela rychle a hořkost se pak špatně dohání cukrem. A ještě studený talířek. Bez něj bych to nezkoušela od oka. Gelfix 2:1 celý postup výrazně zkrátí, takže za půl hodiny aktivní práce se člověk dostane ke skleničkám, které u nás doma mizí podezřele rychle. Často dřív, než si k nim stihnu sednout s kávou.
Můj tip zní: Než začnete loupat, dejte jeden celý pomeranč asi na 15 minut do mrazáku. Kůra se pak strouhá snáz a tolik se nerozmáčí šťávou. Bílou vrstvu pod ní ale odstraňte poctivě, tady se zkratky moc nevyplácejí. Hořkost, která se jednou dostane do marmelády, se později zachraňuje dost neochotně. Recept na domácí pomerančovou marmeládu s citronovou šťávou
Z uvedeného množství vyjdou zhruba
3 až 4 skleničky o objemu 250 ml. Celková délka přípravy: přibližně 35 až 40 minut Ingredience k přípravě Hlavní suroviny 1 kg pomerančů, nejlépe BIO nebo chemicky neošetřených 500 g cukru krupice 1 sáček Gelfixu 2:1 šťáva z 1 citronu Volitelně pro výraznější chuť nastrouhaná kůra z 1 dobře omytého pomeranče 1 lžička sypané skořice nebo 2 hřebíčky Pomůcky větší hrnec se silným dnem sterilizované skleničky s víčky studený talířek z mrazáku na test tuhnutí Postup přípravy poctivé pomerančové marmelády
1. Nejdřív dejte do mrazáku malý talířek. Za chvíli se bude hodit na zkoušku tuhnutí. Skleničky sterilizujte tak, že je vymyjete horkou vodou a potom je necháte 10 minut vyschnout v troubě vyhřáté na 100 stupňů. Víčka stačí zalít vroucí vodou.
2.
Pomeranče důkladně omyjte. Pokud chcete použít kůru, nastrouhejte ji teď z jednoho pomeranče najemno a dejte stranou. Pak všechny plody oloupejte a co nejpečlivěji stáhněte bílou vnitřní blánu. Tady se opravdu nevyplatí spěchat, protože právě ona bývá nejčastějším zdrojem nepříjemné hořkosti. Dužinu nakrájejte na menší kousky a vyberte pecky. Foto: Cooky.cz, Sklenice plná slunce: Pomerančová marmeláda s mírnou hořkostí a pevným rosolem, která přežije celou zimu
3. Nakrájené
pomeranče dejte do hrnce. Pokud máte raději hladší marmeládu, rozmixujte asi dvě třetiny ponorným mixérem a zbytek nechte v kouscích. Tahle kombinace se mi osvědčila nejvíc. Výsledek pak není ani jednolitá hustá kaše, ani směs velkých kusů ovoce, které padají z toastu.
4. Do hrnce přidejte
Gelfix promíchaný se 2 lžícemi cukru odebranými z celkového množství. Jestli používáte pomerančovou kůru, přijde do hrnce také teď. Směs zahřívejte na středním plamenu a míchejte. Gelfix se musí dobře rozpustit a u dna se nesmí začít nic přichytávat.
5. Jakmile se směs rozvaří prudkým varem, nechte ji za stálého míchání bublat přesně
1 minutu. Pak přisypte zbytek cukru a přilijte citronovou šťávu. Dodá marmeládě svěžejší chuť a pomůže jí udržet pěknou barvu. Znovu přiveďte k varu a vařte ještě 3 až 5 minut. Teď vytáhněte studený talířek
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6. Kápněte na něj trochu marmelády a počkejte asi 30 sekund. Pak talířek nakloňte. Když marmeláda houstne a nestéká jako voda, je hotová. Pokud se pořád rozlévá příliš volně, vařte ještě minutu nebo dvě a zkoušku zopakujte.
7. Horkou marmeládu bez čekání nalijte do připravených sterilizovaných
skleniček. Plňte je téměř po okraj. Víčka pevně zašroubujte a sklenice otočte dnem vzhůru. Při chladnutí se vytvoří vakuum, které pomáhá s uchováním. Po 5 minutách je otočte zpět a nechte je úplně vychladnout. Tipy redakce: Výběr pomerančů: U téhle marmelády je kvalita ovoce znát hned. Když seženete chemicky neošetřené pomeranče, můžete si dovolit přidat víc kůry. U běžných plodů z obchodu bych s ní byla opatrnější, případně ji úplně vynechala. Hořkost pod kontrolou: Nejvíc hořkosti bývá v bílé vnitřní slupce. Pokud vám marmeláda i přes pečlivé loupání vyjde hořká víc než chcete, příště nakrájenou dužinu krátce spařte ve vroucí vodě, vodu slijte a teprve potom pokračujte podle receptu. Část hořkých látek se tak odplaví pryč. Kořeněná variace: Spolu s ovocem můžete do hrnce přihodit 2 hřebíčky, celou skořici a špetku kardamomu. Marmeláda pak dostane výraznější vánoční tón a dobře poslouží i jako malý jedlý dárek. Koření ale před plněním do sklenic vyjměte. Využití v kuchyni: Toast není jediná možnost. Lžíci marmelády rozmíchejte do salátové zálivky, použijte ji jako glazuru na pečené kuřecí stehno nebo ji vmíchejte do těsta na muffiny místo části cukru. Je to drobnost, ale v kuchyni se neztratí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline