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Slunce zavařené do sklenice: Pomerančová marmeláda s vánočním kořením zahřeje i uprostřed zimy a rozzáří každou snídani

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Domácí pomerančová marmeláda ze čerstvých pomerančů, citronové šťávy a Gelfixu 2:1. Recept zvládnete za půl hodiny a výsledek je nesrovnatelný s kupovanou verzí.
Fotografie k pomerančové marmeládě

Fotografie k pomerančové marmeládě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Sklenice plná slunce: Pomerančová marmeláda s mírnou hořkostí a pevným rosolem, která přežije celou zimu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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