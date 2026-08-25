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Slunce, romantika a riskantní loupež: Matthew McConaughey a Zoe Saldaña v Itálii točí letní pecku

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Romantických filmů není nikdy dost a my se nyní můžeme těšit na letní lahůdku. Film Positano vypráví o dvou soupeřících zlodějích, které si zahraje Matthew McConaughey a Zoe Saldaña. Natáčet budou s oscarovým režisérem.
Slunce, romantika a riskantní loupež: Matthew McConaughey a Zoe Saldaña v Itálii točí letní pecku

Slunce, romantika a riskantní loupež: Matthew McConaughey a Zoe Saldaña v Itálii točí letní pecku

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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