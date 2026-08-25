Slunce, romantika a riskantní loupež: Matthew McConaughey a Zoe Saldaña v Itálii točí letní peckuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Slunce, romantika a riskantní loupež: Matthew McConaughey a Zoe Saldaña v Itálii točí letní pecku
Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí v seriálu, který měl původně být jednorázovou...
Skupina Prima zahájila 17. srpna v Bratislavě natáčení nového seriálu Stvůry, který vzniká pro streamovací...
Kdo četl Oheň a krev, měl by přibližně vědět, kam příběh Rodu draka směřuje. Třetí řada ale ukázala, že...
Napínavých kriminálek není nikdy dost. Netflix proto už uvede pokračování pořádně temného kousku. Turecký...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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- Joe Penny ze seriálu Jake a Tlusťoch už dávno pověsil herectví na hřebík. I v 70 je to ale pořád fešák
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