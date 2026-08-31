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Složenky se neptají: Lela po rozchodu s Karlosem rozprodala luxusní šatník

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Bývalá partnerka Karlove Vémoly (40) Lela Vémola (37) uspořádala během víkendu bazárek ve FU Club & Lounge, kde rozprodávala své věci. Lela je momentálně dle svých slov v náročné situaci, kdy zůstala sama na výchovu tří děti. Lela se zbavoval spousty věcí, mezi které patřily značky jako Dolce & Gabban nebo Louis Vuitton, ale také kousky z fast fashion.
Lela Vémola

Lela Vémola

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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