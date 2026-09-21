Slovenský obránce jedním pasem zdemoloval obranu Realu Madrid. Hancko nastartoval obrat v madridském derby

Neděle 20. září 2026, sedmé kolo LaLigy, stadion Cívitas Metropolitano. Do přestávky sevřený zápas bez velkých šancí, Cadena SER zaznamenala do pauzy jedinou střelu Realu na bránu. Pak přišla 51. minuta a moment, který derby rozlomil. Hancko z levé strany obrany zvedl hlavu, přečetl náběh Giuliana Simeoneho a poslal cílený vertikální míč za vysunutou linii Realu. Žádný náhodný odkop. Záměrný pas do prostoru, který vystavil obranu soupeře na milost.
Jeden míč, tři důsledky
Giuliano Simeone se za Hanckovým pasem rozběhl s rychlostní výhodou. Pau Huijsen ho nestíhal a v pokutovém území sáhl po zoufalém řešení, stáhl útočníka bez jakékoli snahy hrát míč. Rozhodčí nejprve nařídil penaltu. Pak zasáhl VAR.
Podle pravidel IFAB platí jasná logika: pokud obránce v pokutovém území zabrání zjevné gólové šanci držením, taháním nebo strčením bez pokusu hrát míč, následuje červená karta. Ne žlutá. Huijsen šel ven.
Álex Grimaldo se postavil k penaltě a proměnil na 1:0. Atlético hrálo proti deseti a derby se teprve rozjíždělo.
Derby nevyhrál jeden pas
Hancko spustil lavinu, ale nezastavil ji sám. Po Huijsenově vyloučení převzalo Atlético kontrolu nad zápasem tak důkladně, že Real se podle analýzy RTVE do větší šance dostal až v závěru.
Jonathan David zvýšil na 2:0 po přípravě Giuliana Simeoneho. Koke po pauze stabilizoval střed pole. Antonio Rüdiger sice v nastavení korigoval na 1:2, ale to už bylo pozdě. Trenér Diego Simeone po zápase individuální jména nevytahoval, mluvil o kolektivní práci, o plánu, jak Realu ublížit po pravé straně, a o kontrole, kterou jeho tým po červené kartě předvedl.
Španělský deník AS ve svém známkování napsal, že Hancko do zápasu postupně rostl, na konci působil jistě a v osobních soubojích nebyl obehraný. Solidní hodnocení. Ne bombastické, ale přesně takové, jaké obránce v derby potřebuje.
Proč je Hancko pro Simeoneho cenný
Hancko je první Slovák v historii Atlética Madrid. Klub mu při podpisu dal smlouvu do roku 2030, což v kontextu Simeoneho rotací obránců signalizuje dlouhodobou sázku. Oficiální profil ho popisuje jako univerzála pro stopera i levou stranu, silného v soubojích, ve hře hlavou a (to je klíčové) ve výstavbě hry.
Právě ta výstavba je to, co derby ukázalo v jedné akci jako pod lupou. Levonohý stoper, který jedním vertikálním míčem změní rytmus velkého zápasu, není na trhu běžný artikl. V aktuální sezoně Atlético v posledních třech ligových zápasech inkasovalo jen jednou a po derby se posunulo na druhé místo tabulky. Real zůstává šest bodů za Barcelonou.
Pro srovnání v rámci LaLigy: Martin Valjent, druhý slovenský obránce v soutěži, má u Mallorky čistě defenzivní profil bez asistencí. Hancko jich v sezoně nasbíral dvě. Obránce, který brání a zároveň tvoří, má v Simeoneho systému jinou váhu.
Slovenský fotbalista roku s českou stopou
Českým fanouškům Hancko cizí není. Na Spartě patřil ke klíčovým postavám, fanoušci tlačili na jeho udržení. Přes Feyenoord se dostal do Atlética a na Slovensku loni vyhrál anketu Futbalista roka 2025. V nejbližším reprezentačním okně se s českou reprezentací nepotká, Česko hraje Ligu národů ve skupině se Španělskem, Chorvatskem a Anglií, Slovensko o dvě patra níž.
Hancko ale nepotřebuje česko-slovenský duel, aby zůstal v zorném poli. Stačí mu nedělní odpoledne v Madridu a jeden míč, který doletí přesně tam, kam má.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner