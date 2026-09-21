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Slovenský obránce jedním pasem zdemoloval obranu Realu Madrid. Hancko nastartoval obrat v madridském derby

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Stačil jeden míč za obranu Realu Madrid. Dávid Hancko jím otevřel rozhodující pasáž derby a pomohl Atléticu k výhře 2:1.
Slovenský obránce jedním pasem zdemoloval obranu Realu Madrid. Hancko nastartoval obrat v madridském derby

Slovenský obránce jedním pasem zdemoloval obranu Realu Madrid. Hancko nastartoval obrat v madridském derby

Zdroj: Atletico Madrid
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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