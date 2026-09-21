Slovenskou tenistku přirovnávají ke Kurnikovové. Za vyhrané peníze si kupuje něco, co byste nečekali

Na první pohled to vypadá jako klasický příběh z bulvárního střižku: mladá tenistka, přirovnání k ikoně devadesátek a slibný titulek o utrácení. Jenže Radka Zelníčková není žádná mediální bublina. Je to hráčka, která letos v září dosáhla svého dosavadního maxima ve dvouhrovém žebříčku, ve čtyřhře se drží na 261. místě a na svém veřejném profilu na FANtiu si jako cíl nestanovila TOP 50, ale střízlivě TOP 250. A to, za co utrácí turnajové výdělky, je možná nejlepší metafora celého jejího příběhu.
Přezdívka, která sedí jen napůl
Srovnání s Annou Kurnikovovou koluje mezi fanoušky a médii už delší dobu. Jde ale hlavně o dojem a mediální auru, ne o herní paralelu. Kurnikovová byla v devatenácti semifinalistkou Wimbledonu a světová desítka ve čtyřhře. Zelníčková se ve třiadvaceti pohybuje na pomezí třetí a čtvrté stovky žebříčku a hraje převážně turnaje ITF a WTA 125.
Sportovní srovnání to zkrátka není. Ale právě proto je zajímavější sledovat, co Zelníčková na kurtu skutečně dělá, místo toho, jakou nálepku jí přilepili.
Oblečení, jídlo a… stavebnice
Podle obsahu rozhovoru, který koluje v podcastové a mediální sféře, Zelníčková na otázku o utrácení turnajových peněz neodpověděla výčtem luxusních značek ani nemovitostí. Zmínila oblečení, jídlo a LEGO. Žádní koně, žádná farma, prostě civilní odpověď hráčky, která ví, že na úrovni turnajů ITF se z prize money nestaví panství.
A tady je ten kontrast, který stojí za pozornost. Stereotyp říká: tenistka rovná se glamour. Zelníčková říká: stavebnice. Je v tom něco osvěžujícího, možná i strategického. Hráčka, která si nepotřebuje budovat image přes instagramovou estetiku, ale přes výsledky.
Čísla, která mluví víc než přezdívka
Kdo se podívá na její kariérní data, najde příběh postupného, trpělivého růstu:
- Juniorské maximum ITF: 27. místo
- Aktuální dvouhrový ranking: 342 (kariérní maximum, září 2026)
- Čtyřhrový ranking: 261
- Významné skalpy: porazila hráčky s kariérními maximy na 54., 111. a 184. místě
- Zlomový turnaj 2026: čtvrtfinále na W75 v Olomouci
Právě Olomouc je pro český kontext podstatná. Zelníčková má k Česku blízko nejen geograficky, je vedena na soupisce TJ Slovan Moravská Třebová v české tenisové extralize. Česko-slovenská turnajová osa, včetně pravidelných startů v Trnavě, je přirozenou součástí jejího kalendáře.
Jak daleko je od grandslamu
Veřejně deklarovaný cíl, TOP 250, zní skromně, ale je realistický. Wimbledonská kvalifikace v roce 2026 brala přímé vstupy zhruba od 230. místa žebříčku. Zelníčková po letním maximu 338 ztrácela přibližně 108 příček. To není propast, ale ani sprint na jeden turnaj. Nejrealističtější horizont prvních grandslamových kvalifikací je spíš sezona 2027.
Profesionální dráha přitom nebyla od začátku samozřejmý plán. Zelníčková začala hrát v osmi letech, inspirovaná matkou, která měla vlastní tenisovou kariéru. Právě matčina zkušenost s profesionálním okruhem vedla rodinu zpočátku spíš k opatrnosti. Že nakonec vyhrál kurt, je vidět na žebříčku.
Mediální zkratka versus skutečný příběh
Přezdívka „slovenská Kurnikovová“ funguje jako magnet na kliknutí. Přitáhne pozornost, ale zároveň hráčku redukuje na jedinou dimenzi, která s jejím tenisem nemá nic společného. Zelníčková poráží soupeřky z první dvoustovky, hraje extraligu v Česku a své výdělky investuje do stavebnic a jídla. Není to glamour story. Je to sportovní příběh, který si zaslouží vlastní jméno, ne vypůjčené.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář