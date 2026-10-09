Slovenská tenisová hvězda přijela do Prahy pracovat, ale pak se nezdržela a Čechům složila kompliment, který nečekali

Nejdřív studio, potom procházka. Slovenská tenistka, která většinu života strávila mezi letišti, hotely a centrálními kurty, nedávno na Instagramu sdílela snímky od Vltavy a z historického centra Prahy. Připsala k nim, že se tu cítí jako doma a že Praha patří do trojice jejích nejoblíbenějších měst na planetě. Taková slova od turistky na prodlouženém víkendu nikoho nepřekvapí. Hantuchová ale za posledních pětadvacet let viděla většinu velkých tenisových metropolí, a proto její pochvala váží víc.
Žena, která zná svět z centrálních kurtů
Rodačka z Popradu patřila k nejvýraznějším postavám ženského tenisu přelomu tisíciletí. Podle jejího profilu na webu WTA se ve dvouhře i ve čtyřhře dostala až na páté místo světového žebříčku. Vyhrála sedm titulů ve dvouhře a devět ve čtyřhře a jen na turnajových odměnách vydělala v přepočtu téměř čtvrt miliardy korun.
Po konci kariéry se od tenisu neodpoutala, jen změnila stranu mikrofonu. WTA ji dnes uvádí jako komentátorku a analytičku, která pracuje slovensky, česky, anglicky a německy. Čtyři jazyky a čtyři různá publika, přičemž kalendář ji dál vozí po stejných turnajích jako za hráčských let.
Česky mluví plynně, s českým divákem tedy komunikuje bez tlumočníka a bez kostrbatosti, která u zahraničních hostů ve studiích bývá znát. I to je jeden z důvodů, proč o ni česká stanice stojí.
Pražské studio a známá trojice
Podle svého příspěvku pracovala v Praze ve studiu CANAL+ Sport po boku Lucie, Kláry a Andy. Tahle jména fanoušci tenisu nemusí dlouho luštit: odpovídají trojici Lucie Šafářové, Kláry Koukalové a Andrey Sestini Hlaváčkové, která na stanici uvádí tenisovou talk show KANÁR+.
Pořad není osamocený nápad. Podle CANAL+ Sport spolupracují bývalé reprezentantky se štábem od podzimu 2023. Komentují přenosy WTA, cestují s týmem na turnaje a účinkují ve vlastních formátech. KANÁR+ je vrcholem této stavby: tenisové legendy v hlavní roli, odlehčený tón a pohled zevnitř šatny, který řadový komentátor nabídnout nemůže.
V jakém přesném formátu se Hantuchová v Praze objevila, stanice zatím veřejně nerozvedla. Do koncepce, kterou CANAL+ Sport kolem ženského tenisu buduje, ale bývalá světová pětka zapadá přirozeně. Stanice vysílá turnaje WTA na kanálu CANAL+ Sport 2 a staví je právě na expertkách s vlastní hráčskou zkušeností.
Spolupráce, která začala v Indian Wells
Pražská návštěva nepřišla z ničeho. V březnu 2025 pozval CANAL+ Sport Hantuchovou do živého studia během turnaje v Indian Wells. Podle stanice ji vystupování pro české a slovenské diváky bavilo natolik, že projevila zájem o dlouhodobější spolupráci. Tu se stanice podle vlastních slov snaží rozvíjet.
Mezitím vznikl i samostatný rozhovorový pořad Advantage Daniela Hantuchová: Z Popradu ke hvězdám, který stanice zařadila do programu. Z jednorázového hostování se tak postupně stává vztah s pokračováním.
Pražské studio je v tomto světle logickým dalším krokem. Kdo jednou sedí v kalifornské poušti a podruhé u Vltavy, nehraje roli hosta, ale člena týmu. Další pražské návštěvy zatím nikdo nepotvrdil. Spolupráce má ale podle všeho dost prostoru, aby pokračovala.
Proč má její kompliment váhu
Zdvořilou frázi o krásném městě umí napsat každý, kdo do Prahy přiletí na dva dny. U Hantuchové je to jinak. Její pracovní mapa zahrnuje Paříž, Londýn, New York, Melbourne a desítky dalších turnajových zastávek, které většina lidí zná jen z televize. Pokud v téhle konkurenci zařadí Prahu do své první trojice, nejde o zdvořilost, ale o volbu.
Která dvě města trojici doplňují, z jejího příspěvku dohledat nelze. To ale není to hlavní. Podstatné je, že Praha v jejím podání neobstála jen jako kulisa televizní práce. Obstála v porovnání se světem.
Proč zrovna Praha? Podle nás tu působí několik vrstev najednou. Prague City Tourism připomíná tisíciletou historii, výjimečné kulturní dědictví a vysokou kvalitu života. Na rozdíl od grandslamových metropolí je navíc Praha kompaktní, historické centrum se dá projít pěšky za jedno odpoledne mezi dvěma natáčeními. A pak je tu věc, kterou žádný turistický průvodce nezachytí: pro Slovenku vyrůstající s češtinou v uších tu odpadá jazyková i kulturní bariéra. Slova „cítím se tu jako doma“ tak u ní nemusí být nadsázka.
Po stopách pražských fotek
Hantuchová na snímcích ukázala Vltavu a historické centrum, konkrétní místa ale neupřesnila. Kdo by chtěl zachytit podobnou atmosféru, nemusí hledat dlouho. Nábřeží Vltavy, Karlův most a uličky Starého Města patří k tomu, co Prague City Tourism řadí mezi hlavní pražské fenomény, spolu s Pražským hradem, orlojem a věžemi, kvůli kterým se Praze přezdívá stověžatá.
Je to trasa, kterou Pražané kvůli davům často obcházejí obloukem. Pohled člověka, který zná Melbourne Park i Flushing Meadows, ale připomíná, že tahle místa nejsou slavná náhodou.
Hantuchová strávila kariéru tím, že sbírala body v cizích městech. Teď si jedno z nich vzala za své, a to takové, kde jí rozumí každý číšník.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář