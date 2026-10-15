Slovan hostil Ligu mistrů na kluzišti. Iglesiasův koncert zničil trávník a Němci po výhře 3:0 mluvili o skandálu

Ve středu 14. října ve 21:00 vyběhli hráči Slovanu Bratislava a VfB Stuttgart na Tehelné pole ke druhému kolu ligové fáze Ligy mistrů. Pod kopačkami ale neměli souvislý zelený koberec. Čekaly je hnědé, odřené plochy zasypané pískem. Ještě 26. září tu Enrique Iglesias zpíval pro téměř zaplněný stadion s kapacitou zhruba 30 tisíc diváků. Za osmnáct dní se plochu nepodařilo vrátit do původního stavu. Stuttgart odvezl tři body, kapitán hostů Deniz Undav po zápase mluvil o skandálu a Slovanu k porážce přibyla otázka, kterou si žádný klub v Lize mistrů klást nechce: patří takový povrch vůbec do nejprestižnější klubové soutěže?
Písek místo trávy a hráči na zemi
Nejostřeji nezazněla kritika z německé kabiny, ale z domácí. Leo Sauer po zápase popisoval části hřiště pokryté jen pískem a podle něj klouzali prakticky všichni. Povrch podle jeho slov „vůbec nedržel“ a hráči si připadali „jako na kluzišti“. Nahlas pak řekl i to, co si myslela řada diváků: jestli je tohle trávník pro Ligu mistrů.
Denník N po utkání popsal totéž, co bylo vidět z tribuny i v televizi. Místo trávy odřené hnědé plochy a hráči, kteří opakovaně uklouzávali při obrátkách i v soubojích. Na hřišti, kde se má hrát kombinační fotbal v rychlosti elitní soutěže, rozhodovala o každé akci i jistota došlapu.
Undav to popsal po svém. Hřiště podle něj bylo hanebné, velmi hluboké a měkké. Při každém otočení měl hráč pocit, že mu ujede noha. Jedním dechem ale dodal, že nejde o výmluvu, protože na stejném povrchu hrál i soupeř. Podle souhrnu německých reakcí, který přinesl Šport.sk, se o stavu plochy psalo i v německém tisku. Ne jako o kuriozitě, ale jako o standardu, který by v Lize mistrů neměl projít.
Osmnáct dní, písek a speciální osvětlení
Klub o problému věděl dlouho dopředu. Německá SWR Sport už v den zápasu psala o špatném trávníku, zásypu pískem a lampách, které měly travní porost dohnat. Mluvčí Slovanu Tomáš Schügerl ujišťoval, že plocha je způsobilá ke hře a že klub úpravy konzultoval s odborníky i s UEFA. Trenér Yaya Touré situaci před výkopem zlehčil jako „menší technický problém“, odkázal na člověka, který má trávník na starosti, a doufal, že hosté nebudou mít důvod si stěžovat. Jeho protějšek Sebastian Hoeneß reagoval klidně, jak se na favorita sluší.
Proč dva a půl týdne nestačily, zatím veřejně nikdo nevysvětlil. Technický posudek ani jméno firmy, která na regeneraci pracovala, Slovan nezveřejnil. Podle nás ale obraz zapadá do známého scénáře. Pódium, technika, zakrytí plochy, desetitisíce lidí a následné opravy dokážou trávu lokálně zahubit a podklad zhutnit. Takové místo pak během pár dní nezezelená, ani pod lampami. Písek srovná nerovnosti, jenže soudržnost vzrostlého drnu nenahradí. Výsledek odpovídá tomu, co popsal Undav: povrch měkký, hluboký a zrádný při každé změně směru.
Delegáti UEFA podle Hetrik.sk trávník před výkopem detailně zkontrolovali a řádný začátek utkání povolili. Hřiště tedy uznali za hratelné. Za reprezentativní ho ale nikdo neprohlásil.
Co říkají pravidla UEFA
Rozdíl mezi „dá se na tom hrát“ a „takhle má vypadat Liga mistrů“ popisují přímo předpisy. Podle článku 34 řádu Ligy mistrů 2026/27 musí domácí klub vynaložit veškeré rozumné úsilí, aby bylo hřiště v co nejlepším stavu. Tráva nesmí být vyšší než 30 milimetrů a UEFA může plochu kdykoli před soutěží i během ní zkontrolovat. Náklady na další inspekce nebo odborné posudky po úvodní zprávě může přenést na klub.
Ještě konkrétnější je řád o stadionové infrastruktuře. Hřiště má být hladké, rovné, zelené a plně pokryté schváleným povrchem. Hnědé skvrny a pískem zasypaná místa z Tehelného pole tomu odpovídají jen stěží.
Pokuta zatím Slovanu nehrozí, aspoň ne oficiálně. Disciplinární řízení kvůli stavu hřiště UEFA dosud neoznámila. Článek 92 téhož řádu ale počítá s disciplinárními opatřeními při nedodržení povinností. Bratislavský případ tak zůstává v rovině teoretického rizika. Tu nepříjemnější, reputační cenu už ale klub zaplatil.
Zápas, který by Stuttgart vyhrál i na koberci
Trávník výsledek nerozhodl. Stuttgart byl lepší a sám Touré po utkání sportovně uznal, že Slovan hrál proti kvalitnějšímu týmu a hosté si výhru zasloužili. Průběh podle dat DFB Datencenter:
|Minuta
|Událost
|Stav
|29.
|Deniz Undav
|0:1
|65.
|vlastní gól Sandra Cruze
|0:2
|90.
|Ermedin Demirović hlavou
|0:3
Slovan přesto měl svou chvíli. Na začátku druhého poločasu zatlačil a míč skončil v síti, gól na 1:1 ale neplatil. Touré i experti stanice Nova Sport pak řešili, zda se míče dotkl Andraž Šporar. Ten tvrdí, že ne, a v tom případě by ofsajd neměl být. O pár minut později si Cruz srazil míč do vlastní branky a zápas byl rozhodnutý.
Podle nás tak trávník nezměnil skóre, zato poškodil všechno kolem. Kvalitu hry, komfort hráčů i obraz domácího zápasu Ligy mistrů, na který Bratislava čekala. Do toho Denník N upozornil, že stadion nebyl vyprodaný. Prázdná sedadla a hnědé plochy v jednom televizním záběru jsou pro klub, který se chce v Evropě etablovat, nešťastná kombinace.
Koncert vydělá, Liga mistrů účtuje
V jádru jde o střet dvou světů. Velký koncert přinese stadionu peníze i prestiž. Liga mistrů ale každý skluz a každou hnědou plochu promítá do desítek zemí a nemilosrdně je násobí. Kdo konkrétně koncert osmnáct dní před evropským zápasem schválil, veřejné zdroje neuvádějí. Vstupenky na akci prodával oficiální prodejní systém Slovanu a Národního fotbalového stadionu. Koordinace kalendáře tedy byla na provozovateli stadionu a pořadateli.
Bratislava není první. V roce 2025 řešila Sparta před odvetou s Araratem-Armenia v Jerevanu podobný problém. Na tamní stadion přišlo na koncert Jennifer Lopez zhruba 30 tisíc lidí, tráva podle zástupce klubu nebyla v optimálním stavu, část plochy zakrývaly desky a zápas se nakonec přesunul na menší akademický stadion. Česká média, například TN.cz se svým „pískovištěm“, proto bratislavskou kauzu sledovala s pochopením i jistou úlevou. Letná i Eden pořádají velké koncerty a v hustém kalendáři evropských pohárů rozhoduje odstup mezi koncertem a zápasem, způsob zakrytí trávy a možnost rychle vyměnit poškozené části.
Slovan teď čeká víc starostí. Po dvou kolech je s nulou bodů a skóre 1:9 poslední z 36 týmů, protože úvodní zápas s PSG prohrál 1:6. Stuttgart má plných šest bodů a je čtvrtý. V kabině zaznělo, že tým potřebuje mentální restart, a jako první test bere ligový duel v Trnavě. Pak to bude ještě těžší:
- 20. října: Slovan na hřišti AS Řím (Stadio Olimpico), ve stejný den hraje Stuttgart doma s Atléticem Madrid
- 24. listopadu: Slovan doma proti Betisu
- 9. prosince: Slovan doma proti Šachtaru
- 27. ledna: Slovan doma proti Interu Milán
Do příchodu Betisu má trávník šest týdnů. Slib, že plocha bude v pořádku, ani plán rekonstrukce klub zatím nezveřejnil. Pokud stadion nedostane další velkou zátěž a klub případně vymění nejhorší části, dá se čekat výrazně lepší obraz.
Iglesias z Bratislavy dávno odjel, stopy po jeho koncertu na Tehelném poli zůstaly. A ve chvíli, kdy na ně Undav po zápase ukázal prstem, to byla jediná věc, kterou si Evropa z prvního domácího zápasu Slovanu v ligové fázi zapamatovala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle