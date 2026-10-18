Slováci skupují tyhle sifonové lahve z dob ČSSR a platí za ně až 850 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Na slovenském Bazoši se mezi inzeráty se starým nádobím objevují i lidé, kteří si sifonové lahve schraňují do sbírky. Některé kusy mění majitele za pár eur, jiné si sběratelé raději vyměňují za další lahve. Kdo má podobnou láhev po babičce, měl by vědět, podle čeho se pozná ta zajímavá.
Bratislavský sběratel shání lahve se jménem sodovkárny
Jeden z inzerentů z Bratislavy nabízí lahve z dávných sodovkáren v Rači nebo v Turni nad Bodvou. Svoje kusy dává výměnou za staré pivní lahve s nápisem vylitým přímo ve skle, které do sbírky i kupuje. Jiný inzerát rovnou hledá staré pivní a sodové lahve s reliéfním nápisem a nabízí za ně výměnu i koupi.
Sběratelé jdou hlavně po původu. Trnavské sodovkárny si za první republiky nechávaly ve sklárnách na zakázku odlévat vlastní lahve se jménem firmy. Trnavské muzeum ve svém příspěvku o místních sodovkárnách ukazuje kusy několika takových výrobců, většinou ze světle modrého nebo safírového skla.
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Odlitý nápis Made in Czechoslovakia dnes sběratelé nacházejí i na lahvích zahraničních sodovkáren, protože barevné sifonové lahve z tuzemských skláren mířily na export do mnoha zemí.
Sifon z Děčína se prodává i přes hranice
Šedesátá léta přinesla sifon do prodeje a za pár let ho měla doma většina rodin. Ze dvou rozšířených typů vyráběl skleněný s drátěnou síťkou děčínský Kovočas, hliníkový dodával Sandrik.
Hliníkové sifony od Sandriku i skleněné od Kovočasu se nabízejí také slovenským kupcům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hliníkový Sandrik s vyměněným těsněním se na slovenském Bazoši nabízel za 20 eur. Ke slovenským kupcům se sifony z Česka dostávají i přes Aukro, jehož slovenská verze zobrazuje nabídky českých prodejců se strojově přeloženým popisem a zbožím zasílaným ze zahraničí. Právě tak se v červenci 2023 vydražil sifon od Kovočasu i s nádobou na led a sedmi baleními bombiček za 23,37 eura.
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Kdo čeká, že ho láhev ze sklepa zajistí, bude nejspíš zklamaný. Slovenští kupci platí za sifony skromné částky a ceny na tamním Bazoši se pohybují zhruba od 8 do 35 eur. Mezi nejdražšími nabídkami je nepoužitá litrová láhev v krabičce, za kterou prodávající z Košic chce 35 eur, podle kurzu ČNB z 15. října 2026 tedy zhruba 850 Kč.
Na českém trhu se za výjimečné kusy platí víc a rozpětí je velké. Kolem 500 Kč stojí láhev, u které se dochovaly i bombičky v původním obalu. Horní hranici kolem 2 500 Kč drží komplety bez vady, tedy láhev s bombičkami i s nádobou na led. Podobných cen dosahují zachovalé sifony i v online dražbách.
Zmíněné nabídky a ceny přehledně shrnuje tabulka:
Kus Stav a příslušenství Cena Hliníkový Sandrik, slovenský Bazoš vyměněné těsnění 20 eur Sifon od Kovočasu, slovenské Aukro (vydražen v červenci 2023) nádoba na led, sedm balení bombiček 23,37 eura Litrová láhev, slovenský Bazoš nepoužitá, v krabičce 35 eur (zhruba 850 Kč) Retro láhev, český trh bombičky v původním obalu kolem 500 Kč Komplet bez vady, český trh bombičky i nádoba na led kolem 2 500 Kč Na co se podívat, než láhev vytáhnete na světlo Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí
Jméno sodovkárny nebo výrobce bývá vyražené na kovové hlavici nebo vyznačené na skle, takže stojí za to prohlédnout obě místa. Pokud tam žádný nápis není, může jít o starší láhev z 50. let, tedy z doby před nástupem domácích bombiček.
Cenu zvedá hlavně kompletnost a dobrý stav. Prodejci v inzerátech proto výslovně uvádějí drobné vady opletení, kazy na chromu nebo vyměněné těsnění. Kupce potěší, když k láhvi zůstala původní krabička, balení bombiček nebo nádoba na led.
Sodovkárny lahve vybíraly zpátky a plnily je znovu, dokud se nerozbily. Na mnoha dochovaných kusech je to vidět: bývají ošoupané nebo je kdysi spravoval prodejce sodovky. Pěkně zachovalý kus je proto vzácnější, než by se mohlo zdát.
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Masové oblibě sifonů nejvíc uškodilo, že se přestaly vyrábět bombičky. Po roce 1989 nabídly obchody sodovku v plastových lahvích a domácí sifony skončily ve sklepech. Výroba sifonových lahví ve východní Evropě skončila v roce 2005, takže původní kusy dnes nabízejí už jen bazary a prodejci se starými zásobami.
Zdroje: http://www.trnavskemuzeum.sk/trnavske-sodovkarne/, https://ostatne.bazos.sk/inzeraty/sifonova-flasa/, https://aukro.sk/sifonova-flasa-a-nadoba-na-lad-kovocas-7039360811, https://www.nespechej.cz/clanky/sifonove-lahve-20260214-6983.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/navrat-po-triceti-letech-sifony-jsou-hitem-vanoc-221053, https://sifonuj.sk/o-nas/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-tento-stary-typ-sifonove-lahve-v-kovove-sitce-drzi-v-ruce-poklad-sberatele-za-ne-dnes-plati-tisice, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele