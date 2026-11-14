Slova Muchové po potížích na Turnaji mistryň: Zkušenosti mě naučily znát své tělo a vědět, kdy už nemohu jít dál

Dne 13. listopadu měla v Indian Wells nastoupit proti Mirre Andrejevové. Místo ní ale na kurt vyšla náhradnice Diana Šnajderová. Podle oznámení WTA, které citoval server TennisUpToDate, se česká tenistka odhlásila kvůli zažívacím potížím. „Takhle jsem sezonu zakončit nechtěla,“ vzkázala a dodala, že se už těší na příští rok. Nejpodstatnější slova ale řekla o týden dřív, ještě než odehrála první míček. Na mediálním dni turnaje mluvila o tom, že zkušenosti ji naučily poznat vlastní tělo a vědět, kdy už nemůže jít dál. Konec sezony jim dal nečekaně konkrétní podobu.
Týden, který se nepovedl
Muchová přijela na závěrečný turnaj roku jako osmá a poslední kvalifikovaná hráčka. Ve skupině ji čekaly Aryna Sabalenková, Elina Svitolinová a Mirra Andrejevová, tedy los, ve kterém se nedalo nic vypustit.
Úvodní zápas 9. listopadu proti Sabalenkové byl vyrovnaný, Muchová ho ale prohrála 6:7(2), 5:7. Skončily tím dvě její série. Do zápasu šla s kladnou bilancí 3:2 proti běloruské jedničce a v sezoně dosud neprohrála jediný tiebreak. Obojí v Indian Wells padlo.
O dva dny později to vypadalo na obrat. Proti Svitolinové vyhrála první set 6:3, pak ale přišlo 2:6 a 2:6. Pro Muchovou to byla rarita. Podle WTA do té doby v sezoně vyhrála všech 32 zápasů, ve kterých získala úvodní sadu. Třiatřicátý už nedotáhla.
Mezitím Andrejevová skupinu ovládla. Svitolinovou i Sabalenkovou porazila shodně 6:4, 6:0. Proti Sabalenkové získala 45 z posledních 55 výměn a stala se nejmladší semifinalistkou Turnaje mistryň od Caroline Wozniacké v roce 2009. Muchová tak po dvou porážkách ztratila šanci na postup ještě předtím, než zdravotní potíže rozhodly o jejím posledním zápasu. Odstoupení tedy sportovně nic neměnilo, jen jí vzalo možnost rozloučit se se sezonou na kurtu.
Věta z mediálního dne
Slova, která teď dostala nový význam, zazněla 6. listopadu na mediálním dni. Podle přepisu, který zveřejnila
https://www.wtatennis.com/news/4605779/top-quotes-from-2026-wta-finals-indian-wells-media-day v přehledu citátů z mediálního dne, Muchová vysvětlovala, jak slaďuje tlak na výsledky, zdraví a turnajový program.
„Nejsem na okruhu první rok. Zkušenosti mě naučily znát své tělo i sama sebe a umět si říct, kdy už se dál tlačit nemůžu. Zdraví je pro kariéru klíčové,“ řekla.
Nemluvila o jednom konkrétním dni ani o nemoci, která ji později vyřadila. Mluvila o rozhodování během celého roku. Španělský web Punto de Break z jejích odpovědí zaznamenal i konkrétní příklad. Po turnaji ve Wu-chanu už další starty odmítla, protože cítila, že je bez energie a další zápasy by jí nepřinesly nic dobrého. Místo honby za body zvolila odpočinek.
Podle nás je to pro pochopení konce její sezony důležitější než samotná diagnóza. Hráčka, která si dokáže říct „dost“ v říjnu, se nebude v listopadu přemlouvat k zápasu, který už o ničem nerozhoduje.
Zkušenost, za kterou zaplatila zraněními
Věta Muchové o znalosti vlastního těla není prázdná fráze z tiskovky. Její kariéra se opakovaně zastavovala kvůli zdravotním potížím a WTA to v jejích profilech zmiňuje téměř pravidelně.
Nejbolestnější zkušenost se týká právě Turnaje mistryň. V roce 2023 se na něj poprvé kvalifikovala, do mexického Cancúnu ale nakonec neodcestovala. Zastavilo ji přetrvávající zranění pravého zápěstí. V únoru 2024 pak podstoupila operaci a na měsíce zmizela z okruhu.
Další epizoda se váže ke stejné soupeřce jako letošní konec. Jejich předchozí vzájemný zápas v čínském Ning-po v roce 2024 Muchová ve druhém setu skrečovala kvůli bolestem v dolní části zad. Andrejevová s ní tedy podruhé za sebou neodehrála regulérní zápas.
Tyto zkušenosti vysvětlují, proč dnes Muchová mluví o limitech tak klidně. Kdo prošel operací a dlouhým návratem, ví, že jeden vynechaný zápas je malá cena za to, aby mohl hrát další roky. O vážnosti současných potíží přitom dostupné zdroje nic dalšího neuvádějí. Podle zveřejněných informací šlo o zažívací problémy, ne o zranění pohybového aparátu.
Nejlepší sezona její kariéry v číslech
Nepovedený listopad by neměl zastínit to, co Muchová předvedla během roku. Oficiální
https://wtafiles.wtatennis.com/pdf/matchnotes/2026/WTAFinals26_singles.pdf podklady WTA k Turnaji mistryň 2026 ukazují sezonu, jakou dosud neměla.
Ukazatel Sezona 2026 Odehrané turnaje před Turnajem mistryň 14 Bilance před Turnajem mistryň 41:12 Bilance po Turnaji mistryň 41:14 Tituly Dauhá (WTA 1000), Bad Homburg Další finále Stuttgart, Wimbledon Kariérní maximum v žebříčku 6. místo (13. července 2026) Bilance na trávě 11:2
Poprvé v kariéře překonala hranici 40 výher na okruhu WTA. Dosavadní maximum měla z roku 2023, kdy jich nasbírala 36. K singlovým úspěchům přidala i titul ve smíšené čtyřhře na US Open po boku Jakuba Menšíka.
Vrcholem byl Wimbledon. Finále na nejslavnějším turnaji světa ji v polovině července posunulo na šesté místo žebříčku. Během Turnaje mistryň ji WTA vedla jako sedmičku. Odstoupení z neodehraného zápasu se do bilance nezapočítává. Body za skupinu ale nezískala, protože WTA dává 200 bodů pouze za každou výhru ve skupině.
Při tak nabité sezoně není divu, že jí na konci roku docházela energie. Titul v Kataru na tvrdém povrchu, finále ve Stuttgartu na antuce a pak dva vrcholy na trávě. Na každém povrchu došla daleko, a to se v únavě sčítá.
Česká stopa v Indian Wells přitom zůstala silná i bez ní. Linda Nosková vyhrála skupinu s bilancí 2:1 a postoupila do semifinále. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou se do semifinále čtyřhry probojovaly potřetí ve třech společných startech.
Co bude dál
Konkrétní plán na začátek roku 2027 Muchová zatím nezveřejnila. Pokud bude zdravá a nezmění zvyklosti, dá se čekat, že se objeví v Austrálii. Turnaj v Brisbane se hraje od 3. do 10. ledna, Australian Open od 17. do 31. ledna. Potvrzení startu ale zatím chybí.
Nahrát jí mohou i změny pravidel. WTA při
https://www.wtatennis.com/news/4585126/wta-announces-2027-calendar-equal-prize-money-milestone-and-player-tournament-led-enhancements oznámení kalendáře na rok 2027 snížila pro hráčky z elitní padesátky povinnou účast na turnajích kategorie WTA 500 ze šesti na čtyři. Jeden výsledek z povinného turnaje WTA 1000 bude navíc možné nahradit lepším výsledkem z menší akce. Pro tenistku, která si program sestavuje podle toho, co jí tělo dovolí, je to podle nás vítaná volnost. Méně povinností znamená víc prostoru pro odpočinek, o kterém mluvila po Wu-chanu.
Změní se i místo konání vrcholu sezony. Turnaj mistryň se v roce 2027 stěhuje z Kalifornie do Charlotte v Severní Karolíně. Pokud se na něj Muchová probojuje, pojede do Charlotte s ještě větší zkušeností, než s jakou letos přijížděla do pouště.
Muchová letos dokázala, že patří mezi nejlepší hráčky světa. V Indian Wells k tomu přidala druhou lekci, méně viditelnou. Odejít z kurtu včas je někdy stejně profesionální jako na něm vydržet, a pro kariéru, kterou už jednou zastavila operace, je to možná ta důležitější dovednost.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný