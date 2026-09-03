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Sloup Nejsvětější Trojice je opět dominantou Olomouce. Lešení po dvou letech zmizelo

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Déle než dva roky byl rekonstruovaný Sloup Nejsvětější Trojice v centru Olomouce zastavěný lešením, to nyní zmizelo. Dvaatřicet metrů vysoká památka UNESCO je opět dominantou města. Dělníci budou opravy dokončovat ještě asi dva měsíce.
Sloup Nejsvětější Trojice je opět dominantou Olomouce. Lešení po dvou letech zmizelo

Sloup Nejsvětější Trojice je opět dominantou Olomouce. Lešení po dvou letech zmizelo

Zdroj: poskytl Jan Reiner
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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