Slimáci se k záhonu ani nepřiblíží. Stačí rozložit slupky od jednoho ovoce, které k smrti nenávidí

Jedním z nejnenáviděnějších nepřátel zahradníka jsou bezesporu slimáci. Začínají škodit již na jaře, nedají si pokoj ani s nástupem podzimu, a navíc jim nedělá problém v pohodlí přezimovat.
S velkou chutí likvidují listovou a košťálovou zeleninu a mladé sazenice. Jejich útokům se ale nevyhnou ani jahody nebo mnohé okrasné rostliny. Zjistěte, jak vyzrát na slimáky za pomoci zdravého citrusového ovoce – grapefruitu. Kde se slimákům líbí nejvíce?
Škůdci se nevyhýbají žádné zahradě, v některých se jim však líbí více a v jiných méně. V případě slimáků jsou to hlavně pozemky s delší trávou a stinnými místy, kde se drží vlhko, a s úkryty v podobě
ležících prken nebo kupek shrabané trávy či listí. Prvním krokem k jejich eliminaci je tedy zařídit, že se u vás nebudou vyskytovat místa, která by jim takový přístřešek mohla poskytnout. Pokud si však v zahradě chcete udržet kousek divočiny (například kupu listí pro ježky), dbejte na to, aby se takové místo vyskytovalo co nejdál od záhonů. Slimáky ze zahrady vyžene grapefruit
Zatímco lidskému organismu grapefruit díky vysokému obsahu vitamínů více než prospívá, plži se na to dívají jinak. Nesnáší totiž jeho pronikavou vůni, což z citrusu dělá skvělý způsob, jak na slimáky vyzrát.
Nejdříve zjistěte, kde se škůdci nejčastěji vyskytují – pravděpodobně to bude záhon se salátem, špenátem nebo jinou listovou zeleninou. Grapefruitové slupky pokrájejte na kousky a rozmístěte je na inkriminovaných místech, díky jejich aroma se slimáci k záhonům nepřiblíží. Zdroj fotografie: Pixabay Slimáci se rádi schovávají na vlhkých místech Jak na slimáky lidovými triky
Spousta zahradníků nemá se slimáky žádné slitování, neváhají posypat je solí, posbírané spařit horkou vodou nebo je likvidovat rýčem či nůžkami. Pokud vám však takový způsob likvidace nic neříká, budete se muset pokusit
nezvané hosty odehnat nebo před jejich útoky rostliny chránit. S tím vám pomohou bariéry v podobě měděné pásky nebo přírodních materiálů. Kolem ohrožených rostlin vytvořte silnou vrstvu popela, vaječných skořápek nebo kávové sedliny. Při té příležitosti navíc přirozeně pohnojíte půdu. Se slimáky vám může pomoci i past z piva.
VIDEO Poznejte druhy plžů, kteří se mohou vyskytnout u vás v zahradě
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři