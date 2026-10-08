Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Slimáci mají čich tak silný, že kvasinky ucítí na metry daleko. Právě proto je pivní past chytí všechny, pokud ji zakopete správně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nalijte ke svým rostlinám půllitr a sledujte, jak se vaší zahradě daří zcela bez slimáků. Uvidíte, že to spolehlivě funguje.
Kukuřičnou moukou nedokážou slimáci strávit, takže je velmi účinně likviduje

Kukuřičnou moukou nedokážou slimáci strávit, takže je velmi účinně likviduje

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:26

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Naříznutá houbička se solí na polici lednice absorbuje vlhkost a zabrání plísním. Většina lidí ale dělá jednu chybu při přípravě
Naříznutá houbička se solí na polici lednice absorbuje vlhkost a zabrání plísním. Většina lidí ale dělá jednu chybu při přípravě
Pribináček z obchodu obsahuje věci, které v domácím nepotřebujete. Ze tří surovin ho připravíte za 5 minut
Pribináček z obchodu obsahuje věci, které v domácím nepotřebujete. Ze tří surovin ho připravíte za 5 minut

Tvaroh, smetana a med. Víc domácí pribináček podle Anny Koláskové nepotřebuje a na 100 gramů vyjde zhruba o...

Vypadá jako obří slunečnice a dorůstá až 2,5 metru. Mrazuvzdorná trvalka, která zaplní holý kout zahrady a kvete celé léto bez pomoci
Vypadá jako obří slunečnice a dorůstá až 2,5 metru. Mrazuvzdorná trvalka, která zaplní holý kout zahrady a kvete celé léto bez pomoci

Kolotočník ozdobný dorůstá podle britské RHS až 2,5 metru, snese tuhé mrazy a ve vlhkém polostínu promění...

Houby na zahradě rostou samy, ale první plodnice se ukážou až za 2 roky. Kdo neví o jednom kroku, čeká zbytečně
Houby na zahradě rostou samy, ale první plodnice se ukážou až za 2 roky. Kdo neví o jednom kroku, čeká zbytečně

Vytvořením správného prostředí a pečlivým výběrem a údržbou druhů hub si můžete užívat houbařské posvícení...

Skořápku rozloupnete holýma rukama a chuť předčí vlašský ořech. Srdcový ořech z Japonska roste i v českých zahradách
Skořápku rozloupnete holýma rukama a chuť předčí vlašský ořech. Srdcový ořech z Japonska roste i v českých zahradách

Srdcový ořech ‚Imschu‘ podle prodejce plodí už 2 až 3 roky po výsadbě, snese mráz až −29 °C a jeho jádro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.