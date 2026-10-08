Slimáci mají čich tak silný, že kvasinky ucítí na metry daleko. Právě proto je pivní past chytí všechny, pokud ji zakopete správně

Slimáci mají čich tak silný, že kvasinky ucítí na metry daleko. Právě proto je pivní past chytí všechny, pokud ji zakopete správněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kukuřičnou moukou nedokážou slimáci strávit, takže je velmi účinně likvidujeZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 08.10.2026 11:26
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