Slepice potřebují štěrk, ale ne jako krmivo. Kamínky v žaludku nahrazují zuby a drtí zrní mechanickým tlakem svalové stěny

Představte si mlýnek, který se vejde do dlaně a pohánějí ho dva páry svalů. Přesně tak pracuje gizzard, svalnatý žaludek domácí slepice. Zobák potravu uchopí, ale nerozkouše. Ptačí čelist postrádá zuby, a proto se veškerá mechanická příprava sousta odehrává hluboko uvnitř těla, v orgánu obloženém silnou svalovou stěnou a chráněným odolnou vnitřní výstelkou. Klíčovým partnerem svalů jsou drobné kamínky, nerozpustný grit, které slepice cíleně sbírá a polyká. Společně tvoří systém, jenž dokáže rozdrtit tvrdé obilí, rozvláknit trávu i zpracovat semena plevelů. Pro hobby chovatele z toho plyne jednoduchý závěr: kdo slepicím podává celé zrno nebo je pouští na zelenou pastvu, měl by se přesvědčit, že mají přístup ke kamínkům.
Cesta sousta od zobáku po gizzard: proč slepice žvýká až v žaludku
Trávicí trakt slepice připomíná montážní linku se čtyřmi klíčovými zastávkami. Zobák potravu nabere a rovnou ji posílá jícnem do volete, rozšířeného vaku, kde se sousto nakrátko skladuje a změkčuje. Odtud pokračuje do proventrikulu, žláznatého předžaludku, který zásilku promísí s kyselinou chlorovodíkovou a pepsinem. Chemická příprava je hotová, ale fyzicky zůstává zrno téměř celistvé.
Teprve v gizzardu, uloženém těsně za proventrikulem mezi laloky jater, nastupuje hrubá síla. Dvě sady mohutných svalů stěnu žaludku rytmicky stahují, a tím vytvářejí obrovský tlak a tření. Uvnitř se přitom převalují spolknuté kamínky, které fungují jako brusné tělísko, rozmělňují zrní, drtí slupky a rozvlákňují rostlinnou hmotu. Jakmile se kamínek obrousí na dostatečně drobnou částici, projde dál do střeva a slepice ho nahradí novým. Podle historického pokusu z Cornellu si ptáci dokázali podržet grit v žaludku až dvanáct měsíců, než se opotřeboval natolik, aby prošel dál.
Grit versus vápník: záměna, která může slepicím uškodit
Hobby chovatelé často sahají po ústřicové skořápce nebo drceném vápenci s představou, že tím vyřeší „kamínky do žaludku“ i pevnost vaječné skořápky najednou. Jenže vápenité materiály se v kyselém prostředí proventrikulu poměrně rychle rozpouštějí a slouží primárně jako zdroj vápníku pro tvorbu skořápky. Mechanickou práci v gizzardu zvládnou jen omezeně, protože se rozpadají dřív, než stačí zrno pořádně podrtit.
Skutečný mechanický grit musí být tvrdý a nerozpustný, ideálně žula, křemenec nebo jiný odolný minerál. Teprve takový materiál odolá stovkám kontrakcí svalové stěny a plní roli „zubů“ po celé týdny či měsíce. Obě složky, nerozpustný grit i vápník, tedy patří do výbavy kurníku, každá ovšem v samostatné misce a s odlišným účelem. Podle Oregon State University Extension ústřicová skořápka mechanický grit zkrátka nenahrazuje.
Kdy slepice kamínky opravdu potřebuje a kdy si poradí bez nich
Míra závislosti na gritu se odvíjí od toho, co slepice žere a kde žije. Tři situace, ve kterých význam kamínků výrazně stoupá:
- Celé zrno a scratch směsi – tvrdé obilky vyžadují intenzivní mechanické zpracování, které samotné svaly bez brusiva nezvládnou tak účinně.
- Volný výběh s travním porostem – veterinární retrospektiva z Kalifornie zaznamenala 42 úhynů dvorové drůbeže v důsledku ucpání trávicího traktu, přičemž 32 případů způsobila právě tráva a další pícniny. Adekvátní přísun drsných částic patří mezi doporučená preventivní opatření.
- Zima, sníh, betonový nebo dřevěný podklad – slepice nemá odkud kamínky nasbírat sama, takže je nutné je aktivně nabídnout.
Naopak hejno krmené výhradně kompletní průmyslovou snáškovou směsí, kde jsou všechny složky jemně pomleté, může mít potřebu externího gritu minimální nebo žádnou. I tak podle nás stojí za to mít v kurníku misku s gritem jako pojistku, slepice si sama reguluje, kolik spolkne.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková