Slepice na zahradě sežerou slimáky i klíšťata, ale jedna chyba vám zahradu změní v holou pláň plnou děr

Slepice patří k nejstarším biologickým spojencům zahrádkářů. Požírají hmyz, larvy, slimáky i další drobné škůdce, které byste jinak lovili ručně nebo trávili chemií. Jenže totéž hejno, které vám ráno pročistí trávník od larev, odpoledne promění výsevní řádek v měsíční krajinu plnou kráterů. Klíč k tomu, aby slepice zůstaly pomocnicemi a nezměnily se v pohromu, leží v jediném principu.
Proč slepice milují právě váš čerstvý záhon
Hrabání v substrátu a hledání potravy v odkryté vrstvě patří mezi nejsilněji motivované prvky slepičího chování. Podle Merck Veterinary Manual drůbež tráví podstatnou část dne forážováním, tedy prohrabáváním povrchu, obracením materiálu a zobáním všeho, co se pod ním skrývá. K tomu přidejte popelení: slepice si v suchém, sypkém materiálu budují mělké prohlubně, do nichž se ukládají a vpravují si substrát do peří kvůli údržbě opeření a pokožky.
Čerstvě zamulčovaný záhon kombinuje obojí. Mulč drží vlhkost, pod ním se ukrývají slimáci i drobní bezobratlí a povrch je měkký, kypřený, ideální k rozebírání. Pro nosnici jde o dokonalé hřiště, zónu s potravou i materiálem k hrabání zároveň. Výsledek? Roztažený mulč, vyhozená semena, podlomené kořínky sazenic a lokální „krátery“ tam, kde se hejno popelilo.
Které škůdce slepice skutečně zlikvidují, a kde končí jejich schopnosti
Největší přínos slepic spočívá v požírání hmyzu a jeho larev. Venku doplňují krmnou dávku právě forážováním, takže brouci, housenky i další bezobratlí mizí ze zahrady přirozeně. Oregon State University Extension výslovně doporučuje nasbírané slimáky zkrmit slepicím, protože drůbež je bere ochotně.
Odlišná situace panuje u klíšťat. Africká studie publikovaná na PubMed prokázala, že slepice v prostředí s dobytkem pozřely v průměru necelých 29 klíšťat na kus, přičemž rozptyl sahal od nuly do 128. Šlo ovšem o hospodářská klíšťata v subsaharských podmínkách. Pro české zahrady, kde Státní zdravotní ústav eviduje jednu z nejvyšších zátěží klíšťovou encefalitidou v Evropě, přímý terénní experiment chybí. Slepice mohou část klíšťat sezobnout, avšak spoléhat na ně jako na spolehlivou biologickou bariéru by bylo riskantní. Pravidelné sečení, odstraňování vlhkých úkrytů a osobní ochrana zůstávají nenahraditelné.
Netkaná textilie za pár korun: nejlevnější štít pro výsevy
Bílá netkaná textilie, lehký polypropylenový fleece, funguje jako souvislá mechanická bariéra mezi slepicí a povrchem záhonu. Podle Utah State University Extension brání přístupu hmyzu, ptáků i savců k hostitelským rostlinám. Pokládat ji lze přímo na porost i bez oblouků, jak doplňuje Royal Horticultural Society.
Rozhodující detail představuje kotvení okrajů. Doporučený postup:
- Textilii rozložte přes celý záhon nebo ji napněte na jednoduché drátěné oblouky.
- Okraje zatěžte zeminou, plochými kameny nebo prkny přibližně po jednom metru.
- Proti slepicím volte souvislé zatížení po celé délce; pár kolíků v rozích nestačí, nosnice si okraj snadno nadzvednou zobákem.
Materiál propouští světlo i vodu, takže sazenice pod ním rostou nerušeně. Jakmile zelenina zakoření a zpevní se, textilii odstraníte a slepice mohou na záhon vstoupit řízeně, třeba po sklizni, kdy rozhrabáváním povrchu naopak prospějí.
Kolik prostoru hejno potřebuje, aby zahrada přežila
Merck Veterinary Manual uvádí minimální venkovní výběh 0,75 až 1 m² na kus, americké extension programy pracují s hodnotou kolem 0,8 až 0,9 m² na jedince. To je ovšem welfare minimum, které chrání zdraví drůbeže, nikoli vaše rajčata. Na malém výběhu o deseti metrech čtverečních se při třech až čtyřech nosnicích tlak soustřeďuje: hrabání, trus a sešlap kumulují účinek stále na stejné ploše, vegetační pokryv mizí a přibývá holá, blátivá půda.
Pro zahradu se záhony platí jednoduchá zásada: čím menší pozemek, tím důslednější oddělení. Prakticky osvědčený model vypadá takto:
- Slepičí zóna – oplocený výběh s vlastním popelištěm ze směsi písku a zeminy, aby nosnice nemusely hledat sypký materiál jinde.
- Záhonová zóna – v době výsevu a rané výsadby zakrytá textilií, po zpevnění rostlin volně přístupná.
- Sdílená plocha – sadová tráva, starší trvalky, plochy po sklizni, kam hejno vstupuje pod dohledem.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková