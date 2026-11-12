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Šlehačkový dortík s broskvovým kompotem. Lehký a jemný moučník, který se příjemně rozplývá na jazyku

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Kdysi býval broskvový kompot skoro v každé spíži a stál pár korun. Dnes už si za něj člověk připlatí, ale na tenhle šlehačkový dortík ho kupuji ráda, protože drží tvar, nepustí zbytečně šťávu a v kombinaci s nadýchaným piškotem a šlehačkou funguje spolehlivě. Nejlepší je po noci v lednici, kdy se krásně spojí vrstvy a dort se mnohem lépe krájí.
Obrázek k receptu s názvem Když chci lehký moučník, volím šlehačkový dortík s broskvovým kompotem

Obrázek k receptu s názvem Když chci lehký moučník, volím šlehačkový dortík s broskvovým kompotem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když chci lehký moučník, volím šlehačkový dortík s broskvovým kompotem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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