Šlehačkový dortík s broskvovým kompotem. Lehký a jemný moučník, který se příjemně rozplývá na jazyku

Broskvový kompot býval roky úplně obyčejná věc do spíže, za pár korun a skoro všude. Dnes už je to položka, u které se člověk u regálu trochu zarazí, ale na tenhle šlehačkový dortík s broskvovým kompotem ho beru bez velkého rozmýšlení. Broskve drží tvar, nepouštějí zbytečně moc šťávy a s měkkým piškotem a šlehačkou si dobře rozumějí. Dort je nejlepší po noci v lednici. Vrstvy si sednou a krájení je druhý den o poznání klidnější.
Tenhle recept mám ráda i proto, že na talíři nepůsobí nijak těžkopádně, i když je to poctivý
domácí dort. Piškot je , náplň se nevaří a nahoru přijde jen rychlá jednoduchý ovocná poleva z pudinku bez vaření a šťávy z kompotu. Doma se mi vyplatilo broskve nechat opravdu pořádně okapat a pak je ještě přejet papírovou utěrkou. Drobná věc, jenže u šlehačky dost podstatná. Krém pak drží pěkně navršený a nezačne se po stranách rozjíždět.
Můj tip: Když má dortík vypadat trochu slavnostněji, korpus jednou proříznu a spodní díl potřu slabou vrstvou meruňkové nebo broskvové marmelády. Bez ní se recept obejde, ale v řezu udělá hezkou tenkou linku a přidá ještě trochu ovocné chuti. Recept na lehký šlehačkový dortík s broskvovým kompotem
Dort dělám do formy o průměru
22 cm. Vyjde vyšší, měkký, s pořádnou šlehačkovou vrstvou a ovocným vrškem.
Doba přípravy: asi 35 minut Doba pečení: přibližně 20 až 25 minut Odležení: nejlépe přes noc Počet porcí: zhruba 8 až 10 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 3 vejce – u mě měla dohromady se skořápkou 144 g 144 g cukru krupice 144 g polohrubé mouky 3 lžíce vlažné vody 1/2 lžičky prášku do pečiva máslo a hrubá mouka na formu, případně jen vymazané dno
Náplň: 3 kelímky smetany ke šlehání – dohromady asi 750 ml 3 ztužovače šlehačky 1 větší plechovka broskvového kompotu
Vrchní poleva: 2 sáčky vanilkového pudinku bez vaření – každý po 35 g 250 ml šťávy z broskvového kompotu nebo ovocného džusu
Volitelně: 2 až 3 lžíce marmelády na promazání korpusu Postup přípravy šlehačkového dortíku s broskvemi
1. Nachystejte si dortovou formu o průměru 22 cm. Mně se při druhém pečení víc osvědčilo vymazat jen dno formy, boky nechat suché. Piškot se pak při pečení lépe vytáhne nahoru a tolik nesedá.
2. Do mísy rozklepněte celá vejce a přidejte cukr krupice. Šlehejte delší dobu, ne jen krátce do spojení. Směs má být světlá, skoro bílá a hodně nadýchaná pěna. U tohoto korpusu se tohle uspěchat nevyplácí.
3. Do našlehané hmoty postupně zašlehejte 3 lžíce vlažné vody. Polohrubou mouku promíchejte s práškem do pečiva a potom ji už jen lehce zapracujte stěrkou. Opatrně, aby těsto zbytečně nespadlo.
4. Těsto přelijte do připravené formy a vložte do trouby vyhřáté na 170 °C. Pečte asi 20 až 25 minut. Ke konci raději kontrolujte, protože trouby se v tomhle dost liší. Korpus má být zlatavý a na dotek pružný.
5. Upečený piškotový korpus nechte krátce stát ve formě, potom ho vyjměte a nechte úplně vychladnout. Kdo chce, může ho jednou proříznout a spodní díl tence potřít marmeládou. Slijte broskvový kompot
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6. Šťávu nechte stranou, bude potřeba na polevu. Broskve nechte okapat opravdu důkladně a potom je ještě jemně osušte papírovou utěrkou. Nakrájejte je na menší kousky.
7. Ve větší míse vyšlehejte smetanu ke šlehání se ztužovači dotuha. Do hotové šlehačky pak opatrně vmíchejte nakrájené broskve. Stačí lehce obracet, aby z nich nebyla kaše.
8. Šlehačkovou náplň navršte na vychladlý korpus. Povrch upravte do lehké kopule. Nemusí být uhlazený jako z cukrárny, domácímu dortu malá nerovnost nevadí.
9. V jiné misce prošlehejte 2 sáčky vanilkového pudinku bez vaření s 250 ml šťávy z kompotu nebo ovocným džusem. Výsledkem má být hladká, hustší poleva bez hrudek.
10. Polevu dávejte na dort postupně, dobře se pracuje se lžící nebo menší naběračkou. Rozetřete ji po povrchu tak, aby jen lehce stékala a netlačila šlehačku dolů.
11. Hotový dort uložte do lednice nejméně na 8 hodin, ještě lépe přes noc. Druhý den se krájí podstatně lépe a chutě jsou propojenější. Podávejte ho dobře vychlazený, zbytky nechte v lednici a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Hotový dort nechte v lednici ideálně přes noc. Tipy redakce a pár rad, které se u dortu hodí Jestli míváte strach, že se korpus propadne, věnujte čas dlouhému šlehání celých vajec. Těsto potom drží výrazně lépe. Broskve osušte, i když se to zdá jako zbytečná práce navíc. U šlehačkových náplní bývá přebytečná voda nejčastější problém. Pro jemnější vrchní vrstvu můžete část šťávy z kompotu nahradit broskvovým džusem. Chuť bude trochu měkčí a kulatější. Na čisté řezy pomáhá obyčejná věc: nůž před každým krájením namočte do horké vody a otřete dosucha. U šlehačkového dortu je rozdíl vidět hned, hlavně u prvních kousků.
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