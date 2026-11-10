Šlehačkové řezy s čokoládou a kakaovým korpusem – moje největší jistota na každou oslavu. Jednoduché, výborné a vždy se povedou

Chystáte se na návštěvu a přemýšlíte, co dobrého připravit ke kávě? Pokud víte, že hosté mají rádi čokoládu, upečte tyto kakaové řezy se šlehačkou. Nejsou složité a přitom vypadají, jako byste si s nimi dali mnohem víc práce. Měkký kakaový korpus doplňuje nadýchaný čokoládový krém a navrch přijde ještě vrstva lesklé polevy. Po vychlazení se řezy pěkně krájí a na slavnostním talíři jim to opravdu sluší.
Čokoláda má v cukrářství své pevné místo už dlouhá léta. Kakaové boby používali obyvatelé Střední Ameriky dávno předtím, než se kakao dostalo do Evropy. Původně z nich připravovali hořký nápoj, který se postupně proměnil v jednu z nejoblíbenějších surovin sladké kuchyně. Dnes si bez ní těžko představíme dorty, krémy, polevy ani drobné domácí pečení. U těchto řezů se vyplatí vybrat kvalitní hořkou čokoládu. Má výraznější chuť a její lehká hořkost příjemně vyváží sladký korpus i krém.
Aby se krém povedl, nechte čokoládu rozpuštěnou se smetanou nejprve dobře vychladnout. Teprve potom ji spojte s vyšlehanou smetanou, jinak by mohl krém zřídnout. Řezy připravte s předstihem a nechte je několik hodin odležet v lednici. Před podáváním je můžete doplnit čerstvými malinami, borůvkami nebo vypeckovanými třešněmi. Kyselé ovoce se sladkou čokoládou dobře ladí a řezy navíc hezky ozdobí. Pokud chcete chuť trochu obměnit, přidejte do krému lžičku instantní kávy nebo trochu nastrouhané pomerančové kůry. Hotové řezy uchovávejte v lednici v uzavřené nádobě, kde vydrží přibližně 2–3 dny.
Oddělte bílky od žloutků. Bílky začněte šlehat na vyšší rychlost a postupně k nim přisypávejte cukr, nejlépe po menších dávkách. Vyšlehejte pevný, lesklý sníh, který dobře drží tvar.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky, vždy jeden po druhém. Přidejte vanilkový extrakt a krátce promíchejte. Mouku smíchejte s kakaem a kypřicím práškem, prosejte ji k vaječné směsi a opatrně zapracujte stěrkou, aby těsto zůstalo nadýchané.
Plech o rozměrech 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem a připravené těsto do něj rovnoměrně rozetřete. Vložte ho do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 20–25 minut a propečení zkontrolujte špejlí, kterou zapíchněte do středu korpusu.
Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte ho úplně vychladnout. Mezitím připravte čokoládový krém. Čokoládu nasekejte na menší kousky a zalijte přibližně 1/2 smetany zahřáté těsně pod bod varu. Míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí a nevznikne hladká směs, kterou nechte vychladnout.
Zbývající smetanu vyšlehejte do pevné, ale stále jemné šlehačky. Do vychladlé čokoládové směsi nejprve vmíchejte 2–3 lžíce šlehačky, aby se obě složky lépe spojily. Potom čokoládový základ opatrně zapracujte do zbytku šlehačky a hotový krém nechte přibližně 30 minut vychladit v lednici.
Vychladlý kakaový korpus podélně rozkrojte na 2 stejně silné pláty. Spodní část položte na tác nebo do formy a rovnoměrně na ni rozetřete připravený čokoládový krém. Přiklopte druhým plátem korpusu a lehce ho přitlačte, aby se vrstvy spojily. Dezert uložte do lednice.
Na polevu nasekejte čokoládu do misky. Smetanu zahřejte, nalijte ji na čokoládu a nechte krátce odstát. Potom směs promíchejte dohladka, přidejte máslo a míchejte, dokud se úplně nerozpustí.
Mírně zchladlou polevu rovnoměrně rozetřete na horní vrstvu korpusu. Řezy vraťte do lednice a nechte je alespoň 2 hodiny tuhnout, aby krém i poleva dobře zpevnily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová